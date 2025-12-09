雲林夜光天使點燈14年　弱勢生寒夜裡的一碗熱食不間斷

▲同濟會與家扶、地方服務處代表一起陪伴孩子們共享熱食，象徵跨單位合作的支持力量。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

今年冬季，在國際同濟會雲林區主席張昆利的號召下，北港、雲林、虎尾、長城、西螺、斗南、元長、土庫、紫斑蝶、芸欣、崙背等11個分會共同響應，加上雲林家扶中心與雲林縣議員蔡岳儒服務處協助，讓雲林近50所學校的夜光天使班再次同步啟動，全縣約800名學童受惠。

教育部自2008年推動「夜光天使點燈專案計畫」以來，為放學後缺乏照顧、來自低收入、單親、隔代教養等弱勢家庭的國中小學生建立了一道安全與陪伴的保護線。這些孩子在父母因工作、健康或家庭結構無法提供照應之際，能在學校得到作業指導、生活照顧與情緒支持。對其中不少人而言，夜光天使班不僅是一個安全的空間，更是寒夜裡能看見光亮的地方。

夜幕低垂時，校園裡的教室燈光逐一亮起，孩子寫著作業、念著課文，桌角放著志工剛送來的熱食。今年的熱食從過往的關東煮、火鍋、疫情間的麥當勞，到今年以「八杠狼炒泡麵」開場，餐車冒著蒸氣，在冬夜裡格外醒目。志工逐碗遞出熱騰騰的泡麵，孩子們圍著餐車，臉上露出單純而明亮的期待。

這項活動源於14年前。一開始，只是北港國際同濟會在地方議員 蔡岳儒 的建議下，想在寒冬裡為孩子煮上一鍋關東煮。後來因成效逐年擴大，逐步從北港延伸到水林與口湖，最後由國際同濟會雲林區整合資源，成為全縣的重要年度行動。張昆利說，這些年來形式雖不斷變化，但照顧弱勢學童的初衷從沒改變。

今年啟動儀式選在北港鎮 北辰國小舉行。北港同濟會長 李宏胤 在現場說，兒童是國家未來的根基，而夜光天使計畫讓孩子在冷冽的季節裡不至於獨自面對漫長夜晚。他回憶從關東煮、火鍋，到餐車現煮炒泡麵，每一次的轉變都是為了讓孩子感受到被看見、被支持。他希望這份善意能埋進孩子心裡，長大後也能有人以同樣的方式回饋。

蔡岳儒議員則提到，近年的活動讓他深刻感受到「善的循環」。曾經在夜光天使班吃下第一碗熱食的孩子，如今已有人成為社會新鮮人。他們回來分享，當年那份暖意讓他們知道自己並不孤單，也成為他們願意回饋學弟妹的原因。「形式可以改變，但對孩子的關懷不能變。」他說。

今年的夜光天使行動持續進行，餐車的香味與教室的燈光在雲林各地亮起。對大人而言可能只是一份熱食，但對孩子來說，是提醒他們「世界並不冷」的證據；而對志工與捐助者而言，也是一年又一年願意堅持下去的理由。

▲同濟會動員11分會 在近50校點亮弱勢孩子的夜晚。（圖／記者游瓊華翻攝）