行政院修《國安法》　退休軍公教危害國家一審有罪月退就砍半

▲國軍退除官兵輔導委員會就養養護處長陳相寶出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

因應中共近年對台統戰與滲透，行政院會今（18日）通過《國安法》、《陸海空軍軍官士官服役條例》、《國軍退除役官兵輔導條例》」等修法草案。其中，《國安法》修法規定，退休軍公教若危害國安，現行相關剝奪給與的規定，要等到判決有罪確定後才能執行，考量審判程序耗時，將導致後續追繳困難，因此擴大適用範圍，只要一審有罪，就只能領半數的月退，針對領有撫恤金、遺屬年金之遺族，亦適用之。

《國安法》第13條修正草案規定，鑑於實務上頻生軍公教人員或退伍將領涉及危害國家安全之犯罪，已嚴重威脅我國軍隊紀律、國家安全及民主秩序之正常運作，現行相關剝奪請領退休給與的規定需等到有罪確定後才能執行，因此修正規範，在一審判處有期徒刑時，即暫停發給退休給與半數。

配合《國安法》修法，「陸海空軍軍官士官服役條例」」第24條、第25條及第41條修正草案規定，將軍官、士官於現役或停役期間，若涉犯《國安法》所列之罪，經判處有期徒刑確定，即不發退除給與。退伍後遭判刑確定者，喪失其領受退除給與權利，已支領部分也會併予追繳，期能有效杜絕洩密事件，展現政府守護國家安全決心。

「國軍退除役官兵輔導條例」修正草案增訂，退除役官兵具有服役條例或其他法律（例如兩岸條例）所定「停止」領受全部或部分退伍給與權利之事由者，於其停止領受期間，應「同步停止」輔導條例規定之權益。

此外，增訂對於退除役官兵「無月退伍給與」，經權責機關裁處罰鍰者，按該裁處罰鍰數額，停止一定期間（1年以上5年以下）輔導條例規定之權益。