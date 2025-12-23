澳洲恐攻父子犯前軍事訓練　警搜出射擊影片

▲澳洲恐攻。（圖／達志影像／newscom）



記者張靖榕／綜合報導

澳洲警方22日公布的文件指出，涉嫌在雪梨邦迪海灘殺害15人的男子納維德（Naveed Akram），曾與父親在新南威爾斯州雪梨郊區進行槍械訓練，並拍下影片紀錄，內容試圖合理化他們發動恐攻的行為。

納維德完成治療，以視訊方式出庭

美聯社報導，根據警方文件，24歲的納維德在醫院以視訊方式出庭後，相關資料依法對外公開。文件指出，納維德與父親曾在案發前進行實彈訓練，並留下影像紀錄。納維德因在12月14日槍擊事件中腹部受傷，目前已完成治療。

警方表示，案發當天，員警在現場擊傷納維德，並擊斃其50歲的父親阿克拉姆。新南威爾斯州政府證實，納維德已於22日從醫院轉送監獄，但未透露具體地點。

警方文件指出，父子二人行動一開始，朝正在邦迪海灘參加一年一度猶太活動的人群投擲4枚自製爆炸裝置，但均未爆炸。警方形容，這些裝置包括3枚鋁製管狀炸彈，以及1枚內含炸藥、火藥與鋼珠的網球炸彈，雖未引爆，但屬於「可運作的簡易爆炸裝置」。

父子倆自拍犯前軍事訓練，合理化恐攻行為



警方表示，在納維德的手機中發現一段影片，內容顯示他與父親一同表達「其政治與宗教觀點，並似乎總結了他們對邦迪海灘恐怖攻擊行動的合理化理由」。

警方指出，影片中兩人一方面「譴責錫安主義者的行為」，同時也「遵循一種與伊斯蘭國相關、具有宗教動機的意識形態」。

此外，警方表示，另有一段於10月拍攝的影片顯示，父子二人在樹林環繞的草地上「持霰彈槍射擊，並以戰術方式移動」，畫面呈現出明顯的訓練與準備行為。

恐攻嫌犯父子倆準備大量武器裝置，事先選定視野良好的攻擊地點

調查顯示，兩人在案發前3周，租住於雪梨坎普西一處房間，並於案發當天凌晨2時16分離開。監視器畫面拍到，他們攜帶疑似2把霰彈槍、1把步槍、5枚簡易爆炸裝置，以及2面自製的伊斯蘭國旗幟，並以毯子包裹。

警方同時公布槍手從人行陸橋上開火的畫面，顯示該位置不僅視野較高，且有腰部高度的混凝土牆提供掩護。警方事後在交火地點附近，於納維德的車輛後車廂中發現最大的一枚爆炸裝置，該車當時外覆相關旗幟。

檢警指出，納維德目前共被控59項罪名，包括15項謀殺罪、40項意圖殺人致重傷罪，以及1項恐怖行動罪。