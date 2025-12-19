　
社會 社會焦點 保障人權

賓士醉男沒一句道歉！母淚眼為女兒守靈　悲嘆：來了也是想減刑

記者林東良／台南報導

台南市安平區16日發生一起酒駕奪命交通事故，23歲陳姓女垃圾車清潔員在執行收垃圾作業時，遭酒駕鄭姓男子高速撞擊身亡，事發至今第3天，鄭男仍未透過任何管道向被害家屬表達歉意，讓家屬心寒，陳母哽咽表示，對方出面也只是為減刑而已，陳母：「這種人整件事都不想負責，他有來沒來，對我來講已經無所謂了。」

▲陳女家屬18日上午重回事故現場招魂後，19日起即守在陳女靈堂前陳女，而酒駕肇事陳男至今沒有透過任何方式及管道向家屬道歉或聯繫，令家屬內心難平。（記者林東良翻攝，下同）

▲陳女家屬18日上午重回事故現場招魂後，19日起即守在陳女靈堂前陳女，而酒駕肇事陳男至今沒有透過任何方式及管道向家屬道歉或聯繫，令家屬內心難平。（記者林東良翻攝，下同）

16日上午8時許，陳姓女清潔員於垃圾清運作業期間，在垃圾車後方作業時，遭酒駕的鄭姓男子駕賓士車自後高速撞上，整個人被夾困兩車之間，陳女當場傷重死亡，垃圾車駕駛為陳女男友，他目睹事發瞬間情緒潰堤放聲痛哭，而隨後趕抵現場的家屬見到陳女死亡慘狀悲痛欲絕。

據了解，案發時鄭男被消防人員救護時，還一度對外辯稱有「代駕」、「車不是他開的」，鄭男說法除當場引發眾怒外，也令社會一片譁然，不少網友在獲悉鄭男身分後，其經營的鹹酥鴨店也遭網友灌爆負評，而關閉臉書。

鄭男酒測值高達0.95，遠超標準值，且犯後有諉塞責之情況，被檢方認定犯嫌重大，犯後態度不佳及有逃亡之虞而向台南地院聲押獲准，鄭男目前被羈押中。

▲▼台南安平鹽酥鴨老闆酒駕撞死23歲女清潔員，家屬重返現場招魂。（圖／記者林東良攝）

陳女男友、妹妹及父母，18日上午請3名道士前往案發現場招魂，第一次招魂後連擲10筊都未允杯，直到第二次執筊，陳女妹妹告訴陳女，父母她會好好照顧，請陳女安心，才連允筊三筊，讓招魂儀式順利完成，引魂前往台南市立殯葬所永安堂之牌位竪靈。

▲陳女家屬18日上午重回事故現場招魂後，19日起即守在陳女靈堂前陳女，而酒駕肇事陳男至今沒有透過任何方式及管道向家屬道歉或聯繫，令家屬內心難平。（記者林東良翻攝，下同）

陳女家屬19日在陳女靈位前守靈，並折紙錢「元寶」，準備屆時燒化給陳女。陳母表示，事發後家屬始終未接獲鄭男或鄭男親友用任何形式或管道致歉或聯繫，家屬初步了解鄭男名下無房產，僅有3輛車，更令她覺得鄭男毫無承擔的誠意。陳母說：「你要出自內心，真心地想來祭拜我女兒，跟她說對不起才來，而不是誰叫你來你才來，他來也是為了減輕刑期而已，他有來沒來，對我來講已經無所謂了。」

▲陳女家屬18日上午重回事故現場招魂後，19日起即守在陳女靈堂前陳女，而酒駕肇事陳男至今沒有透過任何方式及管道向家屬道歉或聯繫，令家屬內心難平。（記者林東良翻攝，下同）

陳母說，她的眼淚從事發至今幾乎已哭乾，她只要一想到女兒人生最後的慘狀，她的心就十分揪團。陳母也感謝陳女男友這段時間的陪伴與照顧，陳母說：「他每天都帶女兒最愛的食物來看她，讓我覺得女兒是幸福的」，未來等女兒的事一切圓滿後，她會勸女兒男友好好走下去。

這起酒駕事故，不僅奪走一條年輕生命，也讓一個原本努力打拚未來的家庭瞬間破碎，留下無法彌補的缺口。

余祥銓崩潰吐「媽媽已失智前期我要照顧她」

