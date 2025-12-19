　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1品牌買充氣床墊　用4年漏氣了！他求維修「被全額退費」佛哭

▲▼迪卡儂。（圖／資料照）

▲迪卡儂。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

運動品牌迪卡儂（DECATHLON）是法國企業，目前在台灣有多間分店，是許多民眾愛逛街挖寶去處。有網友分享，4年前在迪卡儂買了一個充氣床墊，最近發現會漏氣，原本只是抱著「看能不能修」的心態拿到門市詢問，沒想到最後竟然直接全額退費，讓他當場愣住直呼太誇張，大讚太佛心，話題引發熱論。

該名網友在Threads表示，「迪卡儂太誇張了吧！用了四年的充氣床墊，最近使用發現有漏氣，今天拿回去看他們能不能幫我維修。」店員查看後，直接回覆他，「現在沒辦法修，而且這一款充氣床已經停產了…所以…會直接把錢退給你。」這讓原PO驚呆，「當場以為我有沒有聽錯？結果是真的全額退費耶！太佛心了吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

迪卡儂真的佛　過來人認證：不囉嗦

貼文曝光後，許多人也點頭大推，「迪卡儂真的推，我是買十年保固的充氣床墊，用了3-4年充氣口周圍有點脫膠、會漏氣。去門市詢問保固維修，店員確認床墊漏氣之後，直接進去裡面拿一個新的給我，沒有在那邊囉囉唆唆的，真的很棒」、「我四年前有買一件兩千多的，防風雨衣外套，我每天來回30-40公里，爬山也會需要它。結果，兩年多前發現拉鏈壞了，我想說能不能修理，就拿回去。結果…換一件全新的給我？！但覺得很開心也很幸運。」

還有網友分享，「大推迪卡儂，我第一次遇見公司主管會邀約團隊員工，一起外出訓練體能、學習運動姿勢與知識」、「認識一個曾在迪卡儂做財務的人，他跟我說迪卡儂真的CP值很高」、「敢給你十年保固，代表他們對自己產品的信心。」

也有人感嘆，「這種事情別發出來，很快就被台灣人玩壞」、「希望迪卡儂的好，不要變成某些人利用的手法，大家買東西都要好好珍惜。真的，這樣的購物圈實屬難得。」不過，也有網友提出不同看法，認為部分門市處理流程不一，遇過保固內卻久等、甚至被告知無法處理的情況，體驗落差不小。

另外，除了迪卡儂，也有人留言推其他佛心企業，「IKEA床組的魚骨床架用了好幾年壞了，去電詢問有沒有同樣規格貨品可單買，客服幫我們調貨，然後專人到府免費更換」、「上禮拜整理房間，不小心把無印加濕器摔到地上，卡榫就斷掉了，用黏著劑也無法固定。本來想說還在保固內維修就好，結果店員看到發票發現我才剛買兩個月，竟然免費換新的給我。明明是人為疏失，他們卻願意讓我交換新品真的很感謝。以上是在日本無印的情況，台灣我不確定會不會一樣。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
史上首例！5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉
快訊／裕隆、鴻華18時同步重訊
憲法法庭復活！　律師：化解藍白不敢倒閣壓力
5大法官宣告憲訴法修法違憲！　律師轟扯爆：成為憲政怪獸
快訊／運將開車衝撞車行自焚　插管7天不治
百日內2至親亡！　彭振聲認罪自比「三等國民」求緩刑
獨／國安機敏案要簽保密告知書　律師圈怒「被羞辱」炸鍋
余祥銓崩潰吐「媽媽已失智前期我要照顧她」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

