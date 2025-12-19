今全台有雨！雨區再擴大　周末轉涼時間點出爐

▲全台這兩天溼答答，尤其東半部有局部較大雨勢。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／台北報導

中央氣象署預報，今天（19日）北部、東部氣溫回升，但全台有雨，東半部有局部較大雨勢，西半部降雨區域明顯擴大，周六（20日）雨勢將持續，直到下半天西半部降雨將逐漸減少，周日（21日）僅北北基宜仍有較大雨勢，加上東北季風增強，天氣將轉涼。

南方雲系北移水氣增 全台濕涼有雨

氣象署預報員林定宜表示，今天南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率也逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具。

▲周六日各地明顯轉雨。（圖／中央氣象署，下同）



氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，但中南部、東南部地區因雲多且下雨，白天氣溫反而有略微下降趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上屬於較濕涼的天氣。由於水氣層較厚，中部以北及宜蘭、花蓮3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率，

離島部分，澎湖陰短暫陣雨，19至21度，金門陰短暫陣雨，16至19度，馬祖陰短暫陣雨，15至18度。

周末雨勢持續 周日東北季風增強轉涼、下周三再一波轉冷

周六（20日）南方雲系北移，各地有短暫陣雨；東半部下雨時間多，有局部較大雨勢發生機率，西半部上半天降雨地區仍多，下半天逐漸減少。

周日（21日）東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，基隆北海岸、大台北、東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢的機率，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

下周二（23日）東北季風稍微減弱，北部及東北部氣溫稍回升，直到周三東北季風才會再增強，北部及東北部天氣轉涼。