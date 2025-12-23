若開車撞死張文　律師曝關鍵：想當英雄很可能被告

記者陳俊宏／綜合報導

27歲男子張文在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，最終墜樓身亡，釀成4死11傷。網路上熱烈討論若事發當下，有人開車撞死張文會怎樣？對此，律師劉韋廷表示，看見刀不等於看見攻擊，你能證明「正在發生的侵害」，才有機會談防衛，否則你想當英雄，很可能最後變成被告。

我們都沒有上帝視角

劉韋廷在臉書說，有律師在網路發文討論一個很「電影感」的問題，「如果我們預知張文會殺人，為了阻止他在還沒動手前，就先開車把他撞死，這樣還要不要被處罰？」

劉韋廷指出，但這題一開始就有個致命的邏輯陷阱：你把他撞死了，你怎麼證明「他本來一定會去殺人」？我們都沒有上帝視角，在法律上更不可能用「我猜他會殺人」，去合理化「我先把他殺了」。

▲▼張文持刀衝進誠品南西店。（圖／記者陳以昇攝）



劉韋廷提到，再換個角度想，如果張文確實有殺人意圖，甚至寫好死亡筆記本、準備好了刀，但在出手前一刻停下來，那我們會處罰他殺人罪嗎？《刑法》271條第3項有處罰「預備」殺人罪，不會處罰殺人既遂罪，因為「想」跟「做」之間，法律要處理的是行為的界線，而不是讀心術。

劉韋廷表示，所以回到現實的幾種情境，其實可以分得很清楚：

第一種：丟煙幕彈、拿刀出現、看起來很可疑，但還沒開始攻擊

你衝上去把他撞死，法律上很可能直接落在殺人罪。你可以說你是為了保護他人，可問題在於：當下只有「懷疑」，卻已經造成「確定的死亡」。沒有他殺人的結果，卻有你撞死人的結果，風險極高。

第二種：他已經沿街砍人，甚至有人已經受害，你親眼看到他正在持續攻擊

這時候你開車撞他，是為了立刻阻止他繼續殺人，才比較「有機會」去談正當防衛（或緊急避難）的空間。注意，是「有機會」，不代表一定會成立，因為法院仍會檢視：當下是否真的是迫在眉睫、是否別無他法、手段是否必要且不過當。

劉韋廷說，很多人會覺得，難道要等到有人倒下才能出手？說穿了，法律的核心矛盾就在這裡——我們希望由公權力處理暴力，而不是讓社會進入私刑正義；但當下若不立刻制止，可能就是更多無辜生命當場喪命。

劉韋廷指出，也因此「關鍵差別」通常就在於，你撞人的那一刻，他到底是在「看起來像要犯案」，還是已經在「正在犯案、持續侵害」；一句話總結，看見刀不等於看見攻擊，你能證明「正在發生的侵害」，才有機會談防衛，否則你想當英雄，很可能最後變成被告。