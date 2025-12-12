　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台女赴日泡湯　短髮男偽裝成女生「毛巾遮下體」闖入！3舉動露餡

▲妹子,泡溫泉（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲有男生闖入女湯。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者施怡妏／綜合報導

一名台灣女子日前跟團前往日本四國旅遊，卻在泡湯時遭遇驚魂一刻，在飯店泡露天溫泉時，一名「偽娘」闖入女浴場，該名日本年輕男子留著及肩短髮，在場內以毛巾遮掩下體，還不斷變換位置、四處張望，種種可疑行徑讓在場多名女性感到不適，而飯店處理方式，更讓原PO超不滿。

女子在Threads發文，於香川縣某知名溫泉飯店的女湯泡露天溫泉，發現一名外貌中性的日本年輕男子進入浴場，對方留著及肩短髮、配戴黑框眼鏡，走動時以毛巾遮掩下體，並在浴池與洗身區之間頻繁移動，還不時四處張望其他女客，行為相當突兀。原PO仔細一看，發現年輕男子「沒有胸部」。

原PO直呼「先不管對方動機為何？是否真的是偽娘，但只要他身上還有男性生殖器官，他就不能出現在女性浴場」。她回憶當時情況仍心有餘悸，「我還跟他一起泡露天浴池，甚至對到眼，現在想起來超級不舒服。」

她立即向飯店反映，隨後該名男子被帶離現場，並確認其生理性別為男性。警方事後到場後進行筆錄，但沒有其他處置。飯店經理則是口頭道歉，表示此事情無法防範，「飯店不能對每位旅客做檢查。」

原PO無奈表示，「在日本亂闖女湯偷窺不構成犯罪喔！各位自己去日本泡湯小心了，要注意有沒有可疑人士，因為飯店人員只能說這無法百分之百防範喔，日本人雖然大多都很友善，但也有少數不善良的人，我們只能自己當柯南，但我跟其他在場的女生都已經被看光。」

貼文曝光，掀起網友討論，「這就是我對免術換證的最大疑慮，一旦開放，甚至連趕他走的理由都沒」、「比較舊的飯店是真的不會設管制，因為通常九成都日本客，他們覺得日本人不會幹這種事」、「之前新宿本來有個大樓，也是把一個樓層的廁所改成性別認知友善廁所，結果裡面全都是等著女生進去搭訕的男人，炎上了一陣子才取消了」、「太恐怖了，下次去日本泡湯，真的要注意行為怪異的人了」。

更多新聞
林岱安轉戰富邦　悍將已交25人保護名單
快訊／三讀通過！停砍退休公務員年金
林穎孟淚崩狂哭！　前夫虧她要錢三級跳「可拿奧運冠軍」
超帥外交官！　網驚「帥到以為是AI」
曾雅蘭49歲身材超狂！「解放比基尼」被路人搭訕1反應羞爆

獨／女大生腦傷「眼球不受控」！醫出罕招...甩700度近視眼哭了

外來「綠癌」失控蔓延！花蓮百人聯手除蔓護岸...清除131公斤

病患索取「X光拷貝」被收200元怒：骨頭有鑲字？　釣出醫高EQ解答

快訊／動保處安置被虐柯基　茶聚再發聲明：尊重並配合調查

單月遷入1135人全國最高！人口直逼287萬　台中再推愛胎萬計畫

油漆工腦出血拖到變「腦袋進水」意識不清　緊急手術救回一命

聽台獸醫解釋「寵物溝通」！加拿大獸醫驚：這裡根本沒這職業

冷氣團來了！彰化知名品牌保暖衣下殺1折　5千人進廠瘋搶

鐵道局智慧中心啟用　助雙鐵捷運即時監控「延誤少8成」

