遇隨機傷人怎自保？　「3步驟止血、3件事保命」一次看懂

記者黃翊婷／綜合報導

台北車站、中山商圈及誠品南西店昨日（19日）晚間發生連環恐怖攻擊事件，造成4人死亡、5人受傷。台灣緊急救護醫療指導醫師學會表示，若遇到暴力事件，請記得保命3步驟，包含避開現場尋找掩護、冷靜通報110或119、評估安全協助傷者，如果傷者有出血狀況，要先找出出血點，並持續用乾淨布料或雙手壓住，千萬不能放棄，止血最重要。

▲圖為誠品南西商場事發現場畫面。（圖／記者陳以昇攝）

27歲男子張文19日在台北車站丟煙霧彈，又持刀衝進南西誠品裡面隨機傷人，最後自己從頂樓墜樓身亡，一共造成4人死亡、5人受傷。消息傳開之後，掀起全台關注。

暴力事件現場 3招可保命

台灣緊急救護醫療指導醫師學會19日在臉書發文提醒，若民眾遇到暴力事件，請謹記3件事情保命，首先是避開現場，尋找掩護；第二是冷靜通報110或119，清楚說明位置；第三是評估安全，協助傷者進行初步止血。

止血3步驟是救命關鍵

台灣緊急救護醫療指導醫師學會表示，若傷者有出血狀況，可以依照3步驟止血，找出出血點、用乾淨布料或雙手壓住、持續壓迫不放手，也可以使用止血帶或毛巾、衣物包紮，因為出血不止可能會在數分鐘內休克危及生命，所以不能放棄，止血最重要。

台灣緊急救護醫療指導醫師學會呼籲，事後也別忘記照顧心理，可以多和身邊人說話，減少焦慮，如果出現失眠、重複事發畫面等症狀，請尋求專業的心理諮詢，也可以撥打危機諮詢專線1925尋求協助。