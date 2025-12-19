　
稱《外送專法》恐讓每單漲20元　Uber Eats公開信：營運可能調整

▲uber eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲uber eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃士原／台北報導

針對近期立法院推動的《外送專法》，Uber執行長庫斯洛沙希上周訪台時，擔憂該法禁止外送員不得疊單，消費者相對每單要多付出20元成本。Uber Eats台灣總經理李佳穎今日則針對用戶發出公開信，說明專法對「疊單」定義的落差，恐外送效率消失，營運可能需要調整。

李佳穎在信中指出，台灣外送市場明年將邁入第十年，已成為全球重要市場。針對近期熱議的《外送專法》，李佳穎憂心表示，專法雖未明文禁止疊單，但因報酬計算定義的改變，將使疊單失去效率誘因，屆時隱藏的營運成本將浮上檯面，轉嫁由平台、消費者、外送員與商家共同承擔。

隨著《外送專法》已完成立法院委員會審議，李佳穎表示，平台已提前啟動分析與準備工作，未來數周將進行意見調查與營運測試，蒐集相關數據，評估在新法規架構下，對各方衝擊最小、可接受度最高的營運模式。

她也說明，相關準備工作可能包含對營運調整方式的意見調查、疊單機制調整後的實際測試，以及其他營運變動的意見徵詢。同時也承諾，會以平台所有參與者的最大利益為最重要的考量，確保未來因應新法案所需要做出的調整，也都能夠在「最大公約數」下推進。

Uber Eats 台灣總經理李佳穎公開信全文：

您好，我是 Uber Eats 台灣總經理李佳穎，感謝您這些年來與我們並肩前行。這是我第一次寫信給大家，我想藉由這個機會，和大家聊聊平常我不太有機會對外說明的一些想法。

Uber Eats 從 2016 年開始在台灣提供外送服務，明年即將邁入第十個年頭。走過產業草創期與疫情，台灣的外送市場已日漸成熟，在 Uber Eats 全球市場中佔有重要的一席之地。這不是一件容易的事情，外送產業仰賴平台上的外送合作夥伴、商家合作夥伴及消費者對平台的信任及付出，才有蓬勃發展的可能，沒有你們，Uber Eats 不可能持續為各位在平台上創造佳績。

在 Uber，我們相信透過科技能創造跳脫框架的解決方案，為所有平台上的使用者創造價值。舉例來說，消費者希望透過平台以便宜的價格、方便又迅速取得外送；商家合作夥伴希望能透過平台擴大營業範圍，吸引更多原本接觸不到的消費者，同時維持足夠的利潤空間；對外送合作夥伴來說，則希望在彈性自由的前提下，儘可能賺取更多的報酬。我和團隊的工作，便是要透過科技和營運的創新，讓這些其實相互衝突又矛盾的期待，能夠在平台上找到最大公約數。

舉例來說，「疊單」便是一個結合科技創新與市場經驗累積的創意解方，也是一個因應台灣不同城市形態所產生的彈性運作機制。過去在台灣營運的經驗告訴我們，若能讓外送合作夥伴在順路的方向上，增加取餐及送餐點，不但能夠增加外送合作夥伴的送單效率，在同樣的時間內完成更多訂單、更容易賺取獎勵，也可透過效率的增加，讓平台有機會推出「附近店家加購免運優惠」的功能，降低消費者付出的成本，提高點餐誘因，進而幫商家合作夥伴創造更多訂單。

「疊單」所產生的額外效益，在訂單密集、外送人力相對吃緊的情境下，能有效平衡供需並提升整體外送效率，更容易媒合到外送合作夥伴送餐、進而縮短消費者等餐時間。依據內部統計，「疊單」實際上幫台灣的消費者節省了每單至少 20 元的外送費用，每個月也幫外送合作夥伴減少了總計 3000 萬公里的行駛里程，減少不必要的油電支出、機車損耗，更對節能減碳有所貢獻。

最近在立法院推動的《外送專法》，是外送社群推動「提高收入、保障報酬樓地板」訴求的結果。如同執行長 Dara Khosrowshahi 月初來台受訪時提及，Uber 樂見相關討論的展開，也希望能積極參與政策制定的過程。但專法草案中的某些內容，儘管我認為立意良善，但在缺乏廣泛的討論以及對實際營運的理解下，很可能產生預期外的效果。

以「疊單」來說，儘管專法並未禁止平台採行此舉，卻因為定義的落差，會導致疊單可以帶來的效率與效益消失，平台自然沒有繼續疊單的誘因，原本因疊單而被「節省」掉、看不見的成本，因而浮現出來，進而得讓平台、消費者、外送合作夥伴與商家合作夥伴在新的制度下，共同承擔。而這只是從第一次正式公聽會到通過委員會審查僅僅花費不到一個月的《外送專法》所可能帶來的潛在衝擊之一。

《外送專法》在立法院已經完成委員會的審議，作為平台的經營管理者，我們有責任提早針對專法通過後的新外送時代儘早作出準備，並找出對各方衝擊最小的方式來因應。

為了能夠適切、快速地遵守相關法規，我和營運團隊已經啟動了一系列的分析和準備工作，在未來幾個星期內，我們將進行相關的意見調查、營運測試，以搜集足夠的資訊，找出對各方來說衝擊最小、最可能接受的新營運模式。

希望您能諒解並協助相關準備工作的進行，您可能會收到：
對於專法施行後，營運可能調整方式的調查：瞭解您較能接受或較不能接受的營運方式。
在疊單效益消失後，平台因應新變化的測試：為瞭解若平台取消現行疊單作法，實際上可能會對消費者、商家與外送合作夥伴產生什麼樣的效應、其嚴重程度爲何。
其他可能營運調整的意見徵詢。

面對即將來臨的新外送時代，我承諾會以平台所有參與者的最大利益為最重要的考量，確保未來因應新法案所需要做出的調整，也都能夠在「最大公約數」下推進。

做出改變從來都不是一個容易的選擇，謝謝你願意和我們一起，打造下一個十年。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

稱《外送專法》恐讓每單漲20元　Uber Eats公開信：營運可能調整

