　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

日夜都好拍！高雄貨櫃藝術節「沈浸式耍廢」　貨櫃變相機美景盡收

▲▼日夜都好拍！高雄貨櫃藝術節「沈浸式耍廢」　貨櫃變相機美景盡收。（圖／高美館提供）

▲2025高雄國際貨櫃藝術節將於12月20日展出，圖為Troels Steenholdt Heiredal何卓思〈貨櫃相機〉將貨櫃空間改造為沉浸式的「相機」。（圖片提供／高美館，攝影／Studio Millspace）

記者許宥孺／高雄報導

2025高雄國際貨櫃藝術節將於12月20日在高雄港11號碼頭、淺一碼頭、海風廣場登場，今年以「愛耍廢」為主題，以高雄海港城市的背景，融合創意藝術來回應海洋再生、永續環境議題。展區匯聚台灣、日本、法國等國家藝術家與創作團隊，將實體展出8件貨櫃循環、廢棄空間改造作品，讓觀眾沈浸式體驗「耍廢」也很療癒、玩出新高度。

兩年一度的高雄國際貨櫃藝術節，是台灣首創、也是唯一以貨櫃為元素的文化節慶，將港口貨櫃作為創作媒材，將高雄百年海港的產業、歷史、文化能量轉化為城市公共空間的大型藝術裝置，20多年來，吸引許多國內外機構訪台參展，成為台灣最具指標性的城市藝術活動之一。

▲▼日夜都好拍！高雄貨櫃藝術節「沈浸式耍廢」　貨櫃變相機美景盡收。（圖／高美館提供）

▲2025高雄國際貨櫃藝術節《愛耍廢》服務台除展出數位作品外，亦與台灣設計研究院合作展出循環材質展示區。（圖片提供／高美館，攝影／Studio Millspace）

響應海洋再生議題，高雄市政府文化局今年活動以「愛耍廢」為主題，邀請各界藝術工作者以空間再造（Possibility）、大海飄移（Ocean Drift）、回聲共振（Resonance）、永續新地景(Terra Nova)四大面向，發揮再創貨櫃結構與創意的爆發力，邀請提案團隊結合時尚、設計、視覺與聽覺等媒介，將工業廢材、海洋垃圾展現循環、再生、廢棄空間改造的全新價值。

今年計有16組作品投件，經評審委員決議，實體展出6件包括：《美麗島之台灣夢》、《K-950觀測艙 》、《入港》、《Container Camera 貨櫃相機》、《海的迴藍》、《峽光之境》；數位展出則有《都市冷卻器》、《卸貨點休息中》以及《B T ≡ > o ─ ─ ─ ─ ★°0 4 0》等3件。

▲▼日夜都好拍！高雄貨櫃藝術節「沈浸式耍廢」　貨櫃變相機美景盡收。（圖／高美館提供）

▲META Design以台電退役變電箱創作作品〈把自己活成一道光〉（圖片提供／高美館，攝影／Studio Millspace）

另外，展期間服務台內部空間以及台灣團隊META Deisgn 利用台電退役變電箱設計的《把自己活成一道光》則是實體作品特別企劃，展場中有部分展品採取步入式設計，觀眾可以放慢腳步，體驗作品帶來的視覺、聽覺感官傳遞。

高雄貨櫃藝術節策展團隊表示，貨櫃退役即是一種大型海廢，因此今年透過將廢棄貨櫃轉化為藝術品，突顯永續經營的精神。「耍廢」是一種慢下來的行動，不僅是延長物件生命、創造物質循環再生的可能性，也是深度感受港口文化的慢活主張。

除了有台灣藝術團隊參與，也有台灣與國外的合作團隊，以及來自丹麥、日本、美國、法國藝術家。值得一提的是，台灣團隊META Deisgn 利用台電退役變電箱作為創作媒材；丹麥藝術家展出的Container Camera《貨櫃相機》，透過鏡像反射原理，將周圍城市景色收進貨櫃之中，展現高度的藝術性與互動體驗。

