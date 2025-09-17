少年31刀殺18歲女友「沒砍臉非情殺」高大成：應判死刑！

記者游瓊華、郭玗潔／台中報導

台中市沙鹿區忠貞路16日上午發生情殺案，17歲駱姓少年因不滿18歲顏姓女友提分手，將她騙出談判後，不顧顏女不斷求饒「對不起」，在44秒內瘋狂砍她31刀，且過程中還一度折返，踹了倒地不起的顏女一腳後再補數刀，導致顏女慘死於血泊中。對此，法醫高大成認為，駱不是情殺，而是為財殺人，且駱約女友出來還帶刀、拔車牌，明顯有預謀，若獲輕判放出來，「肯定還會再犯」，主張判處死刑。

▲駱姓少年殺害女友後逃至彰化摩鐵，藏匿近5小時被逮。（圖／記者白珈陽攝）

命案發生後，有網友在社群平台爆料，指死者親友透露事件主因並非單純感情問題，而是長期金錢糾紛。顏女因打工賺取學費遭男友頻繁借款，分手前要求歸還欠款，沒想到卻演變成憾事。

▼網友爆料顏女借錢給駱男，錢拿不回來還慘遭駱男殺害。（圖／民眾提供）

高大成則分析顏女傷勢，認為如果是情殺，傷勢肯定集中在臉部，但駱男應是不爽顏女討錢，下手集中在肚子、胸、背等重要部位，臉部卻沒傷勢，「可見不是討厭顏女這個人，而是討厭顏女對他討錢的動作」，甚至認為兩人已沒甚麼感情，加上顏女背部有傷勢，代表她一度閃躲、逃跑，仍被駱男追砍，可見駱男有殺人意圖。

高大成指出，駱男未成年，判刑後搞不好3、5年就能出獄，出來才22歲，「絕對還會再犯」，且一般人失去理智殺人，清醒後會感到後悔，但駱男毫無病識感，在逃亡中還對友人放話要先去唱KTV再去自首，想法已異於常人，應該是家庭教養問題，導致駱男對金錢異常執著，不滿女友要他還錢而痛下殺手，痛批「借錢給對方，卻被對方殺死，這是甚麼道理，真的有夠過分」、「社會如果再原諒這種卒仔，那社會就沒天理了」，重申死刑不能廢。

▼高大成認為是駱男是為財殺人。（圖／記者游瓊華翻攝)