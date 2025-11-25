直播退貨率超80%！陸網拍女裝賣家喊苦…買家怒列4原因：能不退嗎

▲防退貨巨型吊牌。（圖／翻攝自微博，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

中國網拍賣家近期為了防「奧客亂退貨」，網購服飾上出現「比臉還大」的防拆吊牌，引發大量討論。多名賣家坦言，今年以來退貨率大幅飆升，多數皆超過六成，而這類誇張吊牌是為了防堵利用「七天無理由退貨」制度「蹭穿」的無奈之舉，卻也遭多數買家直批，並非所有退貨問題，都來自消費者。

據《南方日報》報導，巨型吊牌雖看似突兀，本質上卻是電商生態中「信任成本」過高的縮影。服飾產業本就承受高庫存與快速週轉壓力，近年愈來愈多的「磨蹭式退貨」讓經營難度雪上加霜。公開資料顯示，電商女裝退貨率普遍落在50％至60％，直播渠道甚至高達80％以上。

不少案例顯示，部分消費者為婚禮、拍照、旅行等一次性需求購買衣物，穿過後再以「不合適」名義退貨；也有學生團購服飾參加活動後集體退貨。商家收到的貨品上常有摺痕、污漬甚至磨損痕跡，卻因平台規則傾向保護買家，難以爭取補償，只能用「巨型吊牌」增加試穿不便，借此攔截企圖「免費租借」的投機者。

產業人士認為，電商平台應善用大數據建立買家信用分級，對惡意退貨行為設定更嚴格門檻，同時給予守法商家更多保障，形成真正權責對等的市場環境。只有當規則完善、信任恢復，商家不再需要用「巨型吊牌」上鎖，消費者也能在健康的市場所中放心購買。

相關巨型吊牌話題在陸網上討論升溫，撇除濫用七天鑑賞期退貨制度的奧客，另一方多數誠實買家指出，必須退貨的原因，「怎麼不說說貨不對板，虛假宣傳，品質差，有色差的問題呢」、「我買完是真不能穿呀！尺寸品質都不符合賣時說的呀」、「發個貨一個月左右，貨不對版，絕對不能買啊」、「收到爛貨還不能退了嗎？就跟照片不一樣啊」、「女裝就真的做得很差啊」、「賣的貨跟展示的圖片，完全兩碼事，能不退嗎」、「不要以為很無辜，貨很爛能不退嗎」。

還有人指出，「貨不對版，還說巨型吊牌拆了不能退，但很多衣服沒拆吊牌根本無法試穿，有的甚至領口直接用吊牌縫死，要消費者有良心，你們女裝有良心了嗎？吊牌防錯人了」。