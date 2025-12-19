　
地方焦點

新北水利局智慧防汛　奪2025雲端物聯網創新獎

▲▼新北水利局智慧防汛　奪2025雲端物聯網創新獎。（圖／新北市水利局提供）

▲新北市水利局以智慧防汛榮獲「2025雲端物聯網創新獎」傑出應用獎首獎。(圖／新北市水利局提供，下同)

地方中心／新北報導

新北市政府水利局以自主打造的「智慧防汛平台」再度拿下全國第一，榮獲被譽為雲端物聯網應用界「奧斯卡獎」的2025雲端物聯網創新獎「傑出應用獎第一名」，在中央與地方、產官學的激烈競爭中脫穎而出，展現新北市以科技提升防災能力的實力與決心。

今年評審特別肯定新北智慧防汛平台在整合度、預測準確度、與實際減災效益上的全面領先。平台串聯即時雨量、河水位、抽水站、積淹水偵測器、AI 預警模型等上千筆資料源，形成新北獨有的「城市級防汛中樞」。其預警效率可提前部署防災人力與設備，減少災害損失，成功讓新北在颱風豪雨頻仍的環境中維持高韌性。

▲▼新北水利局智慧防汛　奪2025雲端物聯網創新獎。（圖／新北市水利局提供）

水利局長宋德仁表示，新北市幅員廣、人口多，面對極端氣候挑戰更需超前部署。這套智慧防汛平台由水利局與學研團隊與科技產業共同合作開發，是「科技防災、資料決策」的具體成果。他指出，透過AI 模型與物聯網設備，系統已可在事件發生前給出高精準度分析，「這不只是一套系統，而是城市的防災指揮大腦」，讓防汛更快、更準、更有效。

宋德仁強調，市府團隊未來將持續強化平台功能，包括導入更多地面感測設備、深化AI 預測模型、以及擴大跨局處共享資料，目標是讓新北成為全台最有韌性的智慧防災示範城市。

▲▼新北水利局智慧防汛　奪2025雲端物聯網創新獎。（圖／新北市水利局提供）

▲▼新北水利局智慧防汛　奪2025雲端物聯網創新獎。（圖／新北市水利局提供）

頒獎現場亦展示多個得獎案例，而新北智慧防汛平台以「數據整合成熟度」、「AI應用深度」、「跨機關協作效益」獲得評審一致青睞，再次拿下首獎，成為全場焦點。此獎項也肯定新北多年的智慧城市布局成果。

水利局表示，智慧防汛平台建置後，已讓巡查、抽排調度、災情回報等作業流程全面數位化。透過科技輔助，第一線同仁可更快掌握情況、爭取更多防災黃金時間，真正做到「用科技守護城市、用數據提升韌性」。

新北市將持續朝向更智慧、更安全的韌性城市邁進，也將把此次得獎化為推動防災科技的下一步動能。

新北水利局智慧防汛　奪2025雲端物聯網創新獎

新北AI預警系統「神速應變」　奪城市治理卓越獎首獎

新北AI預警系統「神速應變」　奪城市治理卓越獎首獎

面對讓人膽戰心驚的極端氣候，新北市不再只靠人力跟老天爺賭運氣！市府憑藉著全國首創的智慧防汛系統，將繁雜的防汛工作濃縮到一支手機就能搞定，以創新科技全面提升防災效率，今（29日）勇奪2025「天下城市治理卓越獎」環境保護組首獎。新北市不僅是全國唯一獲此殊榮的水利單位，更展現了用科技打造韌性城市的絕對實力。

淡水男健行坐木造護欄墜落亡　新北市府回應了

淡水男健行坐木造護欄墜落亡　新北市府回應了

新北AI智慧防汛獨步全國　傳統防汛已成過去式

新北AI智慧防汛獨步全國　傳統防汛已成過去式

中華電信行動物聯網IoT技術　高科技打造可可智慧農園

中華電信行動物聯網IoT技術　高科技打造可可智慧農園

陸首個「毛小孩候機室」啟用 貓狗分區還有娛樂遊戲空間

陸首個「毛小孩候機室」啟用 貓狗分區還有娛樂遊戲空間