▲▼日夜都好拍！高雄貨櫃藝術節「沈浸式耍廢」　貨櫃變相機美景盡收。（圖／高美館提供）

▲hellobastworkshop〈K-950觀測艙〉讓觀者在互動中反思物質循環、再生的可能性。（圖片提供／高美館，攝影／Studio Millspace）

《K-950觀測艙》則是將海洋波浪意象內化到貨櫃內部，運用被視為浪費與污染的廢棄保麗龍球搭配空氣裝置，呈現海水衝撞時的波浪效果；貨櫃部分採用二手玻璃拼接，觀眾能透過光影變化，清楚看見內部保麗龍球碰撞的帶有科幻感的畫面，還可透過互動按鈕啟動更強烈的風速，創造不同型態的波浪造型。

▲▼日夜都好拍！高雄貨櫃藝術節「沈浸式耍廢」　貨櫃變相機美景盡收。（圖／高美館提供）

▲好日文化〈美麗島之台灣夢〉打造引領觀眾穿越時代的詩鄉隧道。（圖片提供／高美館，攝影／Studio Millspace）

《美麗島之台灣夢》則使用孔雀燈、招牌、鐵皮浪板等台灣常見素材搭建，觀眾可以穿梭在長度近32公尺、寬11公尺的貨櫃長廊中，欣賞台灣各時代的詩詞，作品還結合樂團拍謝少年的歌曲〈暗流〉，讓觀眾穿梭於空間中閱讀、聆聽、理解台灣人的歷史。

2025高雄國際貨櫃藝術節展期為2025年12月20日至2026年3月1日，展區包括高雄港11號碼頭、淺一碼頭、高雄流行音樂中心海風廣場，每日傍晚將進行作品點燈，開放至晚間9點，營造出與白天截然不同的視覺氛圍。主辦單位表示，貨櫃藝術節讓藝術走入公共場域、碼頭與市民的生活，邀請民眾見證城市景觀與文化想像的變化與茁壯。

▲2025 高雄國際貨櫃藝術節──「愛耍廢」
展出日期｜2025.12.20~2026.03.01
地點｜高雄港11號碼頭、淺一碼頭、高雄流行音樂中心海風廣場

指導單位｜文化部、高雄市政府
主辦單位｜高雄市政府文化局
策辦單位｜高雄市立美術館
場地合作｜台灣港務股份有限公司、高雄流行音樂中心

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北捷中山站外隨機砍人！1男持長刀闖入誠品南西店
快訊／北車煙霧彈攻擊1人命危　台大醫院：仍在搶救中
快訊／北車遭丟擲多顆煙霧彈　57歲男阻攻擊被捅倒地命危畫面曝
快訊／北車嚴重攻擊事件！蔣萬安：從重從速依法究責
快訊／煙霧彈顏色型號曝！北車遭攻擊猛竄白煙
快訊／「家樂福」將走入歷史！品牌授權終止　明年中改名換招牌
快訊／鴻海正式收購納智捷！
快訊／北車煙霧彈攻擊！1男「無呼吸心跳」　犯嫌照片曝光
快訊／捷運過站不停！北車驚傳民眾丟煙霧彈　一民眾遭波及受傷
快訊／北車爆隨機攻擊1人受傷　濃煙瀰漫緊急疏散

