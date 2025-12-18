　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文邀不分區藍委便當會內容曝　談黨產條例、財劃法及覆議案

▲國民黨文傳會主委吳宗憲。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨文傳會主委吳宗憲。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（18日）中午邀集黨籍不分區立委便當會。文傳會主委、立委吳宗憲會後受訪指出，這次便當會主要是讓黨主席與黨籍立委們彼此認識，同時就近期立法院提出的法案進行討論。他說，未來這樣的形式將會成為常態，主席會分批與黨籍立委舉行便當會，一起交流、溝通，希望黨團與黨中央之間的溝通能更加順暢。與會立委蘇清泉會前表示，收到通知要討論近期法案如黨產條例、府院衝突的財政劃分法以及覆議案等等。

鄭麗文今天邀請不分區立委到黨中央便當會，除了立法院韓國瑜，以及國民黨立委翁曉玲、張嘉郡、謝龍介未出席外，其他9位不分區立委都到場。吳宗憲透露，目前這批不分區立委是由前主席朱立倫提名，為了交流感情，鄭麗文才特別安排和不分區藍委們便當會。

柯志恩會前受訪時表示，會中應該是對於黨團有些法案，還有未來2026布局，可能主席會希望多跟不分區立委溝通，至於個人的話，只希望等一下趕快回高雄去勤跑地方行程。蘇清泉則說，因為國民黨最近有些法案，比如說黨產條例等，還有最近府院因為《財劃法》衝突，看怎凝聚共識，至於鄭麗文稱2026是前哨戰？蘇則說，隨時都在打拚，希望從台南、高雄、屏東一個一個贏回來。

吳宗憲會後受訪說，這次主要是讓黨主席與黨籍立委們彼此認識，同時就近期立法院提出的法案進行討論。未來這樣的形式將會成為常態，主席會分批與黨籍立委舉行便當會，一起交流、溝通。最主要是希望黨團與黨中央之間的溝通能更加順暢，過去有些人反應與黨中央的聯繫存在時間落差，因此黨中央希望未來能與立法院黨團緊密結合。

吳宗憲指出，不論在任何政策推動、溝通事項，或地方黨部若面臨法律、施政上的問題，黨中央都會在第一時間提供支援與協助。這樣的整合不僅是針對黨籍立委，也包括黨中央與地方黨部之間的垂直整合與聯繫，將全面建立完善的溝通機制。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
婚宴「3人包3100玩具鈔」塞名片　新人傻眼：哪來的臉
《黑白2》「神級主廚」是台灣籍！　超狂背景曝
首款折疊iPhone渲染圖再爆！　機身造型矮胖化
謝京穎懷雙胞胎！經紀公司證實「雙倍驚喜」爆停工：健康優先
快訊／海基會董事長吳豊山宣布辭任
彈劾賴清德！通過機率曝　黃揚明分析「真正目的」
也在賣涼糕！「天菜涼糕哥」超正親妹IG曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大玩「提帽小人」！蔣萬安宣傳北市聯名史努比　笑與大寶先討論

