政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不副署後推國安法案修法　行政院籲：朝野黨團儘速審議通過

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院今（18日）院會拍板國安法修法，但緊接在不副署《財劃法》之後推出，外界關注是否會加劇朝野對立，甚至法案難以推動。對此，行政院發言人李慧芝說，行政院按照期程逐步推出相關修法措施及計劃，並沒有特定時機的問題；她強調，賴總統說過，不同黨派沒有關係，但大家要是同一國的，所以也呼籲立法院各黨團，應該要儘速審議通過這些國安法案。

對於在宣布不副署《財劃法》後，此時機點推出《國安法》等相關修法，是否會加劇朝野對立？行政院發言人李慧芝說，總統在今年3月主持國安高層會議後就指出，現在所因應的是五大國安與統戰威脅，也提出17項因應策略，呼籲國人要團結共同抵禦分化。行政院是依照總統指示盤點，逐步推出相關修法措施及計劃，都是按照期程在推動，並沒有特定時機的問題。

李慧芝強調，這些修法都是可以強化國家安全、防止滲透的法案，這應該是朝野不分黨派都要共同支持的。就像是日前通過的海纜七法，都獲得朝野委員共同支持，立法院在野黨委員們也很關注滲透相關案件，所以更應該要支持這些讓國家安全更強化的法案，嚴懲危害國家安全、背棄家國與對敵效忠的行為，讓國家更安全，防堵裡應外合與滲透吸收。

李慧芝說，總統說過，不同黨派沒有關係，但我們要是同一國的，所以也呼籲立法院各黨團應該要儘速審議通過這些國安法案。

另外，《國安法》修法後，原本只列大陸地區與大陸以外地區，修正後把香港澳門境外敵對勢力並列，未來是否會繼續修港澳條例？林明昕說，國安法定了後，不盡然都只有寫大陸地區或大陸以外地區。例如第二條，就寫了「任何人不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力」等。若單純用大陸地區、非大陸地區，在解釋上，港澳其實也是跟大陸連結在一起，尤其現在完全回歸後，也是中華人民共和國所轄的某個地區，所以也可以解釋成大陸地區，為避免誤解，因此明確列舉出來，沒有特別要加強管制。

至於國安17項因應策略還會包括哪些法案？林明昕說，除了最近剛通過的海纜七法外；「產業創新條例」也在5月修正通過；8月通過9月公布的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」也是；9月有《資通安全管理法》。其實從3月開始，隨著緩急輕重已陸續推出。

至於《軍審法》部分，林明昕表示，也在緊鑼密鼓審查中，軍審制度停擺幾年，不可能喊一聲就重新恢復，為了要有效率、也能公正公平審判，所以花了更多心思盤點所有法條，預計可能會在近期內審查完畢。

大玩「提帽小人」！蔣萬安宣傳北市聯名史努比　笑與大寶先討論

高虹安貪汙無罪「立法院關鍵公文曝」　民進黨團揪貓膩

都沒漲！法院認證洪孟楷造勢找500元走路工　綠議員爆料屬實獲不起訴

籲藍白在憲法體制裡好好談　卓榮泰：總會談出國家該走的正常道路

遭網友酸稱普發1萬是中共陰謀　沈伯洋嗆造謠：我根本沒有這樣說

鄭麗文邀不分區藍委便當會內容曝　談黨產條例、財劃法及覆議案

藍白請監院彈劾卓榮泰！行政院提「4不該」反擊　再籲速審總預算

國安法違法樣態多　行政院：判斷會更嚴謹、會商相關部會決定

黃國昌預告提案彈劾賴清德　黃揚明分析通過機率曝「真正目的」

反年改讓退撫基金減壽4年　考試院：別讓年輕公務員承擔更大風險

