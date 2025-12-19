全台一波冬雨過境！　下周又有冷空氣南下

▲全台一波冬雨過境，各地有雨，東半部降雨明顯。（圖／翻攝自臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象粉專提醒，隨著南方水氣抵達，全台19日將有一波冬雨過境，尤其是東半部降雨明顯，但周日隨著水氣減少，雨區將快速縮回東北部一帶。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（下稱颱風論壇）發文表示，過去一、兩天，東北季風帶來的雨只侷限在東北部，但隨著南方水氣抵達，19日白天起，全台各地都會飄雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

冬雨過境 全台有雨

颱風論壇提醒，根據氣象署最新的降雨預報，全台將有一波冬雨過境，特別是東半部雨量較多，雖然雨勢不至於過大，但下雨機率高是確定的，提醒外出活動的朋友多加留意。

颱風論壇指出，周日預估水氣減少，雨區將快速回縮到東北部一帶，屆時將回到典型的冬季天氣型態。

▲周日東北季風增強，水氣減少，雨區回縮到東北部，北台灣轉涼。（圖／記者李毓康攝）

周日冷空氣南下 下周三還有一波

另外，氣象專家吳德榮19日也在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，周日將有「東北季風」等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，北台灣轉涼，直到周二氣溫才會回升、轉為晴朗。

不過，吳德榮也提醒，下周三、四（24、25日）將再有一波更強更濕的冷空氣南下，屆時北台灣將再轉為濕涼微冷。