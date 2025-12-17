　
3C家電

蘋果不忍了！外媒爆「2年推7新機型」全面拉開對手差距

▲iPhone 17 Pro鏡頭 。（圖／蘋果官網）

▲iPhone 17 Pro。（示意圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果傳出正規劃近年來最大規模的 iPhone 產品線擴張計畫，未來兩年內，預計在 2027 年秋季前陸續推出至少七款新機型，涵蓋首款折疊式 iPhone、20 周年紀念版，以及多款 Pro 與平價系列，顯示蘋果正試圖透過設計與技術革新，重新拉開與競爭對手的差距。

根據科技媒體《The Information》引述多名直接參與蘋果及供應鏈產品開發的知情人士指出，蘋果內部已規劃一套橫跨 2026 至 2027 年的 iPhone 發表藍圖，不僅機型數量明顯增加，設計語言與發表節奏也將出現結構性調整。

其中最受矚目的，為預計於 2026 年秋季登場的首款折疊式 iPhone，暫稱 iPhone Fold。該機據傳在展開後外型接近小尺寸 iPad，採橫向螢幕比例設計，外螢幕約 5.3 吋，展開後達 7.7 吋，感測器配置與未來的 Pro 系列相近。目前折疊螢幕仍面臨良率挑戰，但已在鴻海深圳觀瀾廠進行先期試產，屬於開發階段的正常現象。

接續於 2027 年，蘋果計畫推出 iPhone 20 周年紀念版。消息指出，該機將採用正反面與四邊皆為曲面玻璃的設計，幾乎完全移除傳統邊框，並首度將自拍鏡頭整合至螢幕下方，打造真正無挖孔的全螢幕外觀。整體結構僅在邊緣保留細窄金屬環，用以配置實體按鍵。

在 Pro 系列方面，iPhone 18 Pro 與 Pro Max 預計於 2026 年秋季登場，外觀延續前代設計語言，但 Face ID 感測模組將改為置於螢幕下方，消除長年存在的黑色區塊。此外，蘋果也計畫導入台積電的 WL-MCM 封裝技術，使記憶體更貼近核心處理器，以支援更即時的 AI 運算並降低對雲端伺服器的依賴。

至於平價與主流機型，蘋果規劃在 2026 年春季推出 iPhone 17e，作為入門款的小幅升級版本；並於 2027 年春季首度將新一代基本款 iPhone 18 改於春季發表。同時，新機也將嘗試在印度進行初期量產，再複製至中國生產，以分散製造風險，並同步推出 iPhone 18e 與第二代 iPhone Air，補齊不同價位帶產品布局。

12/15 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

孩子慶生「蛋糕實品」一看傻眼！　知名甜點店道歉：暫停預訂
趁室友泥醉...桃園男大生性侵他女友
快訊／9人獵殺4隻台灣黑熊　嬉鬧運送獲無罪
驚悚畫面曝！　34歲騎士慘被輾死
爺爺買咖啡遭拒！超商店員「今天賣完了」　背後原因暖哭
幼兒園畢旅「澳門4天3夜」2萬5千元！家長傻眼　行程曝光
快訊／詹旺彬驚傳過世！　享年59歲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

2025十大熱門Chrome擴充功能　AI工具成榜單主力

掃地機器人始祖宣布破產！Amazon曾想收購被擋　創辦人：三輸悲劇

iOS 26.3 Beta 1登場　轉移Android更方便、天氣桌布玩法更多

緊急電話竟打不通？蘋果證實澳洲部分舊款iPhone出現重大故障

2025十大熱門Chrome擴充功能　AI工具成榜單主力

掃地機器人始祖宣布破產！Amazon曾想收購被擋　創辦人：三輸悲劇

iOS 26.3 Beta 1登場　轉移Android更方便、天氣桌布玩法更多

緊急電話竟打不通？蘋果證實澳洲部分舊款iPhone出現重大故障

蘋果iPhone折疊機20周年新機發布

