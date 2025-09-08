　
社會 社會焦點 保障人權

參加健行竟喪命！淡水男坐木造護欄斷裂墜落亡　新北市府回應了

▲李男從5公尺處摔落溪邊，送醫搶救仍宣告不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲事發處木造圍欄斷裂，導致李男墜落身亡。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區昨（7）日舉辦一場健行活動，不料發生憾事。參加活動的70歲李姓男子途中坐在木造護欄上休息，護欄卻突然斷裂，導致他從約5公尺高處墜落溪旁，當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。這起意外發生在活動開始後不到40分鐘，淡水區公所已前往慰問家屬，權責單位新北水利局表示將全面檢視護欄安全性，並研議改善方式。詳細事發原因與相關單位責任仍待釐清。

▲李男從5公尺處摔落溪邊，送醫搶救仍宣告不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲李男送醫搶救仍宣告不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

這場由新北市淡水區體育會主辦的「九九體育全民健康」健行活動，昨日上午8時從淡水國民運動中心前廣場出發，約在8時37分，當地的李姓男子與親友也一同參加健行，行經淡水區濱海路三段與沙崙路交叉處時，他坐在溪旁的木造圍欄上稍作休息，沒想到圍欄突然應聲斷裂。親友眼睜睜看著李男從上方墜落至約5公尺深的公司田溪旁，嚇得趕緊撥打119求助。

警消人員獲報後立即趕抵現場，將李男救上岸。當時他已無生命徵象，緊急將其送往淡水馬偕醫院搶救，但最終仍因傷勢過重宣告不治。

新北市政府水利局表示，該處木棧道及護欄是民國90年代由營建署闢建淡海新市鎮時所施作，主要用於區隔河道與陸地。水利局說明，該設施並非以一般橋樑護欄的標準設計，因此高度較矮，且原本設計是以金屬鍊條連接，但因屢遭竊，後續才改為木板材質。

水利局進一步指出，目前該處護欄由淡水區公所受委託辦理每月清潔，若發現損壞會回報，再由水利局逐年更換。意外發生後，淡水區公所已先前往醫院代表市長向家屬致意並致贈慰問金。水利局承諾，將會同區公所全面檢視該路段護欄的安全性，並研議改善方式。至於詳細的事故原因，仍待報請檢察官相驗後，進一步釐清。

▲李男從5公尺處摔落溪邊，送醫搶救仍宣告不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

淡水健行護欄墜落新北市水利局

