日夜都好拍！高雄貨櫃藝術節「沈浸式耍廢」　貨櫃變相機美景盡收

▲2025高雄國際貨櫃藝術節將於12月20日展出，圖為Troels Steenholdt Heiredal何卓思〈貨櫃相機〉將貨櫃空間改造為沉浸式的「相機」。（圖片提供／高美館，攝影／Studio Millspace）



記者許宥孺／高雄報導

2025高雄國際貨櫃藝術節將於12月20日在高雄港11號碼頭、淺一碼頭、海風廣場登場，今年以「愛耍廢」為主題，以高雄海港城市的背景，融合創意藝術來回應海洋再生、永續環境議題。展區匯聚台灣、日本、法國等國家藝術家與創作團隊，將實體展出8件貨櫃循環、廢棄空間改造作品，讓觀眾沈浸式體驗「耍廢」也很療癒、玩出新高度。

兩年一度的高雄國際貨櫃藝術節，是台灣首創、也是唯一以貨櫃為元素的文化節慶，將港口貨櫃作為創作媒材，將高雄百年海港的產業、歷史、文化能量轉化為城市公共空間的大型藝術裝置，20多年來，吸引許多國內外機構訪台參展，成為台灣最具指標性的城市藝術活動之一。

▲2025高雄國際貨櫃藝術節《愛耍廢》服務台除展出數位作品外，亦與台灣設計研究院合作展出循環材質展示區。（圖片提供／高美館，攝影／Studio Millspace）



響應海洋再生議題，高雄市政府文化局今年活動以「愛耍廢」為主題，邀請各界藝術工作者以空間再造（Possibility）、大海飄移（Ocean Drift）、回聲共振（Resonance）、永續新地景(Terra Nova)四大面向，發揮再創貨櫃結構與創意的爆發力，邀請提案團隊結合時尚、設計、視覺與聽覺等媒介，將工業廢材、海洋垃圾展現循環、再生、廢棄空間改造的全新價值。

今年計有16組作品投件，經評審委員決議，實體展出6件包括：《美麗島之台灣夢》、《K-950觀測艙 》、《入港》、《Container Camera 貨櫃相機》、《海的迴藍》、《峽光之境》；數位展出則有《都市冷卻器》、《卸貨點休息中》以及《B T ≡ > o ─ ─ ─ ─ ★°0 4 0》等3件。

▲META Design以台電退役變電箱創作作品〈把自己活成一道光〉（圖片提供／高美館，攝影／Studio Millspace）



另外，展期間服務台內部空間以及台灣團隊META Deisgn 利用台電退役變電箱設計的《把自己活成一道光》則是實體作品特別企劃，展場中有部分展品採取步入式設計，觀眾可以放慢腳步，體驗作品帶來的視覺、聽覺感官傳遞。

高雄貨櫃藝術節策展團隊表示，貨櫃退役即是一種大型海廢，因此今年透過將廢棄貨櫃轉化為藝術品，突顯永續經營的精神。「耍廢」是一種慢下來的行動，不僅是延長物件生命、創造物質循環再生的可能性，也是深度感受港口文化的慢活主張。

除了有台灣藝術團隊參與，也有台灣與國外的合作團隊，以及來自丹麥、日本、美國、法國藝術家。值得一提的是，台灣團隊META Deisgn 利用台電退役變電箱作為創作媒材；丹麥藝術家展出的Container Camera《貨櫃相機》，透過鏡像反射原理，將周圍城市景色收進貨櫃之中，展現高度的藝術性與互動體驗。



▲hellobastworkshop〈K-950觀測艙〉讓觀者在互動中反思物質循環、再生的可能性。（圖片提供／高美館，攝影／Studio Millspace）



《K-950觀測艙》則是將海洋波浪意象內化到貨櫃內部，運用被視為浪費與污染的廢棄保麗龍球搭配空氣裝置，呈現海水衝撞時的波浪效果；貨櫃部分採用二手玻璃拼接，觀眾能透過光影變化，清楚看見內部保麗龍球碰撞的帶有科幻感的畫面，還可透過互動按鈕啟動更強烈的風速，創造不同型態的波浪造型。

▲好日文化〈美麗島之台灣夢〉打造引領觀眾穿越時代的詩鄉隧道。（圖片提供／高美館，攝影／Studio Millspace）



《美麗島之台灣夢》則使用孔雀燈、招牌、鐵皮浪板等台灣常見素材搭建，觀眾可以穿梭在長度近32公尺、寬11公尺的貨櫃長廊中，欣賞台灣各時代的詩詞，作品還結合樂團拍謝少年的歌曲〈暗流〉，讓觀眾穿梭於空間中閱讀、聆聽、理解台灣人的歷史。

2025高雄國際貨櫃藝術節展期為2025年12月20日至2026年3月1日，展區包括高雄港11號碼頭、淺一碼頭、高雄流行音樂中心海風廣場，每日傍晚將進行作品點燈，開放至晚間9點，營造出與白天截然不同的視覺氛圍。主辦單位表示，貨櫃藝術節讓藝術走入公共場域、碼頭與市民的生活，邀請民眾見證城市景觀與文化想像的變化與茁壯。

▲2025 高雄國際貨櫃藝術節──「愛耍廢」

展出日期｜2025.12.20~2026.03.01

地點｜高雄港11號碼頭、淺一碼頭、高雄流行音樂中心海風廣場

​

指導單位｜文化部、高雄市政府

主辦單位｜高雄市政府文化局

策辦單位｜高雄市立美術館

場地合作｜台灣港務股份有限公司、高雄流行音樂中心