普發現金加碼！新東陽4國道服務區送萬元現金　連4週灑16萬

今晚濕冷！一票人硬穿毛衣爆汗　下周又降溫「未達冷氣團標準」

今年「剩8天可上班」！他1句提醒　上班族嗨炸：本來想離職了

百件二手潮Ｔ變身「2米浮雕巨作」　藝術家劉正堃首次個展登場

桃機T3北廊廳「逾4萬人」搶先體驗　12/25正式啟用迎耶誕出國潮

1品牌買充氣床墊　用4年漏氣了！他求維修「被全額退費」佛哭

血壓飆170、胸悶還能出國？　醫點名「4大警訊」別硬撐上飛機

男吃整盒湯圓+紅豆湯「血糖飆3倍」險瞎　醫：像連吞20顆方糖

不用iPhone鬧鐘了！果粉睡過頭怒炸「改1招叫起床」：絕對會響

稱《外送專法》恐讓每單漲20元　Uber Eats公開信：營運可能調整

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

普發現金加碼！新東陽4國道服務區送萬元現金　連4週灑16萬

今晚濕冷！一票人硬穿毛衣爆汗　下周又降溫「未達冷氣團標準」

今年「剩8天可上班」！他1句提醒　上班族嗨炸：本來想離職了

百件二手潮Ｔ變身「2米浮雕巨作」　藝術家劉正堃首次個展登場

桃機T3北廊廳「逾4萬人」搶先體驗　12/25正式啟用迎耶誕出國潮

1品牌買充氣床墊　用4年漏氣了！他求維修「被全額退費」佛哭

血壓飆170、胸悶還能出國？　醫點名「4大警訊」別硬撐上飛機

男吃整盒湯圓+紅豆湯「血糖飆3倍」險瞎　醫：像連吞20顆方糖

不用iPhone鬧鐘了！果粉睡過頭怒炸「改1招叫起床」：絕對會響

稱《外送專法》恐讓每單漲20元　Uber Eats公開信：營運可能調整

花蓮監獄傳霸凌！主任當衆「怎麼那麼番」羞辱下屬　獄方證實

油罐車「沒人開」2分鐘衝400m！運將驚恐狂追　疑剎車皮老舊釀禍

台灣棒球名人堂新增4位候選人　李來發、彭政閔、蘇建文、葉志仙入列

「超巨蛋」最新進度曝光　台中市府：拚2031年完工

桃園景福扶輪社「團結行善」　捐血做公益

快訊／裕隆、鴻華18時同步重訊　估出售納智捷品牌有關

史上首例！5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉

瘋搶！彰化月影燈季「超萌跳跳馬提燈」夢幻亮相　限量送2000個

憲法法庭判憲訴法修法違憲　凌濤酸：台灣走向實質戒嚴、清德宗帝制

肛門一直流血！他照大腸鏡沒事　醫一摸「觸感不對」揪出癌

【朱迪尼克都傻眼】花3000塊買動物方城市生日蛋糕...竟要自己DIY組裝？！

生活熱門新聞

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

辜莞允曬泡湯照萬人朝聖「背影太犯規」

3波變天！　下波冷空氣更強

21日冬至到！命理師示警4生肖健康要當心

兒子入伍「家長晚上拉到群組」內容傻眼！全場吵翻

全台都淋雨　一張圖看紅爆熱區

Gemini怎麼念？　官方曝正確發音

李亞萍有失智症狀　營養師列「5大傷腦食物」少吃

「她那麼怕痛」清潔員1天打2份工　閨蜜淚：衣服我送的

更多熱門

相關新聞

UNIQLO「早買一周貴1000元」！內行曝1招可補救

UNIQLO「早買一周貴1000元」！內行曝1招可補救

一名網友抱怨，UNIQLO厚款羽絨外套竟在一週內降價1000元，讓他氣到中風。許多老客人也揭密，UQ每周二是降價日、周五推期間限定優惠，建議「未拆標30天內可退換」可退貨重買。另有網友分享神招：「搜尋商品貨號即可查歷史最低價」，但也有人苦笑「早買早穿早開心，別想太多」。

「防退貨巨型吊牌」1個月賣出百萬個

「防退貨巨型吊牌」1個月賣出百萬個

網拍女裝直播「退貨率超80%」　買家秒列4原因

網拍女裝直播「退貨率超80%」　買家秒列4原因

「防退貨巨型吊牌」成網拍賣家最後防線

「防退貨巨型吊牌」成網拍賣家最後防線

賣家寄錯「倒垃圾桶錄影」！大票人遇過：砸爛剪爛才退貨

賣家寄錯「倒垃圾桶錄影」！大票人遇過：砸爛剪爛才退貨

關鍵字：

迪卡儂充氣床墊退費保固售後退貨

讀者迴響

熱門新聞

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　濕身滾床大戰10回合

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面