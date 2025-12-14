17歲少女「打卡拍照」失足跌落30m深懸崖！　頭部重創當場身亡

Girl, 17, plunges to her death while trying to take a photograph on cliff https://t.co/1X22DjmPUU pic.twitter.com/CaKtyVo1B5 — The Mirror (@DailyMirror) December 14, 2025

記者王佩翊／編譯

澳洲一名17歲少女13日與家人一同到昆士蘭旅遊時，造訪知名景點摩法特海灘的觀景台，沒想到卻在拍照時，不慎從約30公尺高的懸崖墜落身亡，當場頭部重創不治。

根據《鏡報》報導，昆士蘭警方13日晚間6時40分接獲報案，隨即趕往現場。而在警方抵達前，現場民眾與急救人員紛紛上前救助，但少女因墜落時頭部遭受嚴重創傷，最終仍回天乏術。另外有一名女性在試圖營救少女時受到輕傷。

發生事故的觀景台可俯瞰摩法特海灘與珊瑚海的壯麗景色，向來是遊客與當地民眾熱門打卡聖地。然而，為了拍攝美照而過度靠近崖邊的危險行為，卻可能釀成無法挽回的悲劇。

昆士蘭消防救援隊對此提出嚴正警告，「民眾造訪觀景點時務必與圍欄保持距離，特別是在這個季節，但其實一年四季都應該遵守規定，與護欄保持距離。」

根據通報，警方抵達現場找到該名少女時，但她已因重傷不治當場被宣布死亡。另有一名女性在急救人員抵達前嘗試提供協助時受輕傷。目前警方已將相關報告提交給驗屍官。