舉雙手沒用！厄瓜多國腳遭埋伏射殺　槍手近距離開槍畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

厄瓜多33歲國腳皮內達（Mario Pineida）17日外出採購聖誕大餐食材，沒想到遭到2名槍手埋伏射殺，同行39歲女友也喪命。案發當下的監視器畫面顯示，儘管皮內達舉起雙手示意，但仍遭槍手近距離開火，且在皮內達與女友倒地之後，槍手仍連續開槍，手法相當兇殘。

BBC、每日郵報報導，這起槍擊案發生在厄瓜多最大城市瓜亞基爾（Guayaquil）一間商家外，當時皮內達與母親、39歲秘魯籍女友費南德茲（Guisella Fernandez）同行，開車送她們去採買聖誕節大餐的食材，但卻遇到2名槍手，且對方疑似早已埋伏等候。

其中一名槍手接近皮內達，儘管皮內達曾舉起雙手示意，但仍遭對方近距離開槍，另外一名槍手則是接近與皮內達同行的女子。最終皮內達與秘魯籍女友費南德茲遭射殺，他的母親則是受傷。

▲案發後，皮內達妻子趕到現場。（圖／達志影像／美聯社）

案發後，皮內達妻子阿吉拉爾（Ana Aguilar）趕到現場，確認死者就是皮內達，並稱不清楚丈夫是否與人結怨。當地警方已展開調查，釐清皮內達與費南德茲是否曾收到威脅，至今已逮捕其中一名嫌犯，還在追緝另一名在逃槍手。

皮內達曾於2014年至2021年期間代表國家隊出賽9次，但如今成為厄瓜多今年第5名遇害的足球員。根據厄瓜多組織犯罪觀察站預測，厄瓜多今年預計將迎來有史以來最暴力的一年，謀殺案恐超過9000起。

▼皮內達曾於2014年至2021年期間代表國家隊出賽9次。（圖／達志影像／美聯社）