　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「防退貨巨型吊牌」1個月賣出百萬個　廠商嚇：銷量翻超10倍

▲防退貨巨型吊牌。（圖／翻攝自微博，下同）

▲防退貨巨型吊牌。（圖／翻攝自微博，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

中國多家網購服飾賣家近期為了防止奧客濫用七天鑑賞期，掛出「比臉還大」的巨型吊牌來防蹭穿退貨，引發消費者熱議。一名女裝網拍賣家指出，此舉讓賣場的退貨率從42%降到了18%。巨型吊牌工廠的負責人也表示，銷量在近期翻了超過十倍。

據《極目新聞》報導，這類巨型吊牌尺寸多接近A4紙，被戲稱「比臉還大」，原因在於部分消費者會穿著仍掛吊牌的新衣出門拍照、參加活動後再申請退貨。為了降低此類惡意「蹭穿」帶來的成本壓力，不少電商服飾賣家只好祭出這種物理防線。

▲▼防退貨巨型吊牌被破解了。（圖／翻攝自微博）

某巨型吊牌生產廠家負責人吳先生25日透露，自11月初相關新聞曝光後，訂單量出現「爆發式成長」，從10月中旬約7萬個，短短一個多月累積已突破100萬個，「足足翻了十幾倍」。他表示，兩年前就有中高端女裝品牌因退貨率居高不下，主動上門客製，直到今年才開始大量備貨。

他說道，小批量訂製單價約落在2至3角（人民幣，下同），材質採一次性設計，韌性強、不易扯斷，「這麼大一塊吊牌根本藏不了，誰會真的掛著出門？」

除了常見紙質大吊牌，部分賣家還延伸出更具「存在感」的非紙質吊牌。11月剛投入男裝生意的王先生就表示，自己受相關報導啟發，陸續開發滑鼠墊、煙灰缸甚至內褲等各式吊牌，並找不同工廠訂製，「目前回饋很好，訂單量超乎預期」，希望透過增加不便性來嚇阻「穿了再退」行為。

▲▼陸雙11退貨率超80%，多人製巨型吊牌防奧客。（圖／翻攝自澎湃新聞）

上海財經大學數位經濟系講席教授崔麗麗受訪分析，使用巨型吊牌其實是商家的無奈之舉。她指出，線上交易中要區分「正常試穿」與「惡意蹭穿」本就困難，雖然部分退回衣物可能帶有汗漬、口紅或髒污，但若穿著時間短或消費者較為小心，往往難以留下明顯痕跡，加上電商平台多採圖像憑證審核，「像衣服有汗味這種情況在數位端幾乎無法呈現」。

崔麗麗認為，高退貨率背後，一方面與部分商家過度宣傳、實物與圖片差距過大有關，導致衝動消費與「看完實物就後悔」的情況屢見不鮮；另一方面，平台長期將「七天無理由退貨」作為拉攏客源的賣點，卻缺乏配套的信用評分與風險約束，讓少數人有空間「鉆制度漏洞」，最終讓誠信消費與正常經營一併受損。

她呼籲，平台未來應善用大數據建立更細緻的信用機制，在保障消費者權益的同時，也給予商家合理的風險對沖工具，讓巨型吊牌不再成為業者不得不依賴的最後防線。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雲云董座9刀殺害技術長求調解　遺孀揪心：不知怎麼原諒
香港嚴重火警「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職
今晚到明天3地易下雨　周五低溫探14度
快訊／香港嚴重火警　已釀4死2重傷
疑「拖行學妹剪髮」學長發聲！　還原過程

