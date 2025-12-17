　
UNIQLO早買一周貴1000元「他氣到中風」！內行曝1招可補救

▲▼UNIQLO,服飾,優衣庫。（圖／記者曾筠淇攝）

▲買到原價的原PO直呼，氣到中風。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名網友抱怨，UNIQLO厚款羽絨外套竟在一週內降價1000元，讓他氣到中風。許多老客人也揭密，UQ每周二是降價日、周五推期間限定優惠，建議「未拆標30天內可退換」可退貨重買。另有網友分享神招：「搜尋商品貨號即可查歷史最低價」，但也有人苦笑「早買早穿早開心，別想太多」。

一名網友在Threads錯愕直呼，這幾天發現UNIQLO的厚款羽絨外套直接降價1000元，但他一周前買到原價，讓他感到十分崩潰，「氣到中風！」

底下網友熱議，「有一次我在U要買一件褲子，員工跟我說『你要不要下周再來』，瞬間我懂了他的明示」、「周二是商品降價日，有很想買的服飾可以等看看，周五是期間限定」、「之前買一件UQ3990元，過季直接1990元」、「請記住：每周二早上八點，更新降價價格」、「UQ的新品我都等特價，被這招陰好幾次了」、「早買早穿早開心，快樂絕對超越那1000元」、「我買一件風衣外套，沒多久降1300元...真的氣到罵髒話」。

其他網友則建議收據千萬要留好，「馬上買1件新的一樣的，然後拿一周前的購買資料跟剛剛買的這一間新的一起去退貨，UNIQLO未拆30日內可退貨」、「可以退貨重買，假設還沒剪標，1000元真的差有點多，30天內都可以退換」、「買他們家的東西本來兩、三周內牌子不能拆，收據發票都要留著，尤其年底最容易特價了」。

過去有網友分享，在「UQ搜尋」網站，只要輸入「UNIQLO+商品貨號」，就能查詢過去價格和歷史最低價。他也提到，這個方法適合「不急用、有耐心又想省錢的人」，若是不想等太久、不想賭會不會特價，一開始的期間限定特價就可以入手了。

另外說到買貴的話題，一名網友在好市多買登山品牌的「保暖神衣」，當時毛衣一件售價4199元，過一陣子發現降到3299元，讓他感嘆「打到骨折了！」有過來人分享，「才剛買但已經拆標洗了，請教了店員，方式是現場拿一件去辦退貨，會退原價的錢」。

UNIQLO早買一周貴1000元「他氣到中風」！內行曝1招可補救

ZARA折扣季「下殺6折起」

ZARA折扣季「下殺6折起」

年末來臨，許多人期待的ZARA冬季折扣季正式開打，線上官網將於今12月17日晚間10點開搶，實體門市則在12月18日接力開賣。本次折扣涵蓋大衣、羽絨外套、西裝外套、褲裝、針織衫、鞋款與配件包袋等多樣單品，折扣幅度則達到6折，絕對是入手高質感冬季單品的最佳時機。

好市多遇插隊搶車位　員工一招神救援

好市多遇插隊搶車位　員工一招神救援

石榴怎麼吃？內行人曝絕招：不會搞成命案現場

石榴怎麼吃？內行人曝絕招：不會搞成命案現場

好市多蝦盤「只有蝦尾沒肉」傻眼　網友曝原因

好市多蝦盤「只有蝦尾沒肉」傻眼　網友曝原因

台北101、好市多搶進！台灣大道迎「百億建設潮」　房價站7字頭

台北101、好市多搶進！台灣大道迎「百億建設潮」　房價站7字頭

UNIQLO羽絨外套降價好市多買貴退貨

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

