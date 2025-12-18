藍白下一步聯手提案彈劾賴清德？　牛煦庭：是共同努力的方向

▲國民黨發言人、立委牛煦庭。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長卓榮泰15日宣布不副署《財劃法》，民眾黨團總召黃國昌也預告，接下來將對總統賴清德提出彈劾案。國民黨發言人牛煦庭今（18日）指出，這只是開始，也是藍白共同努力方向，「攻防要謀定而後動！」

針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委翁曉玲變更今日議程，邀請府院秘書長等人就「不依法副署相關法律責任之追究」專題報告。民眾黨團總召黃國昌與國民黨立委羅智強、王鴻薇於會中臨時提案，具名移請監察院彈劾行政院長卓榮泰。黃國昌說明時更宣布，本次提案是針對卓榮泰，但未來民眾黨團會正式在院會提出彈劾案，彈劾總統賴清德。

牛煦庭受訪指出，行政院做出不副署的毀憲亂政決定之後，藍白軍都收到基層的建議，希望大家反制，但攻防要謀定而後動，藍白要整合最大戰力，反制措施才有效，今天的臨時提案只是開始，確實是藍白共同努力的方向，請大家稍安勿躁，該把話講清楚就講清楚，提出彈劾案就是要把話講清楚

牛煦庭說，民進黨歪曲風向說，不滿意可以倒閣，但憲法設計的精神，不副署是行政權的內戰，行政院長提出不副署，照理說要自請下台，「跟國會都沒關係」，透過彈劾案把憲政概念講清楚，相信支持者可以理解，反制措施才有效果。