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

日相涉台言論持續延燒！多艘中國郵輪「取消日本航線」改為韓國

快訊／香港多棟大樓起火！已4死2重傷、消防員殉職

秦慧珠受邀赴滬為雙城釋積極訊號　「盼兩市繼續交流增進互信」　　

陸批日本新回應「想蒙混過關」：這種伎倆行不通！

陸男星表疑被困柬埔寨「寶龍園區」　知情人士：救援難需高額贖金

「防退貨巨型吊牌」1個月賣出百萬個　廠商嚇：銷量翻超10倍

行動電源自燃頻傳　陸超嚴新規「7成產能恐退出」

中美元首通話反應　吳心伯：預料川普處理台灣議題更謹慎

川普通話日首相釋警訊？　陸學者：高市早苗「被潑了盆冷水」

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

日相涉台言論持續延燒！多艘中國郵輪「取消日本航線」改為韓國

快訊／香港多棟大樓起火！已4死2重傷、消防員殉職

秦慧珠受邀赴滬為雙城釋積極訊號　「盼兩市繼續交流增進互信」　　

陸批日本新回應「想蒙混過關」：這種伎倆行不通！

陸男星表疑被困柬埔寨「寶龍園區」　知情人士：救援難需高額贖金

「防退貨巨型吊牌」1個月賣出百萬個　廠商嚇：銷量翻超10倍

行動電源自燃頻傳　陸超嚴新規「7成產能恐退出」

中美元首通話反應　吳心伯：預料川普處理台灣議題更謹慎

川普通話日首相釋警訊？　陸學者：高市早苗「被潑了盆冷水」

北市「電梯補助」最高300萬　25件先用「分期領補助款」

停砍公教年金讓退撫基金「再提早4年破產」　考試院長盼展開院際合作

台南龍崎光節空山祭12/25登場　14裝置藝術打造全台最美山林燈節

台灣10月手機銷量增17%　iPhone 17系列包辦熱銷榜

公園約會成噩夢！18歲女遭拖出車外「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

矽品精密職福會勇奪雙料冠軍　多元化福利獲台中市府肯定

雲云董座9刀殺害新創夥伴求調解　遺孀揪心淡漠：不知怎麼原諒

星野集團首座「奈良監獄博物館」亮點公開　咖啡廳吃原創咖哩麵包

郭富城大方公開三女兒名字　被問第4胎計畫認：順其自然

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

大陸熱門新聞

陸男子競拍3660元拿下「清代羅漢圖」 鑑定仿品值30元...真跡在日本

猜猜看這是什麼甲骨文？

蕭旭岑拋「一國兩區」　國台辦：願與國民黨共推兩岸關係發展

香港多棟大樓起火！4死2重傷、消防員殉職

網拍女裝直播「退貨率超80%」　買家秒列4原因

習川會談「台灣回歸」　國台辦：對台工作重要指導

「防退貨巨型吊牌」成網拍賣家最後防線

陸藝人可參加金馬獎？　國台辦：反對利用平台宣揚台獨謬論

台灣等得到2028年選舉？　國台辦：台獨與台海和平水火不容

員工「偷150支鋼筆」被判7年

上網炫耀中彩券　他獎金馬上被盜領了

陸學者：日本恐成「亞洲最危險國家」

陸女2個月用水2655噸！「天價水費」嚇歪

陸國安部盯上遊戲圈 發文警示：境外遊戲將台灣從中國劃分出去

更多熱門

相關新聞

網拍女裝直播「退貨率超80%」　買家秒列4原因

網拍女裝直播「退貨率超80%」　買家秒列4原因

中國網拍賣家近期為了防「奧客亂退貨」，網購服飾上出現「比臉還大」的防拆吊牌，引發大量討論。多名賣家坦言，今年以來退貨率大幅飆升，多數皆超過六成，而這類誇張吊牌並非噱頭，而是為了防堵利用「七天無理由退貨」制度「蹭穿」的無奈之舉。

「防退貨巨型吊牌」成網拍賣家最後防線

「防退貨巨型吊牌」成網拍賣家最後防線

邵庭遭冒名招生電商課程！完整聲明曝光

邵庭遭冒名招生電商課程！完整聲明曝光

中國最慘雙11？財經網美：3大電商不敢晾戰報

中國最慘雙11？財經網美：3大電商不敢晾戰報

賣家寄錯「倒垃圾桶錄影」！大票人遇過：砸爛剪爛才退貨

賣家寄錯「倒垃圾桶錄影」！大票人遇過：砸爛剪爛才退貨

關鍵字：

退貨防退貨巨型吊牌網購服飾電商七天鑑賞期

讀者迴響

熱門新聞

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

日首相：日本無立場認定台灣法律地位

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面