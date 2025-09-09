幕後／賴清德私下小習慣　看報紙「不先看政治」說了一口好球

▲賴清德（後排左一）在高中、大學時期，是籃球隊前鋒。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

9月9日適逢「國民體育日」，運動部正式成立，首任部長由兩屆奧運羽球雙打金牌得主李洋出任；台灣的運動發展，對總統賴清德而言，是國力的展現，亦是身為「資深運動迷」念茲在茲的重要政策。事實上，私底下的賴清德有個小習慣，身為政治人物多年的他，打開報紙多半不是先看政治版，而是體育版，總要把全部體育新聞看完，才心滿意足翻去政治版；而當他收看運動轉播時，就化身賽事評論員，滔滔不絕說了一口好球。

賴清德在競選總統時，就提出8大體育政見，包括成立運動部、推展全民運動、推動黃金計劃3.0、推動優秀選手輔導方案2.0、推動競技運動全民化與運動產業多元發展、打造台灣品牌國際賽事，以及體育預算突破新台幣200億元等。今天運動部正式揭牌成立，明年度預算編列達248億元，顯示賴清德履踐政策承諾，也以行動支持台灣體育發展，未來運動部「一部一署三中心」，將是推動國家運動政策，轉型與升級的關鍵。

不可否認的是，過去每當台灣遇到重大國際運動賽事，或是台灣好手在國際間有傑出表現時，政壇總是不分藍綠，出現各種政治人物「蹭運動」的熱潮。不過，在賴清德身上應該不能稱作是蹭，因為他是扎實的資深運動迷；據了解，賴清德私底下有個小習慣，身為政治人物多年的他，每天打開報紙的第一件事，多半不是翻開政治新聞，而是體育版。

一位賴的昔日幕僚表示，賴清德閱讀習慣會先看中華職棒，國內各層級棒球與籃球的報導；接著，他會關心台灣旅外球員的表現，不管是在美國職棒大聯盟或日本職棒。最後，則是關心綜合類的賽事，他總要先看完體育版，才會心滿意足地翻去看政治新聞。

當賴清德有難得的空閒時間，他看球賽或運動轉播的時候，就變成教練、比賽評論員，旁人恐怕不勝其擾，要聽他既忘情又叨擾地解析賽事發展、剖析球員表現，甚至還會分析球員的心理狀態。

回顧2020年8月，賴清德當時還是副總統，受邀客串擔任中華職棒的客座球評，當天中信兄弟與統一獅賽事，一路鏖戰到延長賽12局形成跨日大戰，賴清德一路講評6小時，各種專業術語、戰術、球路分析，當時讓許多球迷直呼專業。

去年（2024）巴黎奧運期間，賴清德已出任總統，公務更為繁忙，但還是會撥空關心賽況。在麟洋配金牌戰當晚，賴清德也與全台觀眾一樣，守在電視機前，金牌戰結束約台灣時間凌晨1點左右，賴清德隨即與麟洋配遠洋通話，感謝他們為國征戰。

一位總統幕僚私下說，賴清德看起比賽就很忘情，還真的當自己是教練，大家以為他只熟棒球或籃球，但其實他各種球類或競技運動，都可以說得頭頭是道，而且是滔滔不絕的程度。他笑說，「賴清德就像是田間地頭的半業餘、半職業賽評，說了一口的好比賽」。

今天的賴清德或許說了一口好比賽，但其實他年輕的學生時代也熱衷於各種運動，他在高中、大學時期都是「籃球隊前鋒」；他曾在電視訪談節目中，曝光一張他身穿白色背心、抱著籃球的照片，當時談起自己的運動細胞，他還害羞地表示「投籃還算可以」。

總體而言，今天運動部正式揭牌成立，對身為總統的賴清德來說，除了是落實選舉政見，對身為棒球迷、資深運動迷的他來說，也是以行動展現對運動的熱愛。

▲總統賴清德出席運動部揭牌暨布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）