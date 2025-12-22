　
LINE聖誕節「限定特效」來了！聊天室輸入2關鍵字　秒跳出超Q熊大

▲▼手機，通訊軟體，LINE ，訊息，通知。（圖／記者周宸亘攝）

▲LINE的聖誕節限定特效22日正式登場。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者柯振中／綜合報導

聖誕節倒數，LINE一年一度的聖誕節限定特效已於22日正式登場。即日起至26日上午10時止，只要在LINE聊天室中輸入「聖誕節」或「Xmas」，即可觸發限定動畫，熊大、兔兔與莎莉換上聖誕造型現身聊天室，為聊天增添濃厚節慶氣氛，活動限時5天。

除了首次觸發外，用戶也可點擊聊天室中出現的關鍵字連結重播特效，避免反覆傳送訊息造成洗版。相關功能需使用符合版本的LINE程式，包括iOS 9.15.0以上、Android 10.2.0以上且系統為7.1以上，電腦版則需6.7.3以上。

▼LINE新特效22日正式登場，只要發送聖誕節、Xmas等關鍵字，就能觸發限定動畫。（圖／翻攝LINE）

▲▼LINE新特效。（圖／翻攝LINE）

主頁雪橇現身　節慶視覺同步上線

除了聊天室彩蛋，LINE主頁也同步推出聖誕限定視覺。自12月21日下午17時起至12月25日下午16時59分，用戶進入LINE主頁即可看到可愛雪橇動畫，營造溫馨過節氛圍。

主頁特效下方亦搭配活動標語，點擊後可查看LINE禮物推出的聖誕限定活動資訊，讓視覺體驗結合送禮服務，強化節慶儀式感。

▼打開LINE的主頁，就能看見聖誕老公公坐著雪橇。（圖／翻攝LINE）

▲▼LINE新特效。（圖／翻攝LINE）

看不到特效原因一次看

若在活動期間未看到特效，LINE說明，若特效期間剛好遇到使用者生日，系統將優先顯示生日特效，聖誕主題則不會出現。用戶可至LINE設定中確認主頁「播放特效」是否已開啟，路徑為主頁右上角齒輪圖示進入設定後選擇主頁。

此外，手機系統本身若開啟「減少動態效果」或「移除動畫」，也可能導致特效無法顯示，需於裝置系統設定中關閉相關功能。

跨年聊天室飄雪接力登場

LINE也預告，聖誕特效結束後，年底跨年期間將推出聊天室「飄雪特效」。自12月31日上午10時起至隔年1月2日上午10時，開啟LINE聊天室即可看到雪花紛飛畫面，切換深色主題可呈現不同的冬日氛圍。

另外，LINE同步主打「聊天即送禮」的LINE禮物服務，讓用戶可直接對好友送出飲品或商品，無須詢問地址或安排面交。平台也搭配聖誕期間貼圖活動，提供抽獎與回饋機會，為節慶祝福增添更多驚喜。

 
12/20 全台詐欺最新數據

快訊／恐嚇「炸小港機場」！男被聲押

淡水點燈、東區「南瓜馬車」擬真度高

淡水點燈、東區「南瓜馬車」擬真度高

耶誕、跨年將到來，從淡水河岸到台北東區、信義區商圈，各地燈飾陸續點亮，替城市增添溫暖。以下特搜雙北三區燈飾造景，喜歡賞燈的民眾，不妨依循路線，捕捉期間限定的光雕，感受冬夜的幸福時光。

防跨年恐攻！北市26號大規模演練　市府轉運站、捷運站登場

防跨年恐攻！北市26號大規模演練　市府轉運站、捷運站登場

先喝道「太妃厚奶霜」平安夜買1送1　萬波完成任務贈紅茶優惠券

先喝道「太妃厚奶霜」平安夜買1送1　萬波完成任務贈紅茶優惠券

交換禮物絕不會出錯！

交換禮物絕不會出錯！

張文「論文獲政府補助48000元」！他再挖出IG、X帳號

張文「論文獲政府補助48000元」！他再挖出IG、X帳號

LINE聖誕節特效聊天室跨年

