生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全國交通場站加強戒備　雙鐵照常行駛

▲民眾遭砍傷現場人員正在施救。（圖／網友提供）

▲一名通緝犯在北車和中山區前後丟擲煙霧彈且隨機傷人。（圖／網友提供）

記者李姿慧／台北報導

台北車站板南線M7出口傍晚驚傳一名通緝犯在北捷丟擲煙彈，又在捷運中山站隨機傷人，並闖入百貨公司，最後墜樓無生命跡象搶救不治死亡，釀2死7傷悲劇。交通部長陳世凱表示，第一時間台北車站已成立緊急應變中心，交通部也下令所有交通場站包括車站、航空站、港口加強戒備。

交通部長陳世凱受訪時表示，雖然事件發生在北捷所轄範圍，但知道這件事情第一時間，台北車站馬上成立緊急應變中心，北車周邊安全也加強戒備，因應北捷暫停疏運，也請台鐵和高鐵啟動協助疏運。

陳世凱指出，第一時間嫌犯逃竄時，交通部也即刻通知所屬全國各大交通場站，包括航空站、軌道車站、港口等加強戒備，並聯合警方加強巡邏與守護，確保旅客及工作人員人身安全。

交通部也補充說明，針對今（19）日晚間台北車站發生攻擊事件，交通部第一時間已立即責成台灣高鐵及台灣鐵路公司成立應變小組，並由防災中心統一調度應變措施，確保旅客安全。

目前現場煙霧已完全消散，交通部已指示高鐵、台鐵及捷運公司全線維持高度警戒，嚴密監控營運狀況及旅客安全。同時，交通部已會同鐵路警察局加強全國場站及車站巡防，全面守護公共運輸安全。

交通部表示，截至目前，高鐵、台鐵及捷運各線均維持正常營運，列車皆照常行駛。防災中心已整合各單位，協調台北車站周邊交通疏運。請旅客配合現場人員指示，若有行程受影響敬請見諒，交通部將全力協助與保障每一位旅客安全。

高鐵公司則指出，台灣高鐵第一時間即提高警戒及巡檢，並由台北站長進駐台北車站聯合防災中心參與應變，並通令全線車站、列車同仁提高警戒，加強安全巡檢機制，嚴密監控營運狀況。

台灣高鐵強調，如有發現異常或判斷屬於安全警戒物品，將立即依照SOP通報及處置，確保旅客及營運安全。

12/17 全台詐欺最新數據

恐攻嫌張文住家無人！　警持搜索票搜查
張文北捷恐攻釀3死「行兇過程曝光」！犯案前2天跑去住旅館
目擊者淚：傷者說「記得跟我爸媽說我愛他們」　網友淚崩
台北恐攻嫌犯起底！張文酒駕遭汰除、教召未到被通緝
快訊／恐攻男北車、中山砍人丟煙霧彈　AIT發布安全警示
恐攻男誠品南西無差別砍人　誠品回應了
恐攻釀3死！中山站街頭「人群狂奔畫面曝」
恐攻男「張文」墜樓亡！口吐鮮血躺地畫面曝
快訊／北捷恐攻案又增1死！37歲男頸部刀傷「搶救不治」
恐攻嫌一路殺上樓！麥當勞急拉鐵門「近10人躲櫃台」
誠品南西目擊者嚇哭　看見他拿長刀走來「那一刻以為要死了」
恐攻男北車、中山砍人丟煙霧彈　賴清德：擴大戒備、依法嚴查
快訊／北車被攻擊57歲男死「左肺左心穿刺傷」　台大出面說明

