1品牌買充氣床墊　用4年漏氣了！他求維修「被全額退費」佛哭

▲迪卡儂。（圖／資料照）



記者鄺郁庭／綜合報導

運動品牌迪卡儂（DECATHLON）是法國企業，目前在台灣有多間分店，是許多民眾愛逛街挖寶去處。有網友分享，4年前在迪卡儂買了一個充氣床墊，最近發現會漏氣，原本只是抱著「看能不能修」的心態拿到門市詢問，沒想到最後竟然直接全額退費，讓他當場愣住直呼太誇張，大讚太佛心，話題引發熱論。

該名網友在Threads表示，「迪卡儂太誇張了吧！用了四年的充氣床墊，最近使用發現有漏氣，今天拿回去看他們能不能幫我維修。」店員查看後，直接回覆他，「現在沒辦法修，而且這一款充氣床已經停產了…所以…會直接把錢退給你。」這讓原PO驚呆，「當場以為我有沒有聽錯？結果是真的全額退費耶！太佛心了吧！」

迪卡儂真的佛 過來人認證：不囉嗦

貼文曝光後，許多人也點頭大推，「迪卡儂真的推，我是買十年保固的充氣床墊，用了3-4年充氣口周圍有點脫膠、會漏氣。去門市詢問保固維修，店員確認床墊漏氣之後，直接進去裡面拿一個新的給我，沒有在那邊囉囉唆唆的，真的很棒」、「我四年前有買一件兩千多的，防風雨衣外套，我每天來回30-40公里，爬山也會需要它。結果，兩年多前發現拉鏈壞了，我想說能不能修理，就拿回去。結果…換一件全新的給我？！但覺得很開心也很幸運。」

還有網友分享，「大推迪卡儂，我第一次遇見公司主管會邀約團隊員工，一起外出訓練體能、學習運動姿勢與知識」、「認識一個曾在迪卡儂做財務的人，他跟我說迪卡儂真的CP值很高」、「敢給你十年保固，代表他們對自己產品的信心。」

也有人感嘆，「這種事情別發出來，很快就被台灣人玩壞」、「希望迪卡儂的好，不要變成某些人利用的手法，大家買東西都要好好珍惜。真的，這樣的購物圈實屬難得。」不過，也有網友提出不同看法，認為部分門市處理流程不一，遇過保固內卻久等、甚至被告知無法處理的情況，體驗落差不小。

另外，除了迪卡儂，也有人留言推其他佛心企業，「IKEA床組的魚骨床架用了好幾年壞了，去電詢問有沒有同樣規格貨品可單買，客服幫我們調貨，然後專人到府免費更換」、「上禮拜整理房間，不小心把無印加濕器摔到地上，卡榫就斷掉了，用黏著劑也無法固定。本來想說還在保固內維修就好，結果店員看到發票發現我才剛買兩個月，竟然免費換新的給我。明明是人為疏失，他們卻願意讓我交換新品真的很感謝。以上是在日本無印的情況，台灣我不確定會不會一樣。」