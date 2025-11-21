賣家寄錯「倒垃圾桶錄影」她傻眼了　大票人遇過：砸爛剪爛才退貨





▲網購寄錯商品，賣家竟要求「倒垃圾桶錄影存證」。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「好吧，倒就倒吧！」一名女網友網購美甲材料卻收到錯誤商品，賣家因退貨期限過期無法操作，竟要求她「倒進垃圾桶錄影存證」才能退款，讓原PO傻眼不已。文章曝光後，網友爆料一堆相同遭遇，像是砸空調、剪包包、踩爆收納箱等，吐槽這種「銷毀退貨」荒謬又浪費。

一名女網友在Threads分享網購經歷，她購買了美甲材料，結果賣家寄錯商品。賣家發現後請她申請退貨，卻因已超過退貨期限而無法操作，於是改提議退款30元，但同樣因系統限制無法進行。

雙方僵持之際，原PO建議賣家安排物流到府取件，豈料賣家回覆「這個我認賠」，但條件是要求原PO將商品直接倒入垃圾桶或馬桶，還要錄影存證。面對如此要求，原PO感到莫名其妙，最終也只能妥協「好吧，倒就倒吧！」

文章曝光後，超多過來人分享奇葩經歷，「我也遇過，氣到直接走去廚房，燒給他看」、「買7000多元的水冷空調，賣家很阿莎力的說銷毀立即退款，錘子都派出場了！開砸」、「我是遇到包包寄錯款式的，要求我剪包包，但寄來的包包超厚超難剪，剪到我超生氣」、「我買珠子，賣家說：砸碎後申請退款」、「我之前買收納箱，結果出錯品項，店家客服叫我踩爆它」、「我還遇過寄錯衣服，要我自己承擔運費寄回去，最後叫我剪掉退我款，我秒剪」、「我之前訂製手機殼，他們型號用錯也是要求我直接踩碎，超好笑快瘋了」。

也有網友直呼，「明明就可以送客戶，卻用最爛的方式解決問題」、「這種處理方法在淘寶行之有年了，收到錯誤商品不退貨換貨的話，證明銷毀再退款這個方法就是為了防止消費者手裡拿著嘴裡又要吃著」、「全部倒掉好浪費」。