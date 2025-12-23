轉傳「張文我兄弟」男大生非原PO仍涉恐嚇　親友幫喊冤

記者黃翊婷／綜合報導

北捷台北車站、中山商圈及誠品南西19日發生隨機攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷，隨後有人在網路發表意圖「接力攻擊」的言論，引發社會恐慌。就讀電機系的陳姓男大生雖然不是原發文者，甚至一度還想幫忙破解密碼揪出幕後之人，結果卻不慎誤踩紅線，加上轉發時沒有說清楚用意，反而被檢方依恐嚇公眾罪嫌送辦，不少親友都替他叫屈。

▲陳姓男大生轉傳文章本意是想提醒大眾注意安全，沒想到卻讓自己陷入爭議。（圖／調查局提供）

張文案發生之後，網路上出現一些意圖「接力攻擊」的恐嚇言論，檢警立刻展開調查，發現6個IP位址中，有1個屬於陳姓男大生。橋頭地檢署隨即指揮市調處人員前往拘提，然而，陳男到案之後，表明自己只是轉傳他人貼文，本意是想提醒大眾注意安全，並非原始發文者。

檢方進一步追查，確認原始發文者IP分別來自越南、新加坡，但由於陳男轉傳貼文時沒有清楚標註提醒用途，所以仍認定他的行為涉及恐嚇公眾罪嫌，惟尚無羈押必要，於是諭令以5萬元交保。

男大生肉搜恐嚇文原PO失敗 卻誤踩紅線

根據《自由時報》報導，陳男曾試圖找出原發文者，想要破解密碼揪出幕後之人，結果破解失敗，還留下「紀錄」，導致自己誤踩法律紅線，不少網友和同學紛紛為他喊冤，司法機關人員也有不同見解，同時也擔憂此案可能會對他的前途造成影響。