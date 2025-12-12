　
外送專法初審通過平台揚言漲價　全總：勿製造恐慌

▲外送專法初審通過。（圖／全國總工會提供）

▲外送專法初審通過。（圖／全國總工會提供）

記者唐詠絮／彰化報導

外送平台管理法草案近日通過初審，正式立法開始倒數，針對部分外送平台業者隨即對外放出風聲，聲稱「若因法案增加成本、導致漲價，訂單可能蒸發三成」，中華民國全國總工會指出，不該以「漲價、掉單」等說詞製造恐慌、拖延立法，並強調保障外送員權益是產業正常化的必經之路，而非談判工具。

全總指出，外送平台過去長期以補貼策略搶占市場，如今面臨法規要求合理負擔成本，卻將營運壓力轉嫁到外送員與消費者身上，這種說法並不合理。工會表示，《外送員權益保障及外送平台管理法》目的不是打壓市場，而是補足平台經濟多年來的制度漏洞，讓外送產業走向更負責、永續的經營模式。

「平台總說漲價會讓客人跑掉，但外送員長期處於高風險、低保障的環境，難道不是更迫切的問題嗎？」全總強調，許多外送員為搶單衝速度，常被迫冒交通風險，平台卻以「疊單壓低單價」、「演算法控制報酬」等方式變相壓縮勞動所得，專法正是要阻止這種以勞工安全換取利潤的商業模式。

▲外送專法初審通過。（圖／全國總工會提供）

▲外送專法初審通過。（圖／全國總工會提供）

由於外送員工作分散、不易集結，傳統罷工形式難以發揮影響力。全總提到，國外已有「離線罷工」等新型態抗爭，而國際勞工組織（ILO）近年推動的相關公約，正是為了保障這類零工經濟工作者仍能享有團結權與協商權，不因工作型態特殊而被排除在勞動保護之外。

「平台常說外送員是合作夥伴、不是員工，但當風險發生時，誰來負責？」全總呼籲，台灣的外送專法也應跟上國際趨勢，確保外送員在發生職災、薪資爭議時，能有明確的申訴與保障管道。

針對專法未來實施，全總提出希望平台規則透明化、外送臨停制度、薪資計算合理化、職災申請標準化，並呼籲平台正視責任，勿用市場威脅阻擋立法，停止以「漲價、掉單」等話術干擾立法進程，工會將持續推動外送產業走向公平、安全且符合國際標準的未來。

12/10 全台詐欺最新數據

彰化全國總工會外送專法漲價外送平台

