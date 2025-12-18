海南三亞免稅城封關首日　iPhone 17 Pro Max疊加優惠最高省9582元

▲海南三亞免稅城內的3C用品免稅店。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

海南自貿港全島封關正式上路，免稅購物成為外界關注焦點。12月18日封關首日，海南三亞免稅消費熱度迅速升溫，特別是高單價電子產品吸引大量民眾進場比價採購。在三亞免稅城內，免稅價格基礎上再疊加地方消費券後，多款新款iPhone與大陸內地官方售價出現明顯價差，最高可省下2140元人民幣（約近萬元新台幣），讓不少消費者排隊選購，成為封關首日最具話題性的消費現象之一。

《極目新聞》報導，12月18日，海南自由貿易港正式啓動全島封關。封關對普通人有哪些影響？到海南買買買會不會更爽快？免稅店裡的奶粉、化妝品、電子產品等商品會不會更便宜？

18日上午10時左右，三亞海旅免稅城內販售蘋果產品的門市湧現排隊人潮，多名消費者現場選購最新款iPhone。 iPhone 17 Pro Max 256GB為例，免稅售價為9299元（人民幣，下同），較某電商平台官方旗艦店9999元便宜700元；iPhone 17 Pro 256GB 免稅價8299元，同樣較電商售價8999元少700元。

相較之下，iPhone 17標準版優惠幅度較小，256GB免稅價為5579元，與電商平台5999元相比，價差約420元。現場工作人員表示，目前免稅蘋果產品尚無法搭配國家補貼，但可疊加海南政府發放的免稅消費券，進一步拉大實際入手價格差距。

以iPhone 17 Pro 256GB為例，消費者可使用「滿6000元減300元」的免稅消費券，最終成交價可降至7999元，較大陸內地電商官方售價便宜約1000元；若購買價格最高的iPhone 17 Pro Max 2TB版本，免稅價為16859元，如再搭配「滿15000元減1000元」消費券後，實際付款金額為15859元，較官方售價便宜達2140元。