鄭麗文邀不分區藍委便當會內容曝　談黨產條例、財劃法及覆議案

▲國民黨文傳會主委吳宗憲。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（18日）中午邀集黨籍不分區立委便當會。文傳會主委、立委吳宗憲會後受訪指出，這次便當會主要是讓黨主席與黨籍立委們彼此認識，同時就近期立法院提出的法案進行討論。他說，未來這樣的形式將會成為常態，主席會分批與黨籍立委舉行便當會，一起交流、溝通，希望黨團與黨中央之間的溝通能更加順暢。與會立委蘇清泉會前表示，收到通知要討論近期法案如黨產條例、府院衝突的財政劃分法以及覆議案等等。

鄭麗文今天邀請不分區立委到黨中央便當會，除了立法院韓國瑜，以及國民黨立委翁曉玲、張嘉郡、謝龍介未出席外，其他9位不分區立委都到場。吳宗憲透露，目前這批不分區立委是由前主席朱立倫提名，為了交流感情，鄭麗文才特別安排和不分區藍委們便當會。

柯志恩會前受訪時表示，會中應該是對於黨團有些法案，還有未來2026布局，可能主席會希望多跟不分區立委溝通，至於個人的話，只希望等一下趕快回高雄去勤跑地方行程。蘇清泉則說，因為國民黨最近有些法案，比如說黨產條例等，還有最近府院因為《財劃法》衝突，看怎凝聚共識，至於鄭麗文稱2026是前哨戰？蘇則說，隨時都在打拚，希望從台南、高雄、屏東一個一個贏回來。

吳宗憲會後受訪說，這次主要是讓黨主席與黨籍立委們彼此認識，同時就近期立法院提出的法案進行討論。未來這樣的形式將會成為常態，主席會分批與黨籍立委舉行便當會，一起交流、溝通。最主要是希望黨團與黨中央之間的溝通能更加順暢，過去有些人反應與黨中央的聯繫存在時間落差，因此黨中央希望未來能與立法院黨團緊密結合。

吳宗憲指出，不論在任何政策推動、溝通事項，或地方黨部若面臨法律、施政上的問題，黨中央都會在第一時間提供支援與協助。這樣的整合不僅是針對黨籍立委，也包括黨中央與地方黨部之間的垂直整合與聯繫，將全面建立完善的溝通機制。