台女赴日泡湯　短髮男偽裝成女生「毛巾遮下體」闖入！3舉動露餡

▲有男生闖入女湯。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



記者施怡妏／綜合報導

一名台灣女子日前跟團前往日本四國旅遊，卻在泡湯時遭遇驚魂一刻，在飯店泡露天溫泉時，一名「偽娘」闖入女浴場，該名日本年輕男子留著及肩短髮，在場內以毛巾遮掩下體，還不斷變換位置、四處張望，種種可疑行徑讓在場多名女性感到不適，而飯店處理方式，更讓原PO超不滿。

女子在Threads發文，於香川縣某知名溫泉飯店的女湯泡露天溫泉，發現一名外貌中性的日本年輕男子進入浴場，對方留著及肩短髮、配戴黑框眼鏡，走動時以毛巾遮掩下體，並在浴池與洗身區之間頻繁移動，還不時四處張望其他女客，行為相當突兀。原PO仔細一看，發現年輕男子「沒有胸部」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO直呼「先不管對方動機為何？是否真的是偽娘，但只要他身上還有男性生殖器官，他就不能出現在女性浴場」。她回憶當時情況仍心有餘悸，「我還跟他一起泡露天浴池，甚至對到眼，現在想起來超級不舒服。」

她立即向飯店反映，隨後該名男子被帶離現場，並確認其生理性別為男性。警方事後到場後進行筆錄，但沒有其他處置。飯店經理則是口頭道歉，表示此事情無法防範，「飯店不能對每位旅客做檢查。」

原PO無奈表示，「在日本亂闖女湯偷窺不構成犯罪喔！各位自己去日本泡湯小心了，要注意有沒有可疑人士，因為飯店人員只能說這無法百分之百防範喔，日本人雖然大多都很友善，但也有少數不善良的人，我們只能自己當柯南，但我跟其他在場的女生都已經被看光。」

貼文曝光，掀起網友討論，「這就是我對免術換證的最大疑慮，一旦開放，甚至連趕他走的理由都沒」、「比較舊的飯店是真的不會設管制，因為通常九成都日本客，他們覺得日本人不會幹這種事」、「之前新宿本來有個大樓，也是把一個樓層的廁所改成性別認知友善廁所，結果裡面全都是等著女生進去搭訕的男人，炎上了一陣子才取消了」、「太恐怖了，下次去日本泡湯，真的要注意行為怪異的人了」。