Uber Eats「12月限定優惠」出爐　麥當勞、UG買1送1

▲Uber Eats12月限定優惠出爐。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「Uber Eats」12月限定優惠，包括麥當勞、SUKIYA、喫茶小舖、UG等多個美食品牌都有買1送1，活動從3日起開跑，送完為止。另外，foodpanda 則是12月28日前輸入「聖誕堡堡」，可享摩斯漢堡指定專區65折優惠

●全用戶優惠

1. 12月3日至12月16日可享「指定商家精選品項買1送1」。精選商家包括達美樂、珍煮丹、胖老爹、21PLUS等。

2. 12月3日至12月16日指定商家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈等優惠。精選商家包括門前隱味牛肉麵、創義麵、桃司廚、德州鮮切牛排、香醇軒早午餐等。

3. 12月3日至12月30日「麥當勞6塊雞塊買1送1」。

4. 12月3日至12月16日「昌平炸雞王全家餐A、松露醬薯條買1送1」。

5. 12月3日至12月16日「喫茶小舖薑汁燒仙草、薑汁仙甘買1送1」。

6. 12月3日至12月16日「SUKIYA秋葵牛丼、蔥溫玉牛丼、牛丼買1送1」。

7. 12月3日至12月16日「HAMA-SUSHI生鮭魚3貫、鮭魚卵軍艦、玉米軍艦買1送1」。

8. 12月3日至12月16日拿坡里、品川蘭、鮮五丼及福勝亭享指定品項買1送1。

●Uber One方案會員獨享優惠

1. 12月3日至12月16日「指定商家精選品項買1送1」，輸入「十二月加一」加碼享單筆訂單滿499元打85折，最高現折100元。精選商家包括達美樂、珍煮丹、胖老爹、21PLUS等。

2. 12月3日至12月16日指定商家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈等優惠，凡輸入「十二月加菜」加碼享單筆訂單滿350元打85折，最高現折100元。精選商家包括門前隱味牛肉麵、創義麵、桃司廚、德州鮮切牛排、香醇軒早午餐等。

3. 12月3日至12月16日「再睡5分鐘切達Cheese奶蓋午茉綠（L）買1送1」。

4. 12月3日至12月16日「UG招牌315（三窨十五茉+低卡烏龍茶凍）、三窨十五茉UG奶茶買1送1」。

5. 12月3日至12月16日「SUKIYA溫泉蛋、秋葵買1送1」。

6. 12月3日至12月16日「HAMA-SUSHI海帶滿滿味噌湯、海瓜子味噌湯買1送1」。

7. 12月3日至12月16日指定商家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈等優惠。精選商家包括刁民酸菜魚、涓豆腐、那個鍋、饃饃噠心動肉夾饃等。

8. 即日起至12月31日輸入「十二享外帶」享「外帶自下單滿179元打7折」，最高現折60元，每人限用5次，需綁定信用卡付款、兌完為止。

9. 即日起至12月31日輸入「會員十二點」享「美食外送下單滿699現折100元」，每人限用2次，兌完為止。

▲foodpanda推出大學校園專案。（圖／foodpanda提供）

另外，foodpanda12月28日前輸入「聖誕堡堡」享摩斯漢堡指定專區65折優惠，兌完為止。12月2日當天星巴克指定專區滿額輸入優惠碼折70元，部分分店不適用。

還有「大學校園專案」，全台各大專院校學生、教職員或校友使用學校信箱即可免費申請加入， 享有60天pandapro免費訂閱試用及一系列限定折扣及福利，年底前還有多個專屬優惠，輸入優惠碼最高享69折。