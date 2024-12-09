▲ 中華電信行動物聯網IoT技術，高科技打造可可智慧農園。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者王威智／採訪報導

每顆香醇濃郁的巧克力，總是能帶來幸福的甜蜜感，這種讓人心情變好的美味對大人小孩都有著無可取代的吸引力。不過，巧克力的製作原料「可可豆」的種植過程卻充滿挑戰，需要嚴格的生長條件管理。位於南投的塔塔加可可農園便曾在種植初期歷經不少困境，而透過中華電信的物聯網技術導入智慧農業，這片可可樹林逐步克服了生長難題，成功提升產量與品質，成為智慧農業的成功案例。

▲▼每顆香醇濃郁的巧克力，總是能帶來幸福的甜蜜感，不過可可豆的種植過程卻充滿挑戰。（圖／記者謝盛帆攝）

塔塔加可可農園位於南投市與名間鄉交界的台地，當地氣候特徵是夏季多雨、冬季乾旱，這樣的環境對可可樹的生長既有優勢也充滿挑戰。農園主人張佳翎在受訪時說明：「可可樹跟咖啡一樣，屬於熱帶半遮陰植物，日曬不宜過多，排水也相當重要。」她補充，冬季寒流常會燒傷幼苗葉片，使其無法行光合作用而凋零，甚至影響幼苗存活。

▲▼可可樹跟咖啡一樣，屬於熱帶半遮陰植物，日曬不宜過多，排水也相當重要。（圖／記者謝盛帆攝）

為了穩定產量，塔塔加可可農園引進中華電信智慧農業管理系統，透過無線感測器持續監測可可樹的生長環境。張佳翎表示：「以前依靠經驗種植，但氣候變遷下，過去的經驗往往無法適應現在的需求。透過中華電信的系統，可以即時掌握園區內的溫濕度、光照和土壤濕度等數據，讓灌溉與防護措施更為精準，也建立了農場的大數據資料庫。」有了這些數據支持，農園得以在病蟲害爆發前採取預防措施，並根據環境數據調整澆灌，進一步提升產量與品質。

▲▼中華電信透過IoT感測器蒐集數據，並透過行動網路將數據傳送至中華電信智慧農業管理系統，讓農主在遠端就可以即時監測。（圖／記者謝盛帆攝）

中華電信南投營運處總經理謝忠達指出，中華電信作為台灣首家提供NB-IoT及LTE-M服務的電信公司，長期投入智慧農業發展。「我們透過物聯網技術，在農園佈建了溫濕度、土壤含水率及光輻射監控系統，農場主人可隨時掌握園區環境狀況，預測氣候變化對作物生長的影響。」謝忠達強調，未來將隨著5G與雲端技術發展，擴大IoT技術應用範圍，進一步推動農業數位化進程。

此外，塔塔加智慧農園還結合中華電信的行動支付系統，讓遊客在參訪體驗的同時，可以便捷地進行消費結帳。未來，中華電信計劃持續拓展IoT應用場景，讓智慧科技覆蓋更多農業與生活領域，推動ESG環境永續發展，並鼓勵科技青農返鄉，為南投農業注入新生力量，實現更智慧、更永續的農業發展。

▲中華電信南投營運處總經理謝忠達。（圖／記者謝盛帆攝）