非洲豬瘟蔓延！桃園府跨單位總動員　10道防線全面防堵

▲針對台中出現非洲豬瘟疑似病例，桃園市政府立即成立跨局處應變小組，並於轄區內各屠宰場張貼禁宰通告。（圖／桃園市農業局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對台中市出現非洲豬瘟疑似病例，桃園市政府今（22）日立即成立跨局處應變小組，由市府秘書長溫代欣召開跨局處協調會議，邀集動保處、農業局、環保局等單位下達各項防疫作為，擬定10道防線落實分工，對於非洲豬瘟疫情嚴陣以待。市府也進行產業影響評估，動用第二預備金支援防疫所需與農民補助。

▲針對台中出現非洲豬瘟疑似病例，桃園市政府立即成立跨局處應變小組，環保局於轄區內各屠宰場進出車輛全面消毒。（圖／桃園市農業局提供）

秘書長溫代欣表示，市府已啟動最高規格防疫應變，全力守護產業安全與市民安心。今天已透過跨局處應變協調會議，針對中央作為確實分工執行，全面防堵非洲豬瘟。會中提出10道防線並即刻落實執行，包括「成立跨局處應變小組」、「全面啟動養豬場疫調」、「加強場區清潔與消毒」、「全面禁止廚餘養豬」、「執行屠宰場禁宰政策」、「飼料供應不中斷」、「嚴管廚餘流向、違者重罰」、「加強畜牧場防線、「營養午餐預防性調整」，以及「啟動第二預備金協助農民度過衝擊」。

農業局長陳冠義解釋，根據中央規定，所有屠宰場暫停屠宰作業，並禁止豬隻進出，防止疫情擴散。市府針對跨局處應變小組，建立一條龍通報與處置機制，農業局亦針對轄區261處養豬場，展開全場清查與健康監測，逐場掌握豬隻狀況，主動提供消毒藥劑給各養豬場與肉品市場，並要求每日清消、落實門禁。此外，農業局也立即通知98家取得廚餘再利用許可畜牧場，全面改用飼料餵飼，並請桃園市飼料公會協調各業者全力支援飼料供應。

▲桃園市政府今天成立跨局處應變小組，環保局人員在養豬場張貼通告。（圖／桃園市農業局提供）

此外，市府也協同養豬戶落實門禁管理，所有人車進出一律消毒，減少外部傳染風險。農業局今天也派員前往桃園市肉品市場、屠宰場及畜牧場張貼公告宣導豬隻禁宰等防疫事項，逐一檢視運豬車消毒作業，並針對廚餘處置，由環保局協助轄下學校營養午餐廚餘回收；餐廳等事業單位全面管制廚餘流向，禁止送往養豬場，須交由合格廢棄物處理機構處理。教育局即日起調整全市學校營養午餐菜單，以其他肉品替代豬肉，以確保食品安全。