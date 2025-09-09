　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／賴清德私下小習慣　看報紙「不先看政治」說了一口好球

▲▼賴清德在高中、大學時期，是籃球隊前鋒。（圖／資料照）

▲賴清德（後排左一）在高中、大學時期，是籃球隊前鋒。（圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

9月9日適逢「國民體育日」，運動部正式成立，首任部長由兩屆奧運羽球雙打金牌得主李洋出任；台灣的運動發展，對總統賴清德而言，是國力的展現，亦是身為「資深運動迷」念茲在茲的重要政策。事實上，私底下的賴清德有個小習慣，身為政治人物多年的他，打開報紙多半不是先看政治版，而是體育版，總要把全部體育新聞看完，才心滿意足翻去政治版；而當他收看運動轉播時，就化身賽事評論員，滔滔不絕說了一口好球。

賴清德在競選總統時，就提出8大體育政見，包括成立運動部、推展全民運動、推動黃金計劃3.0、推動優秀選手輔導方案2.0、推動競技運動全民化與運動產業多元發展、打造台灣品牌國際賽事，以及體育預算突破新台幣200億元等。今天運動部正式揭牌成立，明年度預算編列達248億元，顯示賴清德履踐政策承諾，也以行動支持台灣體育發展，未來運動部「一部一署三中心」，將是推動國家運動政策，轉型與升級的關鍵。

不可否認的是，過去每當台灣遇到重大國際運動賽事，或是台灣好手在國際間有傑出表現時，政壇總是不分藍綠，出現各種政治人物「蹭運動」的熱潮。不過，在賴清德身上應該不能稱作是蹭，因為他是扎實的資深運動迷；據了解，賴清德私底下有個小習慣，身為政治人物多年的他，每天打開報紙的第一件事，多半不是翻開政治新聞，而是體育版。

一位賴的昔日幕僚表示，賴清德閱讀習慣會先看中華職棒，國內各層級棒球與籃球的報導；接著，他會關心台灣旅外球員的表現，不管是在美國職棒大聯盟或日本職棒。最後，則是關心綜合類的賽事，他總要先看完體育版，才會心滿意足地翻去看政治新聞。

當賴清德有難得的空閒時間，他看球賽或運動轉播的時候，就變成教練、比賽評論員，旁人恐怕不勝其擾，要聽他既忘情又叨擾地解析賽事發展、剖析球員表現，甚至還會分析球員的心理狀態。

回顧2020年8月，賴清德當時還是副總統，受邀客串擔任中華職棒的客座球評，當天中信兄弟與統一獅賽事，一路鏖戰到延長賽12局形成跨日大戰，賴清德一路講評6小時，各種專業術語、戰術、球路分析，當時讓許多球迷直呼專業。

去年（2024）巴黎奧運期間，賴清德已出任總統，公務更為繁忙，但還是會撥空關心賽況。在麟洋配金牌戰當晚，賴清德也與全台觀眾一樣，守在電視機前，金牌戰結束約台灣時間凌晨1點左右，賴清德隨即與麟洋配遠洋通話，感謝他們為國征戰。

一位總統幕僚私下說，賴清德看起比賽就很忘情，還真的當自己是教練，大家以為他只熟棒球或籃球，但其實他各種球類或競技運動，都可以說得頭頭是道，而且是滔滔不絕的程度。他笑說，「賴清德就像是田間地頭的半業餘、半職業賽評，說了一口的好比賽」。

今天的賴清德或許說了一口好比賽，但其實他年輕的學生時代也熱衷於各種運動，他在高中、大學時期都是「籃球隊前鋒」；他曾在電視訪談節目中，曝光一張他身穿白色背心、抱著籃球的照片，當時談起自己的運動細胞，他還害羞地表示「投籃還算可以」。

總體而言，今天運動部正式揭牌成立，對身為總統的賴清德來說，除了是落實選舉政見，對身為棒球迷、資深運動迷的他來說，也是以行動展現對運動的熱愛。

▲總統賴清德出席運動部揭牌暨布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德出席運動部揭牌暨布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／飾金飆天價！　大戶砸3600萬抱走10公斤
快訊／台中車站美食街男屍　頸部流血亡
台灣人超有錢？成人平均財富948萬　「全球第15」超車日韓
才跟李易挺過婚變…六月「秀美腿」緊牽Gucci男　真實關係曝
艱苦的日子裡有你們！　柯文哲致謝3委任律師：讓我看到了希望
地方惡霸遭刺死「躺6hrs血流乾」　台中市警局就在附近
李多慧回應了！　李芷霖遭爆私下罵「腿粗、下巴長」掀討論
獨／鄧佳華前女友簡簡被指跟瑋哥雙腿交纏　嚴正否認

