國安法違法樣態多　行政院：判斷會更嚴謹、會商相關部會決定

▲行政院政務委員林明昕。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院拍板《國安法》修法，明定觸法樣態包括發起或參與境外敵對組織，且足以生危害於國家安全或社會安定。政委林明昕強調，「足以生危害國家安全或社會安定」的判斷會相對更嚴謹，不是內政部單一部會判斷就好，是採取會商相關部會如法務部、陸委會等，會商後再做決定。

《國安法》第二條修正草案指出，任何人不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人，有足以生危害國家安全或社會安定行為，或參與相關組織等。

林明昕說明，足以生危害國家安全或社會安定部分，如果光是參與組織，不見得成立罪名，要到有足以生危害於國家安全或社會安定，判斷會相對更嚴謹，而不是馬上參加就馬上有。

至於什麼叫國家安全、社會安定？林明昕說，這有時候都要個案判斷，沒辦法現在說怎樣就怎樣，這是法官要判斷的。通常這類東西是個案累積，形成類型化，之後讓不確定性的法律概念慢慢集中。

林明昕強調，不是內政部單一部會判斷就好，是採取會商相關部會如法務部、陸委會等，會商後再做決定。

而針對中配的行為問題，政委馬永成指出，根據公民與政治權利國際公約第20條第1項規定，任何鼓吹戰爭宣傳，應以法律禁止之。人權事務委員會也認為，上開禁止措施與該公約19條規範之言論自由權，完全相容。固然有一部分跟中配有關，但基礎還是在公民與政治權利國際公約的規定。

馬永成強調，有關中配的武統言論，陸委會有其他的相關法令進行處理，這部分基本上，是補足台灣沒有依據公民與政治權利國際公約，以法律禁止鼓吹戰爭行為。