自殺無人艇「奮進魔鬼魚號」年產上看500艘！　 台船攜手達明機器人邁向智慧造船

軍武中心／台北報導

台船公司18日宣布，攜手達明機器人，導入自動化銲接技術打造智慧化產線，自主研發的「奮進魔鬼魚號」無人船在產線成熟下，產能可達每7至10天生產一艘、年產約40艘，未來結合國內商廠能量，年產能可望擴充至500艘，這種針對大型艦艇的低成本殺手，是強化不對稱作戰能量的重要一步。

▲▼台船軍用無人船「奮進魔鬼魚號」，可以發射魚雷主打不對稱作戰。（圖／台船提供）

達明機器人 為台灣造船業奠定智慧化標準

台船董事長陳政宏博士與廣達集團旗下達明機器人董事長何世池博士及營運長黃識忠博士，於今日針對關鍵技術進行高階會晤。陳政宏董事長借調自成功大學系統及船舶機電工程學系，憑藉其深厚的學術背景與跨域整合能力，積極倡議台船全面推動技術創新。

▲出席人員合影，第一排左5為台船公司陳政宏董事長、左4為達明機器人何世池董事長、左3為營運長黃識忠博士。（圖／台船提供）

此次雙方深入討論先進銲接製程，期能導入達明機器人（TM－協作手臂領先品牌）的自動化技術，逐步應用於船舶建造流程。這不僅是單純的設備引進，更是結合國內外專業技術夥伴經驗，共同強化製程穩定度與品質表現的策略佈局，為台灣造船業奠定智慧化生產的高標準。

「奮進魔鬼魚號」：以小搏大的不對稱作戰利器

在陳政宏董事長的引領下，台船積極布局無人載具領域。自主研發的「奮進魔鬼魚號」無人船，船身長 8.6 米、寬 3.7 米，滿載排水量超過 5 噸，最高航速達 35 節，且具備高於 1 噸的酬載能力，可搭載輕型魚雷或高爆炸藥等武裝，能夠勝任包含自殺攻擊。

台船也曾在今年3月展示「奮進魔鬼魚號」強悍的機動性能，根據介紹，海軍部署時，除了能從全台各級港口施放，亦可採用商用皮卡或拖曳車頭，以曳引車架方式搭載無人船，機動部署至水際灘頭進行投放。這種靈活的作戰模式，能大幅提高戰場存活率，完全體現「不對稱作戰」與「以小搏大」的精神，是專為台海特殊環境量身訂做的防衛載具。

協作手臂用於船舶銲接：解決產業缺工的問題

在造船製程方面，台船已正規劃設立自動化示範產線，導入協作手臂應用於船舶銲接構件生產。透過類似流水線的自動化作業，能有效提升生產效率與銲接品質。預計明（115）年進入試量產（Pilot Run）階段，隨後將逐步擴大產線規模。

考量到船舶產線有許多特殊空間限制，台船未來將與夥伴進一步發展更小型化的協作手臂。這項技術突破將鎖定船艙等狹小空間的銲接需求，取代傳統人工在惡劣環境下的施工，提升作業彈性與安全性。在少子化與技術工缺工的趨勢下，智慧製造與自動化將成為台船維持競爭力的核心武器。