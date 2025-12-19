　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／準備儲水！高雄4行政區12／30停水9hrs　21萬戶受影響

▲高雄停水,停水,水龍頭 。（圖／記者許宥孺攝）

▲準備儲水！高雄鳳山、大寮、小港、苓雅將停水。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

準備儲水！台水公司將辦理拷潭淨水廠設電器設備檢驗，30日上午9點起，將針對鳳山、大寮、小港、苓雅等4個行政區實施壓降和停水，預計影響供水9小時，將有21萬戶受影響。

水公司指出，依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定，每年需辦理停電檢驗，因此拷潭淨水廠須停水辦理電檢以提升設備穩定度。另為避免重複停水造成民眾用水不便，藉此同時間進行「新庄橋修漏工程」、「翁公園場攔河堰進水開關修漏工程」、「1000mm出水水量計維修」及「1200mm原水水量計維修」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

水公司表示，此次年度電氣設備檢驗，預計影響時間為12月30日上午9點至晚間6點，總計影響供水9小時。屆時鳳山、大寮、小港、苓雅區將有17.8萬戶受影響停水。此外，同日時間，鳳山區部分里別則實施壓降，計有3.2萬戶受影響。

位於管末高地區的林園區林家里、小港區孔宅里旭日街一帶，受影響時間則為30日上午9點起至24點。

▲高雄12月30日停水範圍。（圖／翻攝自自來水公司官網）

▲▼高雄12月30日停水範圍。（圖／翻攝自自來水公司官網）

▲▼高雄12月30日停水範圍。（圖／翻攝自自來水公司官網）

水公司強調，除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，不過在恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間才會恢復正常，因此恢復供水時間會較延遲。

水公司提醒，於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
衛報：宏都拉斯大選「台灣是贏家」　3關鍵原因曝
別把嫁豪門當目標！　連戰二媳婦：為錢結婚多半過不好
《信號2》還播嗎？電視台首發聲：盡全力守護作品
藍白彈劾賴清德！王世堅嘆「過了」　喊話領袖應為國家隱忍
王齊麟周日婚宴！　桌數、伴娘名單全曝光
陸客飲酒聚餐突倒下！　27分鐘CPR仍身亡
孫儷1件羽絨衣穿15年！　從《甄嬛》穿到現在

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

血壓飆170、胸悶還能出國？　醫點名「4大警訊」別硬撐上飛機

男吃整盒湯圓+紅豆湯「血糖飆3倍」險瞎　醫：像連吞20顆方糖

不用iPhone鬧鐘了！果粉睡過頭怒炸「改1招叫起床」：絕對會響

稱《外送專法》恐讓每單漲20元　Uber Eats公開信：營運可能調整

李多慧「擲筊」萌樣曝光！永靖謝平安塞爆萬人「台版感恩節」338桌辦桌宴超震撼

類公家單位哪個爽？他1張圖吵翻天　過來人點名這公司：真的爽

寵物豬也不行！嘉義翁廚餘只養1隻　哀求無效「直接殺」仍罰8萬

快訊／準備儲水！高雄4行政區12／30停水9hrs　21萬戶受影響

快訊／13:07花蓮近海規模3.8地震　「中部有感」最大震度2級

別把嫁豪門當目標！　連戰二媳婦：為錢結婚多半過不好

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

台南房市雙心臟啟動！永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

血壓飆170、胸悶還能出國？　醫點名「4大警訊」別硬撐上飛機

男吃整盒湯圓+紅豆湯「血糖飆3倍」險瞎　醫：像連吞20顆方糖

不用iPhone鬧鐘了！果粉睡過頭怒炸「改1招叫起床」：絕對會響

稱《外送專法》恐讓每單漲20元　Uber Eats公開信：營運可能調整

李多慧「擲筊」萌樣曝光！永靖謝平安塞爆萬人「台版感恩節」338桌辦桌宴超震撼

類公家單位哪個爽？他1張圖吵翻天　過來人點名這公司：真的爽

寵物豬也不行！嘉義翁廚餘只養1隻　哀求無效「直接殺」仍罰8萬

快訊／準備儲水！高雄4行政區12／30停水9hrs　21萬戶受影響

快訊／13:07花蓮近海規模3.8地震　「中部有感」最大震度2級

別把嫁豪門當目標！　連戰二媳婦：為錢結婚多半過不好

光復災區挖出骨骸鑑定結果曝　兒守怪手旁：很失落但絕不放棄

快訊／北市小巨蛋旁「3公車連環追撞」　3人受傷送醫

財劃法衝擊！高雄明年2042億總預算案未三讀　拚農曆年前完成

賓士醉男沒一句道歉！母淚眼為女兒守靈　悲嘆：來了也是想減刑

NB「潮流紫」跑鞋聯手NBA頂級經紀人質感破表！馬汀靴年末特價1200元必搶

被點名選台北市長　林右昌：個人沒有任何參加2026選舉的規劃

風向變了！衛報：宏都拉斯大選「台灣是贏家」　3關鍵原因曝

血壓飆170、胸悶還能出國？　醫點名「4大警訊」別硬撐上飛機

李奧納多認了28年來沒看過《鐵達尼號》！　親回不看原因

男吃整盒湯圓+紅豆湯「血糖飆3倍」險瞎　醫：像連吞20顆方糖

生活熱門新聞

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

辜莞允曬泡湯照萬人朝聖「背影太犯規」

3波變天！　下波冷空氣更強

21日冬至到！命理師示警4生肖健康要當心

兒子入伍「家長晚上拉到群組」內容傻眼！全場吵翻

全台都淋雨　一張圖看紅爆熱區

Gemini怎麼念？　官方曝正確發音

李亞萍有失智症狀　營養師列「5大傷腦食物」少吃

「她那麼怕痛」清潔員1天打2份工　閨蜜淚：衣服我送的

更多熱門

相關新聞

鍾嘉村交保後再賣地　愛山林7.4億整合農16精華地

鍾嘉村交保後再賣地　愛山林7.4億整合農16精華地

三地集團鍾嘉村以土地開發起家，因涉入開陽能源光電弊案，被控違反《證交法》與背信罪，9日籌出2.2億元交保後，旗下上櫃公司北基國際12日重訊一口氣公告售出3筆土地，包括農16精華地、文山特區澄清店、北基加油站合計土地1297坪，總交易金額19.41億元。

LaLaport高雄今上樑　最快明年第4季開幕

LaLaport高雄今上樑　最快明年第4季開幕

弱智妹找錯錢被反鎖窗台摔死　狠姊判9年3月

弱智妹找錯錢被反鎖窗台摔死　狠姊判9年3月

高雄茶行拿下國防標案　郭正亮爆1事最接近真相

高雄茶行拿下國防標案　郭正亮爆1事最接近真相

高雄人久等！絕美海景商場24日試營運

高雄人久等！絕美海景商場24日試營運

關鍵字：

高雄停水

讀者迴響

熱門新聞

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面