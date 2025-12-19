周末北台灣轉涼有雨　下周還有「更強更濕」冷空氣報到

▲今晨紅外線雲圖，中高雲由南海移入、結構鬆散（左）；雷達回波合成圖，伴隨的降水回波偏弱（中）；累積雨量圖，山區及東半部有局部雨（右）。（圖／翻攝自洩天機教室）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，今、明（19、20日）兩天山區及東半部有局部短暫雨，下周日（21日）東北季風等級的冷空氣南下，北台灣將轉涼，直到下周二（23日）各地氣溫才會回升，轉為晴朗，但下周三將再有一波更強更濕的冷空氣南下。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文表示，最新（18日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（19、20日）兩天中高雲從南海北上，台灣上空雲層增多，山區及東半部有局部短暫雨、其他平地亦有偶飄零星小雨的機率；白天舒適、早晚略偏涼。

今日各地區氣溫為：

北部17至25度

中部17至26度

南部17至27度

東部17至26度

周日冷空氣南下 下周三還有一波



吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周日（21）「東北季風」等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉涼；下周一（22日）季風漸轉乾，北台雨後轉多雲、仍偏涼，東半部則有局部短暫雨的機率；下周日、一，中南部受影響皆輕微、晴朗穩定。下周二（23日）季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。

最新模式模擬顯示，下周三、四（24、25日）另一波比前波稍強又較濕的冷空氣南下，目前模擬仍屬「東北季風」等級，迎風面北部、東半部將轉有局部雨；北台轉「濕涼微冷」，其他地區氣溫略降。