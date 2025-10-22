13%國人活在貧窮線下！王世堅轟：「250萬黑數」被政府漏接

▲民進黨立委王世堅手持資料，揭露主計處公布的7.13%貧窮率嚴重低估，呼籲政府正視真實的貧窮問題。。（圖／翻攝自Facebook／王世堅）



記者楊庭蒝／綜合報導

行政院主計總處日前上修今年（2025）全年經濟成長率預測至4.45%，主計長陳淑姿並在立法院表示，受惠於AI需求帶動出口暢旺，台灣經濟表現穩定，全年成長率「有機會朝5％邁進」。然而，在亮眼數據背後，民進黨立委王世堅卻提出警訊，直指「貧窮數據美化」，實際生活在貧窮線下的國人恐高達250萬人，呼籲政府應面對現實、修正制度，讓每一位需要幫助的民眾都能被政策「接住」。

王世堅指出，主計總處最新公布的貧窮率為7.13%，看似低於美、英、德、日、韓等先進國家約14%至16%的水準，彷彿台灣「幾乎沒有窮人」。但他反問：「若真如此，為什麼街頭、公園與車站夜裡仍可見越來越多無家者？為什麼許多長者仍得靠打零工維生？」他認為，統計數據與民生現況顯然脫節，政府應正視貧窮問題的真實規模。

根據民間學者與公民團體估算，若以年收入低於「可支配所得中位數六成」作為貧窮線，台灣真正生活在貧窮線以下的人口約占總人口12%至13%，換算約280萬至300萬人；但政府現行救助名單中，低收入戶僅約25.9萬人、中低收入戶約24.2萬人，合計僅約50萬人能獲得補助，存在超過250萬人的「貧窮黑數」。

王世堅強調，自己肯定主計處及審計處的努力，但統計數字不能只是「好看」，而應真實反映社會現況，「少算的每一個百分點，背後都是一個沒有被接住的家庭、一個被遺漏的人生。」他並批評社會救助法已15年未修，制度早已不合時宜；許多家庭僅因家中有三等親在工作，就被認定「有能力接濟親人」，導致真正需要幫助的人被排除在外。

他呼籲衛福部應全面檢討低收入與中低收入戶的資格認定，更新社會救助法，落實「精準扶助」與「普惠公平」的原則。「真正的進步，不是讓貧窮率看起來漂亮，而是讓每一位陷入困境的國人，都能被國家接住。」