今年冬至「80年一遇」最強轉運日　專家揭3禁忌：2026福氣跑光

快訊／北車被攻擊57歲男「左肺左心穿刺傷」不治　台大出面說明

全國交通場站加強戒備　雙鐵照常行駛

快訊／北車被攻擊57歲男搶救無效死亡

公司千元交換禮物！送專櫃套組「卻抽中70包衛生紙」　OL傻眼了

快訊／中山站2路人傷者送馬偕　院方：1OHCA、1嗆傷

天津紙堆識出秋瑾真跡！國寶級收藏家張平沼分享秘辛　看好「東森藏寶閣」

傳空服員夾帶「瘦瘦針」入境遭移送、開除　國籍航空：依法規辦理

快訊／北車煙霧彈攻擊1人傷　台大醫院：仍在搶救中

日本看到「櫃台1類人結帳」超安心！他嘆：在台灣會感到心酸

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

台南房市雙心臟啟動！永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利

雙全雙品牌代理年募資破6500萬　2026拋重磅獨家代理PHILIPS空調

恐攻男襲擊北車中山　蔣萬安：啟動一案一社工、全力追究責任討公道

北捷恐攻釀3死！鄰居曝張文「小時候很乖」　已多年未回家

國3彰化段2車追撞翻覆　駕駛神秘失蹤…結局神展開

一日犯案過程曝！張文先縱火再丟煙霧彈砍人　商旅搜出25瓶汽油彈

柯文哲旁聽京華城案給昔日部屬打氣　嘆認罪是認輸：輸給司法壓迫

憲訴法遭判違憲　國民黨批「五恥」大法官、律法變「綠法」

恐攻嫌張文住家無人！父母疑北上說明案情　警持搜索票搜查

高國豪確定停賽令解除　攻城獅宣布20日主場賽事將上場

年齡焦慮從哪來？3點帶你跳脫框架　放下比較心態更自在

【特技表演？】轉彎撞庇護島！ 休旅車2輪懸空差點翻車

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

辜莞允曬泡湯照萬人朝聖「背影太犯規」

3波變天！　下波冷空氣更強

21日冬至到！命理師示警4生肖健康要當心

Gemini怎麼念？　官方曝正確發音

兒子入伍「家長晚上拉到群組」內容傻眼！全場吵翻

全台都淋雨　一張圖看紅爆熱區

快訊／「家樂福」將走入歷史！品牌授權終止　明年中改名換招牌

他1句提醒上班族嗨炸　今年「剩8天可上班」

北車煙霧彈男亂砍釀10傷　新北捷運沿線全面提高警戒

北車煙霧彈男亂砍釀10傷　新北捷運沿線全面提高警戒

台北車站今（19日）下午5時24分傳出有人丟擲煙霧彈，造成月台層白色濃煙密布，後續嫌犯又在馬路上連續扔了至少5顆煙霧彈，又持刀砍傷多為民眾。新北市長侯友宜發臉書表示，新北市警察局已同步提高捷運沿線、轉乘樞紐與人潮熱點的警戒層級，加強巡邏與應變整備，確保通勤與返家安全。

北車煙霧彈男砍人案釀7傷3命危　北市5藍委發聲籲強化公共安全

北車煙霧彈男砍人案釀7傷3命危　北市5藍委發聲籲強化公共安全

北車恐攻男張文是妨害兵役通緝犯　國防部：非現役軍人

北車恐攻男張文是妨害兵役通緝犯　國防部：非現役軍人

恐攻前就是通緝犯！張文通緝原因曝光

恐攻前就是通緝犯！張文通緝原因曝光

恐攻男砍人　誠品今晚停止營業

恐攻男砍人　誠品今晚停止營業

台北車站煙霧彈隨機殺人交通部車站港口航空站陳世凱高鐵台鐵

北捷中山站外隨機砍人！1男持長刀闖入誠品

即／北車疑遭丟煙霧彈釀1傷　冒黑煙急疏散

快訊／北車M8「煙霧彈攻擊」！1男無呼吸心跳　犯嫌照片曝光

快訊／北車煙霧彈男「中山砍人」！遭警包圍後墜樓　命危搶救中

北捷恐攻案又增1死！37歲男搶救不治

北捷恐攻男行兇前「放火燒租屋處」

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

快訊／北車煙霧彈男「跑誠品南西砍人」！　3人躺地滿地血畫面曝

即／北車遭丟擲多顆煙霧彈　57歲男阻攻擊被捅倒地

北捷恐攻男「墜樓無生命跡象」！送馬偕搶救

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

快訊／北車、中山「最新傷亡名單曝光」！　3死、1命危、5傷

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

最夯影音

