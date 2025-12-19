　
    • 　
>
政治

綠營彰化縣長民調爆爭議　陳素月領先！邱建富質疑：不尋常

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨中央黨部17日公布彰化縣長「類初選」民調結果後，地方政壇議論未歇。前彰化市長邱建富19日公開質疑，指黨中央公布的數據，與各陣營在民調封關前掌握的趨勢有「明顯落差」，部分候選人支持度在極短時間內出現跳躍式成長，情況「不尋常」，引發基層廣泛討論。他表示將要求黨中央複查。

▲前彰化市長質疑縣長類初選民調不公。（圖／邱建富競辦提供）

▲前彰化市長質疑綠營縣長類初選民調有問題，將進行複查。（圖／邱建富競辦提供）

邱建富指出，在地方人士協助下，交叉比對各陣營於封關前所掌握的多份民調資料顯示，彰化地區三位主要參與者——包括他自己、立委黃秀芳及被視為領先者的立委陳素月，支持度原本呈現高度膠著，差距皆在統計誤差範圍內，可說是難分高下。

依據黨中央民調結果顯示，陳素月以約44%的支持度，領先獲得約42%支持度的黃秀芳，彰化市前市長邱建富與現任市長林世賢，則分別位居第三與第四名。

針對陳素月拔得頭籌，邱建富質疑，她在極短時間內支持度明顯攀升，增幅超過5個百分點，這種跳躍式成長與先前整體趨勢不符，令不少熟悉選務的人士感到困惑，地方甚至出現「我們的民調是不是含稅，只有她的是稅外加」的玩笑話，反映基層對數據變化的不解。

▲縣長初選民進黨立委陳素月民調小贏2%，可望出線。（圖／立委陳素月競辦提供）

▲縣長初選民進黨立委陳素月民調小贏2%，可望出線。（圖／立委陳素月競辦提供）

對於為何未在公布當天立即提出異議？邱建富解釋，民調揭曉後他原本沉潛思考下一步，但隔天繼續跑行程時，接收到大量支持者反映，指出封關前北彰化地區三人支持度皆在30%多、呈現膠著，為何黨中央的結果卻顯示陳素月在南彰化大幅領先？他經比對後認為「有問題」，才決定提出質疑。他強調，這並非為個人位子當籌碼，而是客觀數據比較後的疑問，已向黨中央提出複查。

對此，民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，此次類初選循公平、公正、公開機制進行，民調揭曉當天當事人未提出異議，即代表接受結果。他呼籲參與者在25日中執會通過提名人選前，不應再以不當言論對外發言。

12/17 全台詐欺最新數據

立法院國民黨團、民眾黨團今（19日）上午召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布提案彈劾賴清德總統。網路也出現連署「彈劾賴清德」網站，目前已突破四百萬人連署。對此，政治評論員吳靜怡質疑，整體網頁架構非常不嚴謹，更有資安疑慮，網站誰製作的？不應該躲在資安破口的，台灣資安單位（如NCC或調查局）恐怕要介入調查，會不會是詐騙。

2026大選彰化縣長民進黨邱建富類初選

