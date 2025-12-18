　
大陸 大陸焦點 特派現場

吳豊山要總統把他「當備胎」　接海基會董座前「很猶豫」

▲▼海基會董事長吳豊山。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海基會董事長吳豊山。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會董事長吳豊山18日宣布辭任，表示上周賴總統約見，徵詢海基會人事，他體貼總統人事安排困難，欣然同意「禪讓」。事實上，吳豊山去年上任時就曾透露，他對於來海基會服務一事很猶豫，甚至要求總統把他當「備胎」就好。

吳豊山去年11月4日當選海基會董事長，並隨後致詞，他透露，賴總統要他到海基會來服務時，他曾經很猶豫，甚至要求總統把他當「備胎」就好，但最後他還是答應承擔。

吳豊山說，會答應來海基會服務，純粹只是因為他忽然警覺到，作為國民一分子，國家徵召的時候，他沒有權力扮演逃兵。

▼鄭文燦擔任海基會董事長僅一個月，就因涉案閃辭。（圖／記者林敬旻攝）

▲前桃園市長鄭文燦任內涉貪案，今地院三度開羈押庭。（圖／記者林敬旻攝）

據了解，早在鄭文燦擔任海基會董事長之前，吳豊山就曾被徵詢過意願，當時他就是以「備胎」的說法婉拒，意思是「真的找不到人再來找我」；不料，鄭文燦6月7日就任，7月7日就因涉入收賄案請辭，吳豊山只好「備胎上路」，來到海基會救火。

雖然接下重擔前曾非常猶豫，但吳豊山來到海基會後非常積極推動兩岸恢復互動，在任的13個月來嘗試各種不同的方法，包含透過私下管道建議張志軍會面，釐清「九二共識」的爭議，共商和平發展方略。

吳豊山透露，當時有管道傳話過來，說如果不要「九二共識」，應請我方提出新共識，「針對對岸此項建議，我曾多方努力，但不得要領。」

今年7月，吳豊山以海基會名義正式傳訊對岸海協會，言明自己將於近期內率團前往東莞、昆山探訪台商及台商子女學校，請海協會依「兩會聯繫與會談制度協議」辦理後續。

遺憾的是，對於海基會的正式訊息，海協會至今已讀不回，沒有進一步消息。

▼海基會董事長吳豊山。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會董事長吳豊山。（圖／記者蔡紹堅攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

正式宣布將提案「彈劾賴清德」　藍白黨團明早召開聯合記者會

正式宣布將提案「彈劾賴清德」　藍白黨團明早召開聯合記者會

行政院長卓榮泰日前不副署《財劃法》，民眾黨團總召黃國昌預告，將在院會提出彈劾賴清德總統；根據國民黨團、民眾黨團今發出的採訪通知顯示，藍白2黨預計在明（19日）於議場前聯合召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布將彈劾賴清德。

風向已變　賴清德還要堅持主權未定？

風向已變　賴清德還要堅持主權未定？

辭任全說了！吳豊山曾以私下管道約張志軍

辭任全說了！吳豊山曾以私下管道約張志軍

賴清德聘吳豊山為總統府資政　挺兩岸和平、鞏固中華民國主權理念

賴清德聘吳豊山為總統府資政　挺兩岸和平、鞏固中華民國主權理念

吳豊山辭任　最後一場會議說「逆耳忠言」

吳豊山辭任　最後一場會議說「逆耳忠言」

