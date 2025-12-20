　
國際

川金會有譜？　專家估「明年1到3月」有6成機率

▲▼川普,文在寅,金正恩,川金會（圖／朝中社）

▲ 川金2019年在板門店會晤。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

美國韓裔朝鮮半島問題專家車維德（Victor Cha）預測，美國總統川普與北韓領導人金正恩明年1至3月會晤的機率達60%。若雙方能重申落實2018年《新加坡宣言》的決心，將帶來積極效果。

《韓聯社》報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）朝鮮半島項目主席車維德19日在展望明年半島情勢的線上座談會中表示，他認為川金「明年第一季會面的可能性約有60%」，但也坦言就算兩人碰面，「我認為不會有太大的突破。」

但他仍樂觀表示，「就目前情況看來，兩人會面真的會是壞事嗎？也許不然。若雙方見面後能表態，『我方官員將致力履行《新加坡宣言》』，這未必是件壞事。」

分析指出，即便川金會無法就北韓無核化取得實質進展，因《新加坡宣言》寫入「北韓將為朝鮮半島徹底無核化努力」的內容，只要能以這份宣言做為未來美朝對話基礎，便具有重要意義。

回顧川普第一任期，川金曾於2018年在新加坡、2019年在越南河內及板門店三度會晤。川普今年1月重返白宮，10月底赴韓參加APEC相關會議時曾表達與金正恩會晤的意願，但北韓並未回應。

前美國國家情報委員會朝鮮問題國家情報官、CSIS資深顧問賽勒（Sydney Seiler）則認為，北韓目前可能判斷不與美國對話更符合其利益，因美韓可提供給北韓的誘因有限，難以使其重回談判桌。

川金會有譜？　專家估「明年1到3月」有6成機率