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郝龍斌選黨魁還能藍白合？　黃國昌：下架賴清德目標不變

黃國昌「國民體育日」拉單槓炸二頭肌、腹肌也曝光　小草嗨喊太離譜

艱苦的日子裡有你們！　柯文哲致謝3委任律師：讓我看到了希望

搞錯分母害慘地方！彰化7億被消失　王惠美急討：中央必須補回來

財劃法「分母寫錯」大出包　藍白16首長明1400北市合開記者會

日眾議員：台灣自由貿易程度高　立憲民主黨挺台加入CPTPP

與法非青年領袖對話 　林佳龍：台灣願與非洲攜手共創繁榮未來

幕後／賴清德私下小習慣　看報紙「不先看政治」說了一口好球

給運動部3期許　羅廷瑋讚李洋30歲扛重任：帶領台灣體育邁新篇章

拆公館圓環施工黑暗期　北市府預告塞兩個月：但不填平會塞兩年

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【私人物品曝光】柯文哲今退房交保！　驚見志工幫搬走「兩大袋書」

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

郝龍斌選黨魁還能藍白合？　黃國昌：下架賴清德目標不變

黃國昌「國民體育日」拉單槓炸二頭肌、腹肌也曝光　小草嗨喊太離譜

艱苦的日子裡有你們！　柯文哲致謝3委任律師：讓我看到了希望

搞錯分母害慘地方！彰化7億被消失　王惠美急討：中央必須補回來

財劃法「分母寫錯」大出包　藍白16首長明1400北市合開記者會

日眾議員：台灣自由貿易程度高　立憲民主黨挺台加入CPTPP

與法非青年領袖對話 　林佳龍：台灣願與非洲攜手共創繁榮未來

幕後／賴清德私下小習慣　看報紙「不先看政治」說了一口好球

給運動部3期許　羅廷瑋讚李洋30歲扛重任：帶領台灣體育邁新篇章

拆公館圓環施工黑暗期　北市府預告塞兩個月：但不填平會塞兩年

《鬼祭》鬧鬼糖廠真實取景！靈異能量誘發劇組「連環附身」　保全嚇到狂禱告

WBC中華隊12月公布集訓名單　智慧發球機隨隊、對外熱身賽洽談中

尼泊爾封鎖社群引暴動！加德滿都最新現場曝　旅行團驚呼：好可怕

洪詩臨盆倒數！連N天半夜起床「肚子好硬」急產檢：原來發生在孕晚期

《鬼滅之刃》海外爆米花桶搶手！LED特效墜無限城...網狂敲碗

美國人去年被詐3千億！　國務院重拳制裁東南亞詐騙園區

快訊／飾金每錢13850元平天價　大戶砸3600萬抱走10公斤

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

快訊／台中車站美食街驚見男屍　頸部流血...警封鎖現場調查中

台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款！全新造型、升級電子手剎車

柯文哲交保直奔新竹探母　妻牽緊手跨火爐、踩破瓦片

政治熱門新聞

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

北檢抗告柯文哲　律師分析2可能：不想承擔任何責任

柯文哲交保只談3件事！粉專：難得的政治人物

快訊／總統府回應柯文哲：不評論司法個案　也不接受非事實的抹黑

柯文哲喊乾淨　吳靜怡：在橘子眼中是最殘酷諷刺

4小黨宣布合作拚2026選戰　同選區共推「提出讓人不用猶豫的人選」

重現高腰阿北穿搭　柯文哲穿KP衫輕裝赴北院出庭

稱與柯文哲無恩怨　郝龍斌切割游淑慧

柯文哲再戰總統2條件　不必等到定讞

民進黨稱被法院認證造謠　黃揚明：和解就無敗訴問題

總統府再回應柯文哲：攻擊元首無助釐清事實　盼民眾黨勇敢面對

交保完首談話提韓國瑜　柯文哲：我才知道健保看一次門診要170塊

不只離島！國民黨財劃法「分母寫錯」雲林少27億　藍縣市長哀鴻遍野

快訊／返家被問北檢將提抗告　柯文哲反應曝

更多熱門

相關新聞

李洋成運動部長　陳建州盛讚超期待

李洋成運動部長　陳建州盛讚超期待

「運動部」9日正式揭牌上路，首任部長由羽球金牌2連霸名將李洋擔任。今日布達典禮上，台灣體壇要角也都紛紛受邀出席觀禮。今日也現身出席的PLG職籃副會長陳建州就表示，「對於李洋部長充滿期待，我認為他能夠從選手端看世界，格局一定會更全面。」

給運動部3期許　羅廷瑋讚李洋30歲扛重任：帶領台灣體育邁新篇章

給運動部3期許　羅廷瑋讚李洋30歲扛重任：帶領台灣體育邁新篇章

李洋接掌運動部　喊話同仁每天運動

李洋接掌運動部　喊話同仁每天運動

諷賴清德無法突破同溫層　國民黨：只會甩鍋中共

諷賴清德無法突破同溫層　國民黨：只會甩鍋中共

陳亮妤升任健保署長　王鴻薇控濃厚「信賴」背景：官運像坐噴射機

陳亮妤升任健保署長　王鴻薇控濃厚「信賴」背景：官運像坐噴射機

關鍵字：

運動部賴清德運動發展體育政策揭牌典禮

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

三立台八女神宣布結婚　「婚訊藏1年」原因曝光

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

即／高雄麥當勞廁所驚見男屍　竟是台積電員工

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面