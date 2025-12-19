大推1鈴聲當鬧鐘！果粉笑讚「起床非常爽」：感覺像被輕輕叫醒

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在很多人都是用手機當鬧鐘，也會用內建音樂當成鬧鈴。就有果粉推薦一款因為當鬧鐘鈴聲，「自從換了之後我起床都非常爽，像被輕輕輕輕叫醒的感覺」。貼文曝光後，有人狂點頭，也有人直呼根本叫不醒，只能用很「殘暴」的音樂，話題引發大量共鳴與反差回饋。

原PO在Threads發文，「真心推薦所有人鬧鐘鈴聲都換這個『啟程』，自從換了之後我起床都非常爽，像被輕輕輕輕叫醒的感覺。」看到貼文後，就有人秒搖頭，「用啟程起床真的很棒，等聽到都已經中午了睡超飽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著，貼文下方就開始出現各種超吵鬧鐘鈴聲，包括《海綿寶寶》主題曲、國家級警報聲、《吉伊卡哇》烏薩奇報到聲、《真珠美人魚》歌曲、外送接單音樂等等。

有網友表示，朋友每次聽到他的鬧鐘都嚇到不行，甚至開玩笑說「嚇到要把我殺了」，結果本人本人還是起不來；也有人說第一句氣音一出來就會直接被嚇醒，尤其手機放在枕頭旁邊時特別有感，直呼神經瞬間繃緊。

還有不少人留言分享自己的實測心得，「每天都嚇到」、「半夜三點要起床上班時，聽到這個絕對不會賴床」、「那個奏樂一出來我就醒了」、「早上就聽到有人要被處刑了」、「這是什麼英雄的誕生」、「聽一聽感覺我都會肌肉魔法了。」

看到各種鬧鈴聲，就有人忍不住笑呼，「原文鬧鐘叫醒程度100%，留言鬧鐘叫醒程度1000000000%，到底？」原PO也留言，「大家的都好猛，有些甚至已經不是鬧鐘了，是在自殘。」引來網友直嘆，「畢竟要被嚇醒，不然我有時候10個鬧鐘還是繼續睡。」