高虹安貪汙無罪「立法院關鍵公文曝」　民進黨團揪貓膩

法院認證洪孟楷造勢找500元走路工　綠議員爆料屬實獲不起訴

籲藍白在憲法體制裡好好談　卓榮泰：總會談出國家該走的正常道路

遭網友酸稱普發1萬是中共陰謀　沈伯洋嗆造謠：我根本沒有這樣說

鄭麗文邀不分區藍委便當會內容曝　談黨產條例、財劃法及覆議案

藍白請監院彈劾卓榮泰！行政院提「4不該」反擊　再籲速審總預算

國安法違法樣態多　行政院：判斷會更嚴謹、會商相關部會決定

黃國昌預告提案彈劾賴清德　黃揚明分析通過機率曝「真正目的」

反年改讓退撫基金減壽4年　考試院：別讓年輕公務員承擔更大風險

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

大玩「提帽小人」！蔣萬安宣傳北市聯名史努比　笑與大寶先討論

高虹安貪汙無罪「立法院關鍵公文曝」　民進黨團揪貓膩

法院認證洪孟楷造勢找500元走路工　綠議員爆料屬實獲不起訴

籲藍白在憲法體制裡好好談　卓榮泰：總會談出國家該走的正常道路

遭網友酸稱普發1萬是中共陰謀　沈伯洋嗆造謠：我根本沒有這樣說

鄭麗文邀不分區藍委便當會內容曝　談黨產條例、財劃法及覆議案

藍白請監院彈劾卓榮泰！行政院提「4不該」反擊　再籲速審總預算

國安法違法樣態多　行政院：判斷會更嚴謹、會商相關部會決定

黃國昌預告提案彈劾賴清德　黃揚明分析通過機率曝「真正目的」

反年改讓退撫基金減壽4年　考試院：別讓年輕公務員承擔更大風險

巧閃4000萬豪宅線！　台南平實新案「壓線成交」買氣突圍

新北U18／先發測試收成效！　臺東拿下8強門票教頭陳峰岳點關鍵

串流收視週榜／《太陽》二部曲上線4天排名揭曉！《認罪》雙影后飆戲

蔡英文包場！《大濛》逆勢賣破5千萬　80歲阿伯「天天報到」狂刷10遍挺國片

大玩「提帽小人」！蔣萬安宣傳北市聯名史努比　笑與大寶先討論

首爾地鐵工地鋼筋倒塌！「7工人遭埋」全數救出　1人心臟驟停

喜迎桃園新站！桃合特區2100坪壯闊基地「佳陞豐禾」綠捷G06站　醫療、公園、名校全機能Alfa Safe耐震宅

乾杯新品牌「牛舌佑介」12/21開幕　定食套餐最低390元

鋪滿巧拼降噪音！樓下住戶「仍抗議小孩太吵」　她嘆：只能搬家嗎

高虹安貪汙無罪「立法院關鍵公文曝」　民進黨團揪貓膩

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

政治熱門新聞

藍白請監院彈劾卓榮泰提案通過　黃國昌預告：要對賴清德提彈劾

快訊／美通知台灣軍售超過3500億　國防部證實

彈劾賴清德要件一次看懂！　藍白解決2道障礙就有機會

賴清德批在野獨裁　劉寶傑：真沒聽過

尚毅夫嗆藍白：不敢處理閣揆　凌濤笑回

高虹安復職：這一年多人生被迫按下暫停鍵

黃國昌預告提案彈劾賴清德　黃揚明分析通過機率曝「真正目的」

反年改三讀　政院：違反3原則就會不副署

助理費買雙眼皮貼不算貪污　王義川批判決

中共航母福建號才穿越台灣海峽　48架次共機艦出海「四面環台」

被葛斯齊拿假截圖造謠與人妻曖昧　王定宇：欠我跟家人一個道歉

高虹安改輕判6月關鍵是立院一認定　她曝：將開啟潘朵拉盒子

高虹安復職倒數！國民黨表態禮讓連任

修國安法禁鼓吹戰爭　行政院：鼓吹統一或攻打其他國家都要罰

更多熱門

相關新聞

遭網友酸稱普發1萬是中共陰謀　沈伯洋嗆造謠：我根本沒有這樣說

遭網友酸稱普發1萬是中共陰謀　沈伯洋嗆造謠：我根本沒有這樣說

一名網友近日談到直播主與民進黨沈伯洋辯論一事，大酸「不用辯了，光問沈伯洋普發一萬是不是中共陰謀，他就倒了」，沈伯洋則回嗆「還在造謠，看你能不能找到一個證據說這是我講的」，隨後多名網友貼出過往新聞報導截圖，沈伯洋並未繼續回覆。直至今（18日）又有網友提及此事，沈伯洋貼出原始貼文，怒嗆「你回去看我臉書原文就知道，我根本沒有這樣說。那麼簡單的查證為什麼都做不到」？

黃國昌預告提案彈劾賴清德　黃揚明分析通過機率曝「真正目的」

黃國昌預告提案彈劾賴清德　黃揚明分析通過機率曝「真正目的」

反年改讓退撫基金減壽4年　考試院：別讓年輕公務員承擔更大風險

反年改讓退撫基金減壽4年　考試院：別讓年輕公務員承擔更大風險

藍白批毀憲亂政　民進黨：修法護航貪腐、掏空國家才是破壞民主元兇

藍白批毀憲亂政　民進黨：修法護航貪腐、掏空國家才是破壞民主元兇

與白聯手彈劾賴清德？　藍：共同努力方向

與白聯手彈劾賴清德？　藍：共同努力方向

關鍵字：

國民黨鄭麗文吳宗憲柯志恩2026大選黨產條例財劃法覆議案

讀者迴響

熱門新聞

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

張韶涵造型翻車！遭酸「仙女變阿姨」

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

狂喊開心！吊車大王「再添2小老婆」影片曝

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

涼糕哥再度惹爭議　民眾爆他切糕未戴口罩

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面