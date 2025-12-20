　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁特使赴邁阿密！將會美國特使、川普女婿　拒與烏克蘭三方會談

▲▼俄羅斯總統普丁與川普總統特使魏科夫（Steve Witkoff）與總統女婿庫許納（Jared Kushner）會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 庫許納與魏科夫先前赴俄會晤普丁。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府積極推動俄烏和談之際，俄羅斯總統普丁特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）傳出將飛往美國邁阿密，與美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）及女婿庫許納（Jared Kushner）舉行會談。

俄國消息人士向《路透》透露，德米特里耶夫、魏科夫和庫許納將於邁阿密舉行會談。魏科夫和庫許納本周稍早才在柏林和烏克蘭、歐洲官員舉行會談，試圖達成協議，兩人原定於19日在邁阿密和烏克蘭談判代表烏梅羅夫（Rustem Umerov）會面，但俄方知情人士明確表示，「沒有計畫與烏克蘭方面進行三方接觸。」

川普團隊正努力結束這場持續近4年的戰爭，但在烏克蘭加入北約、領土讓步等關鍵議題上，俄烏立場仍存在巨大分歧。魏科夫和庫許納正與歐盟及烏克蘭團隊合作，修訂和平計畫內容，因為早期版本被歐盟和烏克蘭批評過於偏袒俄羅斯。

克里姆林宮12日表示，尚未看到烏克蘭及歐洲提議修改後的最新版本計畫。克宮外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）當時指出，莫斯科可能不會接受其中某些提議，並重申烏克蘭不加入北約是談判基本條件，且唯有基輔部隊完全撤出頓巴斯，烏克蘭才可能實現停火。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／蔣萬安宣布：台北市全面升級戒備！
張文還有哥哥住高雄　5年沒聯絡
快訊／張文犯案完整時間序曝光！
遭恐攻死亡家屬悲問卓榮泰　「為什麼一個年輕人在大街上鑄下大錯
快訊／張文想學鄭捷！狂搜「北捷殺人案新聞」　列殺人計畫表格
中山隨機殺人片《玩命關頭》男星也轉發！　網驚：在美國早被「射
快訊／57歲男阻張文不幸罹難　蔣萬安：從寬認定至少獲500萬
快訊／張文奪3命墜樓亡！3地同步驗屍結果曝
快訊／北捷恐攻3民眾喪命！北檢將協助家屬申請犯罪補償金　最高
張文父母抵達二殯相驗！夫妻緊緊牽手　神情凝重不發一言
快訊／貼文恐嚇高雄車站！陳其邁曝「5帳號涉案」：已掌握IP

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓11月越過軍事分界線10多次　南下埋地雷

普丁特使赴邁阿密！將會美國特使、川普女婿　拒與烏克蘭三方會談

日本水族館捕捉「海星貼玻璃揮手掰掰」瞬間　萌翻全網

美公開淫魔富商檔案！柯林頓大量照片曝光　安德魯躺多女大腿笑了

中山恐攻片《玩命關頭》男星也轉發　網：在美國早被射成蜂窩

日本人目睹「中山隨機砍人」！　憶逃命瞬間：手扶梯上逆向狂奔

北捷血案4死！外媒關注「台灣罕見暴力犯罪」　衛報查煙霧彈來源

日人最愛中山站發生隨機殺人　日網友：不會因此覺得台灣危險

美國、委內瑞拉緊張升溫　川普：不排除開戰可能

人妻遭「下藥性侵」偷拍上網！　兇手竟是老公

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

煙霧彈襲擊北車 傷者畫面

北韓11月越過軍事分界線10多次　南下埋地雷

普丁特使赴邁阿密！將會美國特使、川普女婿　拒與烏克蘭三方會談

日本水族館捕捉「海星貼玻璃揮手掰掰」瞬間　萌翻全網

美公開淫魔富商檔案！柯林頓大量照片曝光　安德魯躺多女大腿笑了

中山恐攻片《玩命關頭》男星也轉發　網：在美國早被射成蜂窩

日本人目睹「中山隨機砍人」！　憶逃命瞬間：手扶梯上逆向狂奔

北捷血案4死！外媒關注「台灣罕見暴力犯罪」　衛報查煙霧彈來源

日人最愛中山站發生隨機殺人　日網友：不會因此覺得台灣危險

美國、委內瑞拉緊張升溫　川普：不排除開戰可能

人妻遭「下藥性侵」偷拍上網！　兇手竟是老公

陸貪官被查扣479捆各類舊版人民幣　35年前「綠幽靈」拍賣20萬起跳

台北市全面升級戒備　蔣萬安：跨年晚會派特勤小組駐守

新北U18／「試看昧」氣氛佳！高雄市奪季軍平隊史　教頭盼再突破

台中大慶夜市500元預算這樣吃最內行！盤點6攤人氣排隊美食

張文隨機砍人！他點名2家店「第一時間反應」可學習：非常好的範例

卓榮泰拒副署財劃法、憲訴法遭判違憲　藍：三權聯手吞併立法權

殺人魔張文狂丟煙霧彈隨機砍人　「SG仿真版」網路賣家急下架

警政署公布張文犯案完整時間序　聲東擊西別處縱火、7警追捕下墜樓

張文暴行襲北車中山釀4死　蔣萬安：非大陸籍、有計劃攻擊

華爾街大多頭看「2026年十大科技預測」　輝達、甲骨文榜上有名

【隔壁床的大E貓】探病自家貓貓 卻意外得到新的家人...暖哭了QQ

國際熱門新聞

台北隨機砍人國際震驚　各國報導一次看

中山恐攻片《玩命關頭》男星也轉發

快訊／美國「大規模空襲」敘利亞

全球重大地鐵攻擊事件　最慘192死

人妻遭下藥性侵偷拍上網　兇手竟是老公

美股三巫日AI概念股飆漲　台積電ADR收高1.47％

北捷砍人案4死！　《衛報》查煙霧彈來源

北京譴責軍售　美國務院：對台承諾不變

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

淫魔富商檔案公開　柯林頓安德魯照片曝光

張文恐攻！日網友：不會覺得台灣危險

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

川普批准重大對台軍售　回應台海戰略疑慮

即／川普：全面暫停「綠卡樂透」抽籤制度

更多熱門

相關新聞

淫魔富商檔案公開　柯林頓安德魯照片曝光

淫魔富商檔案公開　柯林頓安德魯照片曝光

美國司法部19日公開已故富商、性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）大量檔案，包括數千份調查相關文件以及與艾普斯坦有關聯人士的照片，包括美國前總統柯林頓、被剝奪英國王子頭銜的安德魯、已故流行天王麥可傑克森等人。

川普：不排除與委內瑞拉開戰可能

川普：不排除與委內瑞拉開戰可能

普丁：終戰條件沒有妥協空間

普丁：終戰條件沒有妥協空間

川普批准重大對台軍售　回應台海戰略疑慮

川普批准重大對台軍售　回應台海戰略疑慮

國防授權法軍援台灣10億美元　國台辦要美國「不得實施」

國防授權法軍援台灣10億美元　國台辦要美國「不得實施」

關鍵字：

俄烏和談庫許納川普普丁和平協議

讀者迴響

熱門新聞

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

張文殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

高雄車站遭恐嚇！不明人士：12/25接力北捷案

更多

最夯影音

更多
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

嫌犯跳樓後送醫

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面