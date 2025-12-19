全國交通場站加強戒備　雙鐵照常行駛

▲一名通緝犯在北車和中山區前後丟擲煙霧彈且隨機傷人。（圖／網友提供）

記者李姿慧／台北報導

台北車站板南線M7出口傍晚驚傳一名通緝犯在北捷丟擲煙彈，又在捷運中山站隨機傷人，並闖入百貨公司，最後墜樓無生命跡象搶救不治死亡，釀2死7傷悲劇。交通部長陳世凱表示，第一時間台北車站已成立緊急應變中心，交通部也下令所有交通場站包括車站、航空站、港口加強戒備。

交通部長陳世凱受訪時表示，雖然事件發生在北捷所轄範圍，但知道這件事情第一時間，台北車站馬上成立緊急應變中心，北車周邊安全也加強戒備，因應北捷暫停疏運，也請台鐵和高鐵啟動協助疏運。

陳世凱指出，第一時間嫌犯逃竄時，交通部也即刻通知所屬全國各大交通場站，包括航空站、軌道車站、港口等加強戒備，並聯合警方加強巡邏與守護，確保旅客及工作人員人身安全。

交通部也補充說明，針對今（19）日晚間台北車站發生攻擊事件，交通部第一時間已立即責成台灣高鐵及台灣鐵路公司成立應變小組，並由防災中心統一調度應變措施，確保旅客安全。

目前現場煙霧已完全消散，交通部已指示高鐵、台鐵及捷運公司全線維持高度警戒，嚴密監控營運狀況及旅客安全。同時，交通部已會同鐵路警察局加強全國場站及車站巡防，全面守護公共運輸安全。

交通部表示，截至目前，高鐵、台鐵及捷運各線均維持正常營運，列車皆照常行駛。防災中心已整合各單位，協調台北車站周邊交通疏運。請旅客配合現場人員指示，若有行程受影響敬請見諒，交通部將全力協助與保障每一位旅客安全。

高鐵公司則指出，台灣高鐵第一時間即提高警戒及巡檢，並由台北站長進駐台北車站聯合防災中心參與應變，並通令全線車站、列車同仁提高警戒，加強安全巡檢機制，嚴密監控營運狀況。

台灣高鐵強調，如有發現異常或判斷屬於安全警戒物品，將立即依照SOP通報及處置，確保旅客及營運安全。