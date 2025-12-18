　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反年改讓退撫基金減壽4年　考試院：別讓年輕公務員承擔更大風險

▲▼考試院院長周弘憲。（圖／考試院提供）

▲考試院院長周弘憲。（圖／考試院提供）

記者杜冠霖／台北報導

考試院今（18日）舉行第14屆第51次院會，針對日前年金改革被修法踩下煞車，考試院長周弘憲表示遺憾，因為修法造成基金高達3600億的財務缺口，也沒有指定彌補資金的來源，這次修法讓參與退撫新制的年輕公務人員，承擔比年長者更大的風險，並期盼各界正視年金財務危機事實，回歸理性討論，在潛藏債務未有解決方案前，不應再擴大財務缺口。

針對上週立法院三讀通過公務人員退撫法的修正，周弘憲感慨地說，他在擔任銓敘部長時參與年金改革，雖然很不討好，但為了世代正義與基金永續，卻是非做不可。而如今在院長任內，年改卻因為修法而踩下煞車，令他感到十分遺憾，當初如果沒有年改，退撫基金就會在距今6年後的120年用罄；幸好年改使政府所節省的經費能完全挹注基金，沒有挪作他用，才讓基金淨值能有今天1.1兆的規模。

周弘憲強調，年改的目標是要減輕未來世代的財務重擔，確保基金一個世代不用罄。這絕不是對公務同仁的貶抑或輕視，而是由政府雇主、退休人員和現職人員，共同來搶救這個攸關大家權益福祉的機制，避免更大的危機。因為數十年來不足額提撥的制度性缺失，已累積了近3兆的潛藏債務，不但不永續，更是在「透支未來」，如果沒有承擔改革的勇氣，「世代正義」就只是一句口號。

周弘憲表示，憲法將公務人員退休撫卹事項，明定為考試院的憲法職權。但這次修法並非考試院憲法主管機關的提案，考試院和銓敘部也在審議過程中，根據精算報告提供各面向的專業評估意見，明確表達反對停止調降所得替代率的立場，並籲請國會考量退撫基金不永續和未來世代的沈重負擔，不要貿然修法，讓已有用罄風險的基金再減損4年壽命，使退休人員或現職人員暴露在更高的風險中。

周弘憲指出，考試院的憲法職權，就是維繫退撫制度的永續、讓不同世代公務同仁都能得到退休經濟保障；但這項憲法職權，在修法過程中沒有被尊重，修法後更變得難以履行，這次修法讓參與退撫新制的年輕公務人員，承擔比年長者更大的風險，甚至因為基金財務危機的擴大，導致未來可能必須做制度調整，使較晚退休的現職人員蒙受差別對待，這也有不符憲法平等原則的疑慮。

周弘憲說明，釋字第781號至第783號解釋，都已肯認年改有效提升退撫基金財務永續性，屬於重大公益。而這次修法讓基金加速枯竭，明顯違背公益原則。

周弘憲指出，從國家整體的角度來檢視，因為修法造成基金高達3600億的財務缺口，也沒有指定彌補資金的來源，這不但與憲法70條的核心精神有違，也違反財政紀律法、預算法和財劃法的相關規定，勢必會造成違憲爭議。

周弘憲也說，若將修法新增的財政責任轉嫁給全體納稅人，也有違反憲法平等原則的疑慮，因為國家的進步繁榮來自所有國民的貢獻，政府對各職業別國民的照顧和福祉，本不應該因制度的不同而有重大差異，失去比例原則。

周弘憲表示，考試院是憲法機關，權力分立是憲政架構的基石。針對考試院的憲法職掌，職責上他有義務說出事實，讓社會充分理解年改踩煞車帶來的不利影響。考試院的一貫立場是，在潛藏債務還沒有解決方案之前，不應該再擴大財務缺口。他誠摯希望，年金制度能夠被理性討論，讓制度可長可久，也讓不同世代為政府服務的同仁，都得到公平、永續的照顧。

