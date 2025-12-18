　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

悼念宏福苑重大火災事故罹難者　香港取消維港跨年煙火

▲維港跨年煙火。（圖／香港01）

▲香港維多利亞港跨年煙火。（圖／香港01，下同）

文／香港01

香港大埔宏福苑11月的五級大火造成嚴重傷亡，社會陷入悲痛。聖誕及除夕將至，港府昨（17）日晚公佈，除夕跨年倒數活動將會取消煙火匯演，以另一形式進行，與市民和旅客一起迎接新的一年。旅遊發展局宣佈，跨年倒數活動將於中環遮打道行人專用區舉行，代替維港煙火匯演，活動安排及詳情將於稍後公布。

因應除夕跨年倒數活動的舉行，香港政府與深圳市政府已商討延長除夕的關口服務時間。內地口岸部門已經按程序要求上報國家口岸部門進行審批，詳情會盡快公佈。

大埔宏福苑上月的五級大火造成嚴重傷亡、160人身亡，社會氣氛沉重。隨聖誕及除夕將至，大多聖誕活動雖然已經「復常」，不過鑒於目前社會氣氛仍較為低沉，加上尊重火災死傷者為先，一直傳政府決定取消一年一度的除夕跨年倒數煙火匯演。

▲維港跨年煙火。（圖／香港01）

政務司司長陳國基主持節慶安排跨部門工作小組會議，全面統籌並督導各政府部門有關除夕及元旦假期期間接待訪港旅客的預備工作。政務司副司長卓永興、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長陳美寶，以及其他相關政府部門的代表出席會議。

陳國基表示，香港在除夕及元旦假期期間有一系列活動舉行，元旦日起一連三日亦為內地假期，預計該段期間訪港旅客會明顯增加。因此政府會做好接待訪港旅客預備工作，包括積極協調及統籌口岸和交通配套，並與相關機構及旅遊業界保持緊密聯繫，做好人流管理、信息發佈、公共交通及各口岸安排，確保各項接待旅客的環節能運作暢順，為訪港旅客提供優質體驗。

香港政府晚上公佈，今年的除夕跨年倒數活動將會取消煙火匯演，以另一形式進行，與市民和旅客一起迎接新的一年。

旅發局其後公佈，今年移師中環遮打道行人專用區舉行跨年倒數活動，希望透過活動向市民與旅客傳遞正能量、關懷與平安的祝福，與大家一同迎接充滿希望的新一年，活動安排及詳情將於稍後公佈。

▲維港跨年煙火。（圖／香港01）

因應除夕跨年倒數活動的舉行，香港政府與深圳市政府已商討延長除夕的關口服務時間。內地口岸部門已經按程序要求上報國家口岸部門進行審批，詳情會盡快公布。而港珠澳大橋口岸及落馬洲／皇崗口岸在除夕夜會如常24小時通關。

口岸部門已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱、臨時櫃枱及通道以疏導人流及車流。由警務處、入境事務處、海關及相關部門組成的跨部門聯合指揮中心，將於12月31日至明年1月4日期間啟動，實時監察口岸現場情況，並與內地口岸部門透過已建立的口岸熱線及即時通報機制保持緊密聯繫，於有需要時迅速應變，靈活調配各管制站人員，以確保口岸運作暢順。

保安局亦會在同期啟動緊急事故監察及支援中心，密切監察和統籌各口岸的公眾秩序，並在有需要時協調跨部門的跟進行動，以迅速應對各種突發情況。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／77歲女逆向暴衝！　雙載母子成夾心1命危
李明峯閃辭6天後「濺血送醫」！　獨進摩鐵原因曝
泰國轟炸「柬奢華賭場」畫面曝！　6大樓淪廢墟
余天挺過99次電療　「3症狀」別拖！醫：60%確診已晚期
23歲女慘死！　妹心碎發文「姊姊剩皮撐著」
藍白請監院彈劾卓榮泰提案通過　黃國昌預告：對賴清德提彈劾
東湖市場天菜「涼糕哥」回應了！　被爆欠債：有人補給我？
高虹安復職！泛淚喊話「我回來了」：人生被迫按下暫停鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸16歲「烤雞少年」爆紅！單日最高紀錄300隻　自豪每月已能補貼家用