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

紅衣長輩走進逢甲夜市　獨居老人化身聖誕老公公送祝福

陳亭妃公布行動紀錄片《妃常負責》　回顧丹娜絲颱風第一線救災

神默契夫妻檔　雲林警街頭一鏡到底攔詐300萬

剪下長髮也剪下距離　長億高中以行動上生命教育課

《青春任意門》責任印記　竹縣成年禮領航940名青年學子「大膽竹夢」

歲末校園風景！400台中學子「抬青蕉」祝福聲中迎接學測挑戰

馬年將至！梨山梅花與燈光映照高山新年步調

AI看表情、手術免氣切　台中榮總獲15項國家新創獎

新北水利局智慧防汛　奪2025雲端物聯網創新獎

推廣在地永續經驗！農村水保署發表溫暖繪本　推里山倡議第二輯

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

紅衣長輩走進逢甲夜市　獨居老人化身聖誕老公公送祝福

陳亭妃公布行動紀錄片《妃常負責》　回顧丹娜絲颱風第一線救災

神默契夫妻檔　雲林警街頭一鏡到底攔詐300萬

剪下長髮也剪下距離　長億高中以行動上生命教育課

《青春任意門》責任印記　竹縣成年禮領航940名青年學子「大膽竹夢」

歲末校園風景！400台中學子「抬青蕉」祝福聲中迎接學測挑戰

馬年將至！梨山梅花與燈光映照高山新年步調

AI看表情、手術免氣切　台中榮總獲15項國家新創獎

新北水利局智慧防汛　奪2025雲端物聯網創新獎

推廣在地永續經驗！農村水保署發表溫暖繪本　推里山倡議第二輯

紅衣長輩走進逢甲夜市　獨居老人化身聖誕老公公送祝福

陳亭妃公布行動紀錄片《妃常負責》　回顧丹娜絲颱風第一線救災

快訊／北捷中山站外隨機砍人！1男持長刀闖入誠品南西店

傳空服員夾帶「瘦瘦針」入境遭移送、開除　國籍航空：依法規辦理

神默契夫妻檔　雲林警街頭一鏡到底攔詐300萬

剪下長髮也剪下距離　長億高中以行動上生命教育課

快訊／北車煙霧彈攻擊1人傷　台大醫院：仍在搶救中

快訊／高國豪「停賽令」解除　最終罰款6萬元外加20小時公益服務

快訊／北車遭丟擲多顆煙霧彈　57歲男阻攻擊被捅倒地命危畫面曝

永慶不動產高雄經管會力挺岡山農工　贊助10萬更新訓練設備

霍建華開車林心如狂滑手機　惹毛他：我是妳司機嗎？

地方熱門新聞

近億元轉運站被轟爆：公務員要有良心！

南科深夜民眾路倒命懸一線保二警即刻CPR搶回一命

114年度汽(機)車燃料使用費　補繳至12/31截止

初選升溫！江啟臣合體盧秀燕看板搶先曝

急產來不及到醫院！南消後甲分隊現場接生母子均安送醫

桃園試推學校垃圾專用袋　青溪國小執行成效佳

宋逸民、林道遠送暖首登仁愛鄉

李多慧、籃籃合體主持！「台南好young」耶誕搖滾演唱會12/20登場

桃園「棒球天使計畫」訓練營　開訓　

桃園一區一女路成果發表　展現女性故事

堰塞湖災後復原　花蓮籲中央提高復業補助與風險去化

山路電量告急　暖警幫電動車自行車充電

中國海警闖金門禁限制水域！海巡近迫攔阻　強勢驅離4船

桃園醫院院慶亮點揭曉 　新型行動複合手術室亮相

更多熱門

相關新聞

即／運將開車衝車行自焚　插管7天不治

即／運將開車衝車行自焚　插管7天不治

高雄市鳳山區（13）日發生一起驚悚火燒車事件！一部計程車疑似在車內潑灑汽油並引火，高速衝進一間車行後，整部車冒出熊熊烈火，65歲賴姓計程車司機被救出時傷勢嚴重，於加護病房搶救7天後，今（19）日清晨宣告不治。

驚悚畫面曝！21歲騎士摔進聯結車下一度昏迷

驚悚畫面曝！21歲騎士摔進聯結車下一度昏迷

即／高雄大貨車搶快左轉撞機車　騎士卡輪下

即／高雄大貨車搶快左轉撞機車　騎士卡輪下

車手「詐騙金額相差16倍」都判1年4月！檢方上訴　二審改判了

車手「詐騙金額相差16倍」都判1年4月！檢方上訴　二審改判了

即／高雄4區12／30停水9hrs　21萬戶受影響

即／高雄4區12／30停水9hrs　21萬戶受影響

關鍵字：

高雄高雄國際貨櫃藝術節貨櫃海廢愛耍廢文化局永續

讀者迴響

熱門新聞

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

即／北車疑遭丟煙霧彈釀1傷　冒黑煙急疏散

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

快訊／北車M8「煙霧彈攻擊」！1男無呼吸心跳　犯嫌照片曝光

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　濕身滾床大戰10回合

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面