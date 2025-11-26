「防退貨巨型吊牌」1個月賣出百萬個　廠商嚇：銷量翻超10倍

▲防退貨巨型吊牌。（圖／翻攝自微博，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

中國多家網購服飾賣家近期為了防止奧客濫用七天鑑賞期，掛出「比臉還大」的巨型吊牌來防蹭穿退貨，引發消費者熱議。一名女裝網拍賣家指出，此舉讓賣場的退貨率從42%降到了18%。巨型吊牌工廠的負責人也表示，銷量在近期翻了超過十倍。

據《極目新聞》報導，這類巨型吊牌尺寸多接近A4紙，被戲稱「比臉還大」，原因在於部分消費者會穿著仍掛吊牌的新衣出門拍照、參加活動後再申請退貨。為了降低此類惡意「蹭穿」帶來的成本壓力，不少電商服飾賣家只好祭出這種物理防線。

某巨型吊牌生產廠家負責人吳先生25日透露，自11月初相關新聞曝光後，訂單量出現「爆發式成長」，從10月中旬約7萬個，短短一個多月累積已突破100萬個，「足足翻了十幾倍」。他表示，兩年前就有中高端女裝品牌因退貨率居高不下，主動上門客製，直到今年才開始大量備貨。

他說道，小批量訂製單價約落在2至3角（人民幣，下同），材質採一次性設計，韌性強、不易扯斷，「這麼大一塊吊牌根本藏不了，誰會真的掛著出門？」

除了常見紙質大吊牌，部分賣家還延伸出更具「存在感」的非紙質吊牌。11月剛投入男裝生意的王先生就表示，自己受相關報導啟發，陸續開發滑鼠墊、煙灰缸甚至內褲等各式吊牌，並找不同工廠訂製，「目前回饋很好，訂單量超乎預期」，希望透過增加不便性來嚇阻「穿了再退」行為。

上海財經大學數位經濟系講席教授崔麗麗受訪分析，使用巨型吊牌其實是商家的無奈之舉。她指出，線上交易中要區分「正常試穿」與「惡意蹭穿」本就困難，雖然部分退回衣物可能帶有汗漬、口紅或髒污，但若穿著時間短或消費者較為小心，往往難以留下明顯痕跡，加上電商平台多採圖像憑證審核，「像衣服有汗味這種情況在數位端幾乎無法呈現」。

崔麗麗認為，高退貨率背後，一方面與部分商家過度宣傳、實物與圖片差距過大有關，導致衝動消費與「看完實物就後悔」的情況屢見不鮮；另一方面，平台長期將「七天無理由退貨」作為拉攏客源的賣點，卻缺乏配套的信用評分與風險約束，讓少數人有空間「鉆制度漏洞」，最終讓誠信消費與正常經營一併受損。

她呼籲，平台未來應善用大數據建立更細緻的信用機制，在保障消費者權益的同時，也給予商家合理的風險對沖工具，讓巨型吊牌不再成為業者不得不依賴的最後防線。