悼念宏福苑重大火災事故罹難者　香港取消維港跨年煙火

海南自貿港啟動！74％商品零關稅　境內關外模式吸引外資進駐

苦行僧鍛鍊「30歲健美8連冠」猝死　傳心臟有問題

黎智英之女對父親判決痛心　批香港法治遭破壞

女穿「光腿神器」竟送急診！胸悶呼吸困難真相曝光　專家警告

發展AI產業成各國顯學　卓桐華：台灣不能只做代工

兩岸企業家峰會閉幕　毛治國：致力追求兩岸和平共榮目標

冰雪大世界開園！521m超級冰滑梯…遊客嗨喊：爾濱，還得是你

菲防長否認漁民持刀威脅陸海警　陸國防部：堅決應對侵權挑釁行徑

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

陸16歲「烤雞少年」爆紅！單日最高紀錄300隻　自豪每月已能補貼家用

悼念宏福苑重大火災事故罹難者　香港取消維港跨年煙火

海南自貿港啟動！74％商品零關稅　境內關外模式吸引外資進駐

苦行僧鍛鍊「30歲健美8連冠」猝死　傳心臟有問題

黎智英之女對父親判決痛心　批香港法治遭破壞

女穿「光腿神器」竟送急診！胸悶呼吸困難真相曝光　專家警告

發展AI產業成各國顯學　卓桐華：台灣不能只做代工

兩岸企業家峰會閉幕　毛治國：致力追求兩岸和平共榮目標

冰雪大世界開園！521m超級冰滑梯…遊客嗨喊：爾濱，還得是你

菲防長否認漁民持刀威脅陸海警　陸國防部：堅決應對侵權挑釁行徑

補足網路成癮診斷缺口　國衛院團隊開發腦波分析術：準確率近9成

彈劾賴清德要件一次看懂！　藍白解決2道障礙就有機會

徐欣瑩宣布參選2026新竹縣長！　盼爭取國民黨初選提名

ChatGPT生態系再擴大　App目錄上線、同步開放開發者投稿

快訊／高雄77歲駕駛逆向暴衝！雙載母子檔遭撞成夾心母親命危

電玩歷史基金會保存SEGA144款遺失遊戲　玩家欣喜：我的童年

也許還能更高！大谷翔平三響之三HR球　球迷拒200萬美元欲送拍賣

陸16歲「烤雞少年」爆紅！單日最高紀錄300隻　自豪每月已能補貼家用

從零經驗到成交高總價房子！楊昕在永慶房屋創下月收六位數

日央明料升息1碼、刷30年最高紀錄　市場聚焦「後續政策路徑」

【空襲柬埔寨】泰國F-16戰機轟炸畫面曝　2建築物秒變平地

大陸熱門新聞

女穿「光腿神器」竟送急診！專家警告

苦行僧鍛鍊「30歲健美8連冠」猝死　傳心臟有問題

美妝網紅替家還債百萬爆紅　真身竟是「腦麻女孩」

黎智英之女對父親判決痛心　批香港法治遭破壞

冰雪大世界開園！521m超級冰滑梯登場

又輸了！中國桌球男單WTT「痛失5連霸」

婚禮當天墜樓　陸28歲女：催婚7年抗爭無效

發展AI產業成各國顯學　卓桐華：台灣不能只做代工

關起門罵日本！陸外交部約見東南亞國家大使

陸男嫌未婚妻「麻辣燙吃太多」要求退婚

陸製武器現身泰柬衝突？　外交部：無關中方

兩岸企業家峰會閉幕　毛治國：致力追求兩岸和平共榮目標

菲防長否認漁民持刀威脅陸海警　陸國防部回應

「生孩子」不用錢！陸新政策明年上路

更多熱門

相關新聞

基隆石垣島航線價格很盤？旅日達人：別急

基隆石垣島航線價格很盤？旅日達人：別急

日本沖繩縣石垣（島）市規劃以「八重山丸」客輪開闢的基隆至石垣航線，在台總代理華岡集團16日公布7個艙等票價，最便宜每人單程未稅2800元，房型為15人一間的通舖；最貴則為每人10,500元的皇家套房，票價引發議論。旅日達人林氏璧就在粉專分析「單程最便宜2800元，這很盤嗎？」

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

酷澎耶誕派對！火鍋暖聚、SWITCH 2遊戲一次備齊

酷澎耶誕派對！火鍋暖聚、SWITCH 2遊戲一次備齊

李千娜出道18年首唱臺北跨年！

李千娜出道18年首唱臺北跨年！

香港藥妝連鎖龍頭宣布退出大陸市場

香港藥妝連鎖龍頭宣布退出大陸市場

關鍵字：

跨年煙火火災宏福苑中環倒數香港旅遊煙花維多利亞港維港

讀者迴響

熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

微波爐服役45年光榮退伍！釣出廠商回應

張忠謀早看破！　外媒曝台積電最強秘密

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

剛搬到林口！他被迫「每天9點入睡」哀怨像農夫　在地人吵翻

「最會推責任」星座Top3！

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面