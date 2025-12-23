張文案「當壞掉的人成為壞人」掀熱議　釋昭慧：未必

記者黃翊婷／綜合報導

27歲的張文19日在北捷、中山區發動無差別攻擊，造成3人死亡，自己也墜樓身亡。導演李洵（李又宗）對此發表「當壞掉的人，成為了壞人」一文，引發大眾討論；玄奘大學宗教系教授、法師釋昭慧則發表不同觀點，她認為，壞掉的人未必會成為壞人。

▲釋昭慧在臉書發文，提出對於張文案的不同觀點。（資料照／記者陳家祥攝）

導演李洵在臉書以「當壞掉的人，成為了壞人」為題發文，討論張文一案的背景，並以2008年6月8日發生的日本秋葉原隨機殺人事件的凶手加藤智大為例，希望有關單位能找出導致張文走向極端的原因，避免類似事件再次發生。

壞掉的人成為壞人？ 釋昭慧提不同觀點

不過，法師釋昭慧22日在臉書發文表示，李洵的觀點不無道理，但實在無法說服她，至少在張文一案方面。她提到，許多街友都有一段「成為壞掉的人」的辛酸故事，在這次的案件中，張文還有旅館可住、有錢購買犯案工具，而街友卻窮到沒有立錐之地，可是大部分的街友都沒有犯罪紀錄，「為何大多數街友不會從『壞掉的人』成為了『壞人』？」

釋昭慧認為，「壞掉的人」或許會因為某種理由成為「壞人」，但依然有許多「壞掉的人」寧願卑微、屈辱，苟活偷生，也不忍心成為「壞人」。

釋昭慧直言，許多恐攻者、殺人魔，甚至是食人魔，都不算符合「壞掉的人」這個標準，「這些人的變態心理與罪孽行為，當然也有因有緣，但其因緣還真未必是『壞掉的人』！」