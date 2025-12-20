普丁特使赴邁阿密！將會美國特使、川普女婿　拒與烏克蘭三方會談

▲ 庫許納與魏科夫先前赴俄會晤普丁。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府積極推動俄烏和談之際，俄羅斯總統普丁特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）傳出將飛往美國邁阿密，與美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）及女婿庫許納（Jared Kushner）舉行會談。

俄國消息人士向《路透》透露，德米特里耶夫、魏科夫和庫許納將於邁阿密舉行會談。魏科夫和庫許納本周稍早才在柏林和烏克蘭、歐洲官員舉行會談，試圖達成協議，兩人原定於19日在邁阿密和烏克蘭談判代表烏梅羅夫（Rustem Umerov）會面，但俄方知情人士明確表示，「沒有計畫與烏克蘭方面進行三方接觸。」

川普團隊正努力結束這場持續近4年的戰爭，但在烏克蘭加入北約、領土讓步等關鍵議題上，俄烏立場仍存在巨大分歧。魏科夫和庫許納正與歐盟及烏克蘭團隊合作，修訂和平計畫內容，因為早期版本被歐盟和烏克蘭批評過於偏袒俄羅斯。

克里姆林宮12日表示，尚未看到烏克蘭及歐洲提議修改後的最新版本計畫。克宮外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）當時指出，莫斯科可能不會接受其中某些提議，並重申烏克蘭不加入北約是談判基本條件，且唯有基輔部隊完全撤出頓巴斯，烏克蘭才可能實現停火。