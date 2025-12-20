　
國際

回顧全球重大「地鐵攻擊」事件！　最慘釀192人死亡

▲台北車站煙霧瀰漫。（圖／攝影中心攝)

▲兇手在台北車站投擲煙霧彈。（圖／攝影中心攝)

記者張方瑀／綜合報導

台北市19日發生捷運站與商場隨機砍人攻擊事件，造成多人死傷，再度撕裂城市安全防線。回顧近30年國際重大案例，地鐵、火車等高度密集、封閉卻又開放的公共運輸空間，一次又一次成為極端分子或孤狼式攻擊者的下手地點，不僅造成大量死傷，也深刻改變各國社會對公共安全的想像。

台灣的集體記憶：鄭捷案敲響警鐘

2014年5月21日，鄭捷在台北捷運板南線江子翠路段持刀隨機砍殺乘客，造成4人死亡、24人受傷，震撼全台。這起案件首次讓社會正視，大眾運輸系統在開放式設計下的防護盲區，一旦遭遇突發暴力，往往難以及時阻止。

▲▼ 鄭捷2014年5月21日在北捷板南線江子翠至龍山寺站隨機殺人，造成4死24人輕重傷，經法院判處死刑後，鄭捷已於2016年槍決伏法。（圖／ETtoday資料照）

▲鄭捷2014年5月21日在北捷板南線江子翠至龍山寺站隨機殺人，造成4死24人輕重傷，經法院判處死刑後，鄭捷已於2016年槍決伏法。（圖／ETtoday資料照）

事件之後，捷運站警力配置、巡邏制度與緊急應變流程全面檢討，也讓「隨機暴力」成為台灣公共安全討論中無法迴避的關鍵詞。

單一縱火釀成集體悲劇：大邱地鐵案

2003年2月18日，南韓大邱市發生地鐵縱火案，造成192人死亡、147人受傷，是全球最嚴重的大眾運輸災難之一。56歲男子金大漢在1079號列車潑灑汽油縱火後，鐵道指令中心未能即時通報，導致對向的1080號列車直接駛入同一月台，瞬間陷入火海。

▲2003年2月18日，南韓大邱市發生地鐵縱火案，共計192死147傷（圖／翻攝維基百科）

▲2003年2月18日，南韓大邱市發生地鐵縱火案，共計192死147傷（圖／翻攝維基百科）

除了猛烈火勢，列車座椅的易燃材質燃燒後釋放大量有毒氣體，進一步擴大死傷。事後調查指出，兩列車駕駛在關鍵時刻的判斷失誤，讓災難規模失控，凸顯人為決策與系統應變失靈，足以放大任何一次攻擊後果。

通勤尖峰的化武噩夢：東京地鐵沙林毒氣

1995年3月20日，日本東京發生震驚世界的地鐵沙林毒氣事件。邪教團體奧姆真理教在通勤尖峰時段，於多條地鐵路線散布沙林毒氣，造成14人死亡、約6300人受害，成為日本史上最嚴重的無差別恐怖攻擊。

▲▼東京地鐵沙林毒氣事件,松本智津夫,麻原彰晃（圖／達志影像／美聯社）

▲東京地鐵沙林毒氣事件造成14人死亡、約6300人受害。（圖／達志影像／美聯社）

這起事件讓全球安全機構首次嚴肅面對，都市交通系統在化學武器攻擊情境下的高度脆弱性。即便事隔近30年，受害者與遺族的心理創傷仍未消散，日本學界至今持續追蹤其長期影響。

歐洲的交通恐攻陰影：馬德里與倫敦

2004年3月11日，西班牙首都馬德里通勤列車發生連環爆炸，造成191人死亡、逾1800人受傷，是歐洲近代最致命的鐵路恐怖攻擊之一。事件不僅影響西班牙大選，也迫使歐盟全面檢討跨國反恐合作與鐵路安檢制度。

隔年7月7日，英國倫敦地鐵與公車再度遭自殺炸彈客攻擊，造成52人死亡。即使倫敦擁有高度現代化的交通系統與密集監視網絡，仍無法完全阻絕低技術門檻的恐怖行動，迫使英國大幅強化反恐立法與情報共享。

無爆裂物仍釀重大傷亡　昆明與東京的刀械攻擊

2014年3月，中國大陸昆明火車站發生持刀隨機砍殺事件，造成31人死亡。這起案件顯示，即便沒有爆裂物，刀械在高度密集的人潮空間仍能造成巨大傷亡，也讓各國重新評估低成本攻擊的防範難度。

▲▼24歲的無業男子服部恭太，涉嫌在東京萬聖夜在「京王線」電車上無差別砍人。（圖／翻攝自twitter／災害火災画像速報ニュース2）

▲打扮成電影反派「小丑」的無業男子服部恭太在東京萬聖夜在「京王線」電車上無差別砍人。（圖／翻攝自twitter／災害火災画像速報ニュース2）

類似場景在東京再度上演。2021年萬聖節當晚，一名打扮成電影反派「小丑」的無業男子服部恭太，在京王線車廂內持刀攻擊乘客，並潑灑易燃液體縱火，造成十多名乘客受傷。行兇後他若無其事地坐在車廂抽菸，畫面與倉皇逃生的乘客形成強烈對比，也讓事件留下深刻心理衝擊。

地鐵出口的恐慌擴散：首爾新林站事件

2023年7月，南韓首爾新林站4號出口發生隨機砍人案，33歲男子趙宣持刀攻擊路過民眾，造成1死3傷。案件曝光後，引發社會高度恐慌，也出現一連串模仿犯罪效應。檢方原求處死刑，一審判處無期徒刑，事件再次突顯交通節點一旦成為攻擊場域，社會震盪往往迅速擴散。

12/17 全台詐欺最新數據

遇隨機傷人怎自保？　3件事可保命

遇隨機傷人怎自保？　3件事可保命

台北車站、中山商圈及誠品南西店昨日（19日）晚間發生連環恐怖攻擊事件，造成4人死亡、5人受傷。台灣緊急救護醫療指導醫師學會表示，若遇到暴力事件，請記得保命3步驟，包含避開現場尋找掩護、冷靜通報110或119、評估安全協助傷者，如果傷者有出血狀況，要先找出出血點，並持續用乾淨布料或雙手壓住，千萬不能放棄，止血最重要。

張文隨機殺人　受害者拜託路人：跟我爸媽說我很愛他們

張文隨機殺人　受害者拜託路人：跟我爸媽說我很愛他們

張文隨機殺人案　廢死聯盟臉書被灌爆

張文隨機殺人案　廢死聯盟臉書被灌爆

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

張文案釀4死　黑熊學院教逃躲打原則

張文案釀4死　黑熊學院教逃躲打原則

