張文隨機殺人　受害者拜託路人：跟我爸媽說我很愛他們

記者葉國吏／綜合報導

台北市誠品南西店19日晚發生嚴重隨機殺人事件，兇嫌張文持長刀闖入店內，見人就砍，造成4人死亡、9人受傷，連張文本人也在混亂中喪命。現場目擊者透過Threads分享驚險經過，許多民眾在逃命與救人之間與死亡擦肩而過，還有受害者直接交待路人「記得跟我爸媽說我很愛他們！」引發眾多網友共鳴。

▲張文犯下隨機攻擊事件，誠品南西店宣布，12月20日休館一天。（圖／記者陳以昇攝）

兇嫌南西店持刀行凶 血腥現場民眾互助

據多名現場目擊者描述，張文穿著黑衣，手持長刀闖進誠品南西店，專挑落單路人下手，甚至會回頭觀察目標是否適合下手。有人親眼看到他砍人後繼續往前，還回頭盯著自己。目擊者說，當時他離自己非常近，嚇得大家拼命逃命。

其中一名受害者倒地後，仍努力與救援民眾交談，請幫忙傳話給父母「記得跟我爸媽說我很愛他們」。一群好心民眾衝上前協助止血、呼叫警消，現場驚慌失措，有人事後才發現自己也受到驚嚇落淚，只希望能阻止悲劇發生。

▲騎士被砍殺。（圖／記者陳以昇攝）

機車騎士遇害姊悲憤 日籍勇者救人感動全場

案發時，張文在中山站外還持刀砍向一名機車騎士，造成騎士當場重傷不治。騎士的姊姊做完筆錄後悲憤怒吼「他殺了我弟弟」，現場令人動容。有名日籍男子見狀奮不顧身撲上前按住騎士傷口，並用日語大聲呼喊協助，保全人員與熱心民眾也加入救援，現場民眾提供衛生棉和紙巾止血。

另一名目擊者描述，自己的妻子幸運地避過一刀，他則沿路提醒大家不要往誠品方向靠近。他坦言：「人生第一次離死亡那麼近，根本來不及尖叫。」

民眾驚險躲藏 店員英勇引導逃生

還有一名網友回憶，先聽到尖叫聲，隨後一群人衝上手扶梯，張文持刀衝過來，與她近距離對視，她腦袋瞬間空白。張文揮刀大喊「上去，統統上去」，現場一片混亂。

這位目擊者立刻衝進一家店裡向店員求救。店員冷靜帶領大家躲進更衣室，自己則在外引導更多人進來。外頭不斷傳來尖叫、跑步和警笛聲。後來店員判斷情況，協助民眾從逃生梯離開，現場緊張到令人心有餘悸。