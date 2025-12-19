財劃法不副署加劇朝野對立　謝立功：如何找到下一個王金平

記者黃翊婷／綜合報導

行政院長卓榮泰宣布不副署《財政收支劃分法》修正案，外界關注這是否會加劇朝野對立。對此，前民眾黨秘書長謝立功以「如何找到下一個王金平」為題，直言這並非台灣首次出現「朝小野大」的政治結構，問題不在於是否存在對立，真正的關鍵是有沒有人能夠擔任調和角色。

▲謝立功認為，目前朝野的問題不是對立，而是缺少可以調和的角色。（資料照／記者李毓康攝）

行政院長卓榮泰15日宣布不副署已三讀通過的《財劃法》修正案，總統賴清德也邀請51名黨籍立委進行會面，定調力挺行政院。而在會議中，民進黨團總召柯建銘表態「沒有不副署」空間。民進黨祕書長徐國勇18日表示，不副署並不是目的，而是希望執政黨、在野黨坐下來談。

朝小野大困局 謝立功提醒需「調和角色」

對此，前民眾黨秘書長謝立功18日在臉書發文表示，「柯建銘依舊是柯建銘，如何找到下一個王金平」，卓榮泰選擇不覆議、不副署，導致朝野對立急遽升高、政治衝突迅速外溢，撕裂感前所未見，但這其實並非台灣首次出現「朝小野大」的政治結構，以前也發生過街頭抗爭、立法院衝突對峙，社會的斷裂卻沒有如今這般深刻。

謝立功直言，問題不在於是否存在對立，畢竟民主政治本就容許理念分歧與權力競逐，真正的關鍵是，當對立升高時，是否有人能夠扮演「調和鼎鼐」的角色，讓衝突止於制度之內，不會演變為社會撕裂。

謝立功回憶王金平協調力 嘆台灣政治智慧流失

謝立功回憶，他在擔任移民署署長期間，也曾多次面對預算遭凍結或刪減的情況，內心難免感到不平，但在王金平居中協調之下，「即便立場強硬如柯建銘總召，仍願意在關鍵時刻做出一定程度的退讓」，這不是因為理念改變，而是因為有人能讓各方理解，政治不是零和，而是必須讓國家繼續運作。

謝立功提到，如何讓大家坐下來談，協調出一個彼此都不滿意卻能勉強接受的最大公約數，是一種政治妥協的技藝，也是一種對制度的敬畏，「當政治只剩下立場、口號與對撞，卻缺乏調和鼎鼐與收拾殘局的角色，受傷的從來不只是朝野任何一方，而是整個社會對民主制度的信任。台灣真正失去的，並不是某一次表決的勝負，而是一種能讓衝突不致失控的政治智慧。」